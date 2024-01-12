Татьяна Тарасова: «Из Костомарова получится хороший тренер. Он уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела»

Татьяна Тарасова объяснила, почему Роман Костомаров стал бы хорошим тренером.

«То, что Илья Авербух планирует привлечь Романа Костомарова к тренерской работе – очень хорошее дело.

Считаю, что из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств.

Роман Костомаров – олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству», – сказала заслуженный тренер СССР.

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