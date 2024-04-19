Артем Грицаенко: «Когда у меня был перелом, перебрался к Осокиной. Она ухаживала за мной, как за инвалидом»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали о взаимоотношениях в паре.

– Вы сплоченный коллектив, или могут возникать конфликты и недопонимания?

Грицаенко: Мы сплоченный коллектив, но обычно во всем виновата Лиза.

Осокина: Неправда. Я просто эмоциональный человек и иногда из мухи могу сделать слона. Если возникают конфликты, то их обычно решает Артем.

– То есть дипломат в паре Артем?

Грицаенко: Кто, как не я? Если проблемы и возникают, то на тренировках. В жизни мы не ссоримся. Мелкие конфликты быстро забываются сразу после льда.

Тренеры не вмешиваются в наши взаимоотношения. Понимают: лучше, чтобы мы сами разобрались. Если собачимся друг с другом, то помочь себе можем только сами.

– Егор Закроев рассказывал, что вас сблизила травма Артема.

Грицаенко: У меня был перелом, плюс обстоятельства с жильем. Получилось так, что я перебрался к Лизе, она ухаживала за мной, как за инвалидом.

– Лиза, что такого ты делала? Супчиком кормила?

Осокина: Да, кормила его. Ухаживала. Никто не бросит своего партнера, не знаю ни одного такого человека. Вы катаетесь каждый день, выступаете...