Железняков об уровне фигурного катания в России: «Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей»
Алексей Железняков оценил уровень фигурного катания в России.
– Российский финал Гран-при по уровню можно сравнить с нынешними чемпионатами Европы или мира?
– В мужском одиночном мы немного уступаем ребятам, которые сейчас выступают на международной арене. Тот же Малинин сейчас делает четверной аксель и шесть квадов за программу. Наши мужики в этом отношении немножко отстают.
В остальных видах мы всех превосходим, особенно в женском одиночном. Если бы сейчас наши девочки вышли на ЧМ или ЧЕ, то уделали бы всех в одну калитку. Это однозначно. Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей.
– Кого сейчас можно назвать лидером женского одиночного катания? Лучшие фигуристки прошлого года уже не участвуют в турнирах.
– Посмотрите на новое поколение – чем они хуже? Они прыгают те же квады и тот же каскад. Юные девочки, которые заменили наших звезд, нисколько им не уступают.
Конечно, нет яркости, как у той же Валиевой, потому что она уникум и бриллиант нашего катания, но это все впереди. Девочки чуть-чуть подрастут и будут выглядеть неплохо. Сейчас в России растет достойная замена, так что все в этом плане хорошо, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?
Хватит тащить этого сюда. Он, походу, даже ФК не смотрит
У дев все не так плохо, как многим видится, первое место в любом случае наши заберут, но вот будет ли весь пьедестал как раньше, это вопрос. В первую очередь вопрос времени, конечно. Потому что Фролова и Синицына толком не выступали на межд арене, и если Аделия сразу заявит о себе своими 4ыми прыжками, то остальным без ультра си придется зарабатывать себе имя и место на пьедестале своей стабильностью, а на это нужно время. Поэтому допускаю, что вначале они могут проигрывать японкам и кореянкам. В общем будет как ситуация с Женей, Алиной, Леной, Аней Погорилой и другими талантливыми фигуристками в прошлом.
Ну а у пар все стабильно, весь пьедестал будет нашим.
В танцах так наверняка )))
Кстати,Ю в мужском не сильно отстаем уже как раз.
Уже предвкушаю какая феерия будет на международке, когда пустят 🙈
А мальчики у нас вполне себе, так-то. Много сильных и интересных. В топ-5 точно попасть вполне себе могут.
И дайте уже Дикому Джи мировой рекорд.))
Даже МО выглядит предпочтительнее,--с Малининым за первенство, может быть, и не посоперничали бы наши парни, но за следующие места--всё возможно.
Ну а наши девочки и пары недосягаемы для зарубежных спортсменов,--это безусловно.
Только что об этом говорить? Наши пути с ИСУ всё больше и больше расходятся. Мне уже кажется, что нашим не бывать больше на стартах ИСУ. Будут свои мжнр старты, но не под ИСУ