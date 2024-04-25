Мурашов о новой программе Дикиджи: «Это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался»

Теги сборная России мужское катание Егор Мурашов Роман Савосин Владислав Дикиджи ледовые шоу Олег Татауров Фигурное катание

Егор Мурашов назвал особенности новой программы фигуриста Владислава Дикиджи.

В минувшем сезоне Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России. Сегодня стало известно, что хореограф Мурашов поставил ему короткую программу.

– Во‑первых, хочется сказать большое спасибо Олегу Станиславовичу (Татаурову) и Владу за доверие. Рабочий процесс был очень интересным, творческим. Я был безумно счастлив заниматься с Владом, мы нашли с ним коннект.

– Зрители знают Влада по выступлениям, медийным историям. Какой он на тренировочном льду?

– Очень ответственный человек. Мы сдружились вне льда, но на льду сохранялась некая субординация: хореограф – спортсмен. Все, что я говорил, Влад делал. То, что не получалось, совместно разбирали. Программу ставил не только я, совместно с его тренерским штабом. Всегда приходили к общему знаменателю, не теряли какой‑то изюминки. В работе с Владом было достаточно легко.

– Я понимаю, что раскрывать все детали программы неправильно. Но все‑таки, можно хотя бы тезисно рассказать о ней?

– Я тоже хочу дождаться, когда Влад уже покажет программу на соревнованиях, контрольных прокатах. Для Влада это что‑то новое. И в целом это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался. Это выглядит очень круто на льду в исполнении Влада.

– Это ваша вторая работа с большим спортсменом.

– Да, до этого я ставил короткую программу для Ромы Савосина, которую он катал в этом сезоне. Хочется сказать спасибо Роме, благодаря ему меня стали звать и другие ребята. Я хочу развиваться, в дальнейшем, возможно, делать свои ледовые шоу или совместно с кем‑то, – рассказал Мурашов.

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17 комментариев
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Ответ Vendetta4111323
Конечно, надо сначала прогу посмотреть Но блин, сезон, где надо утверждаться в топе, где надо работать над компами, а прогу ставит вчерашний фигурист откровенно среднего уровня именно как катальщик. На Авербуха неужели не могли раскошелиться(
Савосину он шикарную прогу поставил. А у Авера тоже часто случаются фиговые постановки. Особенно, если фигурист не его формата, Авер далеко не всем может ставить. Не факт, что с Дикиджи получилось бы хорошо.
+12
-1
+11
Ответ Vendetta4111323
Конечно, надо сначала прогу посмотреть Но блин, сезон, где надо утверждаться в топе, где надо работать над компами, а прогу ставит вчерашний фигурист откровенно среднего уровня именно как катальщик. На Авербуха неужели не могли раскошелиться(
А Авербух что ли панацея от всех проблем?
+10
-2
+8
если Влад начнёт на льду двигаться, также как в тиктоке, под любую музыку программа заиграет)) интересно посмотреть, что они поставили
+7
0
+7
Пока что мы точно знаем (если верить автору), что под эту музыку никто не катался. Все остальное - эмоции. Посмотрим.
+3
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+3
Заинтриговали, скорее бы новый сезон)))) Владу так хочется классную постановку!!
+3
0
+3
Ответ Vendetta4111323
Конечно, надо сначала прогу посмотреть Но блин, сезон, где надо утверждаться в топе, где надо работать над компами, а прогу ставит вчерашний фигурист откровенно среднего уровня именно как катальщик. На Авербуха неужели не могли раскошелиться(
Молодо не всегда зелено, тем более, что в прошедшем сезоне Мурашов заявил о себе очень хорошей программой для Савосина. Я думаю, что мы можем наблюдать рождение нового талантливого хореографа ... Почему нет?
+3
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неужели есть еще такая музыка под которую никто не катал?
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Влад в любом случае сможет раскрепоститься на льду, и сумеет танцевать так же прекрасно, как на полу, это просто вопрос времени. Он очень харизматичный молодой человек, техничный спортсмен, и прогресс в следующем сезоне будет непременно.
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" И в целом это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался. Это выглядит очень круто на льду в исполнении Влада."
С учётом того, что и сам Влад признаётся, что ему на льду сложнее двигаться, чем на полу.
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Заинтриговали выбором музыки и самим процессом постановки программы. Будет интересно посмотреть прокаты программ, где авторы уже признанные постановщики и начинающие.
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Под эту музыку еще никто не катался - уже обнадёживает. Когда из сезона в сезон катают одно и то же, а то и друг за другом одно и то же - вплоть до раздражения...И понятно что каждый показывает по своему, тем не менее. Влад парень яркий, ни на кого не похожий, ему и надо что-то неординарное пробовать, не заезженное. Буду надеяться, что поймали волну и нам представят действительно интересную программу, Удачи.
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Москвина одобрила?
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Начался период тайн, когда всем ставят программы, но никто не раскрывает подробности)) Ждём начало сезона
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да он и в этом сезоне катался под какую-то неизвестную музыку в ПП) скрипы, похожие на фильм ужасов)
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Коляда, завидуй!
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