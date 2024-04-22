Железняков об уровне фигурного катания в России: «Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей»

Алексей Железняков оценил уровень фигурного катания в России.

– Российский финал Гран-при по уровню можно сравнить с нынешними чемпионатами Европы или мира?

– В мужском одиночном мы немного уступаем ребятам, которые сейчас выступают на международной арене. Тот же Малинин сейчас делает четверной аксель и шесть квадов за программу. Наши мужики в этом отношении немножко отстают.

В остальных видах мы всех превосходим, особенно в женском одиночном. Если бы сейчас наши девочки вышли на ЧМ или ЧЕ, то уделали бы всех в одну калитку. Это однозначно. Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей.

– Кого сейчас можно назвать лидером женского одиночного катания? Лучшие фигуристки прошлого года уже не участвуют в турнирах.

– Посмотрите на новое поколение – чем они хуже? Они прыгают те же квады и тот же каскад. Юные девочки, которые заменили наших звезд, нисколько им не уступают.

Конечно, нет яркости, как у той же Валиевой, потому что она уникум и бриллиант нашего катания, но это все впереди. Девочки чуть-чуть подрастут и будут выглядеть неплохо. Сейчас в России растет достойная замена, так что все в этом плане хорошо, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?