Людмила Фурсова: «Мы с тренерами решили: завершим все старты сезона и будем нарабатывать ультра‑си»

Фигуристка Людмила Фурсова намерена освоить прыжки ультра-си.

Накануне Фурсова завоевала серебро турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга». Победила Ксения Гущина.

«Я уже заходила в четверной сальхов и тройной аксель. Мне даже в аксель было удобнее. Мы с тренерами решили: завершим все старты этого сезона и будем потом нарабатывать ультра‑си. Так что сезон закончен, скоро мы приступим», – сказала Фурсова.

Спортсменка тренируется в группе Олега Татаурова.