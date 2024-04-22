Железняков об уровне фигурного катания в России: «Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков оценил уровень фигурного катания в России.

– Российский финал Гран-при по уровню можно сравнить с нынешними чемпионатами Европы или мира?

– В мужском одиночном мы немного уступаем ребятам, которые сейчас выступают на международной арене. Тот же Малинин сейчас делает четверной аксель и шесть квадов за программу. Наши мужики в этом отношении немножко отстают.

В остальных видах мы всех превосходим, особенно в женском одиночном. Если бы сейчас наши девочки вышли на ЧМ или ЧЕ, то уделали бы всех в одну калитку. Это однозначно. Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей.

– Кого сейчас можно назвать лидером женского одиночного катания? Лучшие фигуристки прошлого года уже не участвуют в турнирах.

– Посмотрите на новое поколение – чем они хуже? Они прыгают те же квады и тот же каскад. Юные девочки, которые заменили наших звезд, нисколько им не уступают.

Конечно, нет яркости, как у той же Валиевой, потому что она уникум и бриллиант нашего катания, но это все впереди. Девочки чуть-чуть подрастут и будут выглядеть неплохо. Сейчас в России растет достойная замена, так что все в этом плане хорошо, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Особенно в танцах.
+54
-1
+53
Особенно в танцах.
Хватит тащить этого сюда. Он, походу, даже ФК не смотрит
+27
-1
+26
А уж в танцах походу в космос улетели. Как же реально надоели уже эти восхваления.
+23
0
+23
Господин Железняков танцы за спорт не считает, видимо)))
+23
-2
+21
Ответ Katerina Sunny
Особенно в танцах.
Как раз таки у мужчин у нас сейчас едва ли не самые большие перспективы! Потому что мужиков хороших много стало, хоть кто нибудь да выстрелит. Про танцы вообще молчу. Там у нас только Саша да Ваня, а если Морозов и Еременко покинут нас, то у меня вообще никаких светлых красок для танцев не останется. Может у Крыловой кто выстрелит?!)
У дев все не так плохо, как многим видится, первое место в любом случае наши заберут, но вот будет ли весь пьедестал как раньше, это вопрос. В первую очередь вопрос времени, конечно. Потому что Фролова и Синицына толком не выступали на межд арене, и если Аделия сразу заявит о себе своими 4ыми прыжками, то остальным без ультра си придется зарабатывать себе имя и место на пьедестале своей стабильностью, а на это нужно время. Поэтому допускаю, что вначале они могут проигрывать японкам и кореянкам. В общем будет как ситуация с Женей, Алиной, Леной, Аней Погорилой и другими талантливыми фигуристками в прошлом.
Ну а у пар все стабильно, весь пьедестал будет нашим.
+14
0
+14
Наше мужское вполне конкурентноспособно в Европе. Вот у танцев переходник, подсдулись после СК.
+16
-3
+13
"кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей" (с)

В танцах так наверняка )))
+12
0
+12
Ответ Маргарита В Сафронова
Наше мужское вполне конкурентноспособно в Европе. Вот у танцев переходник, подсдулись после СК.
Да дело не в СК, а в многочисленных переходах от одних партнеров к другим. Наверное именно поэтому я против отношений в паре, потому что если что то не так, то рушатся не только отношения, но и сама пара, то есть это влияет на их работу. И время уходит.
+9
0
+9
Ответ Тайга86
Женское и пары - да. Танцы - спорно. Мужское всё же не чуть, а отстают. Но парням, на мой взгляд, мотивации не хватает больше чем остальным. При допуске встрепенутся и начнут точить полноценно. А там кто знает...
Танцы - спорно? Ростанцы - это полная безнадёга! А мальчики как раз прогрессируют!
+7
-1
+6
Ну мужское как раз оживает. А вот танцы увы мертвы.
+7
-1
+6
Смешно, что есть люди, которые застряли в 2022
+6
0
+6
И в танцах?
Кстати,Ю в мужском не сильно отстаем уже как раз.
+5
-1
+4
Особенно танцы)
Уже предвкушаю какая феерия будет на международке, когда пустят 🙈
+4
0
+4
Танцы видно Железняков не смотрит или думает, что те рекордные баллы, которые ставят призёрам наши судьи и на международных ГС будут.
+4
0
+4
Про танцы смешить не надо
+4
0
+4
в танцах тоже? как раз-таки в мужском одиночном мы можем претендовать на подиум, а вот в танцах - вряд ли
+5
-1
+4
Прикольный мужик. Ещё такой же из Самбо 70, директор или кто он там. Давно его не слышно
+3
0
+3
А планета об этом знает?!
+3
0
+3
Вся надежда (Диша) ушла, теперь танцы точно отстающий))))
+3
0
+3
Особенно в танцах, которые у нас держатся только за счет СБ, а так какие-то нон-стоповые пятнашки.

А мальчики у нас вполне себе, так-то. Много сильных и интересных. В топ-5 точно попасть вполне себе могут.
+3
0
+3
Ходят слухи, что у Базылюк точно так же, как у Валиевой, пробирки в темноте ярко светятся. Так что всё путём.
И дайте уже Дикому Джи мировой рекорд.))
+5
-3
+2
Про юных девочек, заменивших звёзд, повеселил)) Пока ни одной нет уровня ТЩК и Камилы, при всём уважении к девочкам, которые молодцы, а некоторые даже квадистки.
+2
0
+2
У Железнякова дочь в танцах если что) юниорка... фамилия правда другая)... писать не буду, кому интересно найдет
+2
0
+2
А танцы? Мне кажется, это сейчас наш самый слабый вид ФК.
Даже МО выглядит предпочтительнее,--с Малининым за первенство, может быть, и не посоперничали бы наши парни, но за следующие места--всё возможно.
Ну а наши девочки и пары недосягаемы для зарубежных спортсменов,--это безусловно.
Только что об этом говорить? Наши пути с ИСУ всё больше и больше расходятся. Мне уже кажется, что нашим не бывать больше на стартах ИСУ. Будут свои мжнр старты, но не под ИСУ
+3
-1
+2
Это могут и должны в целом контролировать сами спортсмены. Благо сейчас ценз возрастной повысили, и речь идет о 17-20 летних ребятах. В этом возрасте уже можно такие решения принимать.
+1
0
+1
Ответ Ролл с тунцом
Прикольный мужик. Ещё такой же из Самбо 70, директор или кто он там. Давно его не слышно
Да, что-то молчит Лайшев. Скучно без него.
+1
0
+1
Ответ Лемур
Да есть, просто не ценят ещё.
Вы про новисов?:)
+1
0
+1
Ответ Lerochka
Ну, Женя Тарасова и Владимир Морозов расстались в жизни, но в ФК остались вместе, все зависит от людей, работа должна оставаться работой.
Я и говорю. Люди поняли что они нужны друг другу. Странно что в танцах это не работает так. Представляете если бы Лена с Никитой остались ещё хотя бы на пару сезонов. Думаю они стали бы номер один.
+1
0
+1
в танцах он так себе разбирается, походу)))
+1
0
+1
Ответ Алина Бель
Господин Железняков танцы за спорт не считает, видимо)))
У него дочь в танцах ФК) правда фамилия другая...)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий