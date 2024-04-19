Артем Грицаенко: «Когда у меня был перелом, перебрался к Осокиной. Она ухаживала за мной, как за инвалидом»

Теги сборная России травмы пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали о взаимоотношениях в паре.

– Вы сплоченный коллектив, или могут возникать конфликты и недопонимания?

Грицаенко: Мы сплоченный коллектив, но обычно во всем виновата Лиза.

Осокина: Неправда. Я просто эмоциональный человек и иногда из мухи могу сделать слона. Если возникают конфликты, то их обычно решает Артем.

– То есть дипломат в паре Артем?

Грицаенко: Кто, как не я? Если проблемы и возникают, то на тренировках. В жизни мы не ссоримся. Мелкие конфликты быстро забываются сразу после льда.

Тренеры не вмешиваются в наши взаимоотношения. Понимают: лучше, чтобы мы сами разобрались. Если собачимся друг с другом, то помочь себе можем только сами.

– Егор Закроев рассказывал, что вас сблизила травма Артема.

Грицаенко: У меня был перелом, плюс обстоятельства с жильем. Получилось так, что я перебрался к Лизе, она ухаживала за мной, как за инвалидом.

– Лиза, что такого ты делала? Супчиком кормила?

Осокина: Да, кормила его. Ухаживала. Никто не бросит своего партнера, не знаю ни одного такого человека. Вы катаетесь каждый день, выступаете...

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17 комментариев
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Ребят, вы-обалденная пара. Хорошего отдыха и продуктивного межсезонья.
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женись, хороняка ©
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Интересная пара сформировалась, успешно скатываются и Лиза быстро стала хорошей парницей. Удачи ребятам в новом сезоне !
+29
-2
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Действительно пара скаталась очень быстро. И получился классный тандем. Лиза хороша была в одиночном катание и так стремительно освоила парное.Удачи и успеха в новом сезоне им.
+35
-15
+20
Видимо, потому что в Перми много неместных, парников сближает быт.
+17
0
+17
Не зря говорится, что друг познается в беде.
+12
0
+12
Очень нравится эта пара. Удачи ребятам в следующем сезоне.
+12
0
+12
Мне нравится как спрогрессировала эта пара в этом сезоне. Его можно признать удачным, не считая беды со шнурком на ЧР. Все таки немного неожиданно стали чемпионами в прыжковом турнире. Желаю хорошего отдыха и удачных программ в будущем году.
+11
0
+11
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ребят, вы-обалденная пара. Хорошего отдыха и продуктивного межсезонья.
Может быть как раз, благодаря тому, что у них такие отношения, что они могут друг друга слышать, услышать, понять, поддержать и вЫходить, и результаты такие обалденнные на льду? Ребята не затерялись среди нашей россыпи хороших пар, громко о себе заявили. Я просто диву даюсь, как пара с высокорослой Лизой, так смотрится, так справляется с парными элементами. . Обычно как то стараются, чтобы партнерша была дюймовочкой. Тут абсолютно другой случай, но как же они хороши!
+10
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+10
Лиза очень эффектная, но и Артём хорош!
+8
0
+8
Очень приятная и интересная команда. Лизе всего 17, а кажется совсем взрослой, и подкрутку скрутит и супчик сварит. Столько удачных решений в своей карьере сама приняла. Лирику говорили не любят, тем интересней, что поставят к осени.
+5
0
+5
Яркая пара, буду за них болеть в следующем сезоне!
+5
0
+5
Ребята именно в этом сезоне поразили и запомнились. Программы блеск и элементы. Просто кайф их покруты, например, Лиза так красиво и эстетично летит. В таких парах, где девочка высокая это особенно грандиозно.
+4
0
+4
Ответ AllaS
Действительно пара скаталась очень быстро. И получился классный тандем. Лиза хороша была в одиночном катание и так стремительно освоила парное.Удачи и успеха в новом сезоне им.
Почему Вас заминусили?
+7
-3
+4
А я помню, когда Лиза только переходила в парное, Буянову только ленивый не поливал,, что она слила перспективную одиночницу.
+4
-2
+2
Эта пара обращала на себя особое внимание, можно сказать, с их первых совместных стартов из-за нетипичных для парников антропометрических данных . И буквально на наших глазах они смогли ворваться в элиту российского парного катания. Очень импонируют взаимоотношения в паре и на льду, и вне его . Ждем новых интересных программ и дальнейших успехов от данной интересной пары !
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Ответ Девочка с севера
Почему Вас заминусили?
Так это апрельская бригада,за мною всюду следует , они же не смотрят ФК и им незнакома эта пара , они минус поставят даже в пожелание здоровья .Вот и вся причина .Это мне, а не Лизе с Артемом 😇
Вы разве не в курсе .
Пара эта мне нравится с их первого выхода на лёд , а за юную Лизу всегда переживала на соревнованиях в одиночном катание , в ней чувствовался стержень.
+10
-10
0
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