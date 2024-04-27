Людмила Фурсова: «Мы с тренерами решили: завершим все старты сезона и будем нарабатывать ультра‑си»

Теги сборная России женское катание Людмила Фурсова Олег Татауров Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристка Людмила Фурсова намерена освоить прыжки ультра-си.

Накануне Фурсова завоевала серебро турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга». Победила Ксения Гущина.

«Я уже заходила в четверной сальхов и тройной аксель. Мне даже в аксель было удобнее. Мы с тренерами решили: завершим все старты этого сезона и будем потом нарабатывать ультра‑си. Так что сезон закончен, скоро мы приступим», – сказала Фурсова.

Спортсменка тренируется в группе Олега Татаурова.

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6 комментариев
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Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Ну зачем так то, поделилась девочка своими планами, удачи ей с планами, чтобы все получилось
+5
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Удачи Людмиле с тренерами. И пусть всё получится.
+5
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У Люды получится. Девочка старательная, целеустремлённая и ТШ умеет подготовить к прыжкам ультра-си. Удачи !
+3
0
+3
Успешного освоения сложных прыжков!
+2
0
+2
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
ну да, штабом же не вышла - можно не бояться, даже если с ультрасями
+1
0
+1
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