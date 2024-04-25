Мурашов о новой программе Дикиджи: «Это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался»

Егор Мурашов назвал особенности новой программы фигуриста Владислава Дикиджи.

В минувшем сезоне Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России. Сегодня стало известно, что хореограф Мурашов поставил ему короткую программу.

– Во‑первых, хочется сказать большое спасибо Олегу Станиславовичу (Татаурову) и Владу за доверие. Рабочий процесс был очень интересным, творческим. Я был безумно счастлив заниматься с Владом, мы нашли с ним коннект.

– Зрители знают Влада по выступлениям, медийным историям. Какой он на тренировочном льду?

– Очень ответственный человек. Мы сдружились вне льда, но на льду сохранялась некая субординация: хореограф – спортсмен. Все, что я говорил, Влад делал. То, что не получалось, совместно разбирали. Программу ставил не только я, совместно с его тренерским штабом. Всегда приходили к общему знаменателю, не теряли какой‑то изюминки. В работе с Владом было достаточно легко.

– Я понимаю, что раскрывать все детали программы неправильно. Но все‑таки, можно хотя бы тезисно рассказать о ней?

– Я тоже хочу дождаться, когда Влад уже покажет программу на соревнованиях, контрольных прокатах. Для Влада это что‑то новое. И в целом это что‑то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался. Это выглядит очень круто на льду в исполнении Влада.

– Это ваша вторая работа с большим спортсменом.

– Да, до этого я ставил короткую программу для Ромы Савосина, которую он катал в этом сезоне. Хочется сказать спасибо Роме, благодаря ему меня стали звать и другие ребята. Я хочу развиваться, в дальнейшем, возможно, делать свои ледовые шоу или совместно с кем‑то, – рассказал Мурашов.