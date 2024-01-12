Татьяна Тарасова: «Из Костомарова получится хороший тренер. Он уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Татьяна Тарасова объяснила, почему Роман Костомаров стал бы хорошим тренером.

«То, что Илья Авербух планирует привлечь Романа Костомарова к тренерской работе – очень хорошее дело.

Считаю, что из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств.

Роман Костомаров – олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству», – сказала заслуженный тренер СССР.

Возвращение Костомарова, номер Медведевой под Киркорова и странный слух с фото Щербаковой: это юбилей Авербуха

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий