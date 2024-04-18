Милохин в ответ на предложение позвать Медведеву на отдых: «При чем тут я? У нее есть ревнивый парень, пусть он это сделает»
Даня Милохин назвал странным предложение позвать Евгению Медведеву на отдых.
Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Во время прямого эфира в соцсети к тиктокеру обратился один из зрителей: «Позови Женьку Медведеву на отдых, она реально много работает, ей надо отдохнуть нормально».
«Что? При чем тут я? Почему я? Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. Странно.
У нее есть ревнивый парень, давай это сделает он все-таки. Слегка странно. Подумай. Представь, я пишу – привет, тебе пора отдохнуть, давай, может, съездим на отдых вместе», – сказал Милохин.
Второе, что могу сказать, а Даня уже достиг большого прогресса в том виде спорта, в котором планировал? Стал мировой звездой, как хотел?
Ну, просто вроде как спортивный сайт, а не светские хроники.
Но вот интересно - сделали сессию, недоброжелатели сразу: пиаррр! Позорр!
Не афишируют - недоброжелатели: да и нет ничего, мы ж говорили.
И куда бедному крестьянину податься? 😂
Да, никуда. Живи, как жил. Недоброжелатели все одно по-своему переиначат любое твое действие. На то они и недоброжелатели.
К счастью, есть и неподозрительные люди, которые не лезут в чужую личную жизнь.
Вот если б Вы попросили ссылку на лучшего бомбардира Кубка Комитета по культуре-2024 - то, милости просим.
Поищите, я не сохраняла. Тем более, фото случайное, ребята явно не знают о том, что их снимают.
А Татьяна там была, так что видела своими глазами.
Я видела воочию. Правда, не совсем понимаю, почему вас это интересует.
Да что там, Ваши соратники не верят даже в существование видео, которое выложено на разных ресурсах. Что тут сделаешь? Ничего.