Милохин в ответ на предложение позвать Медведеву на отдых: «При чем тут я? У нее есть ревнивый парень, пусть он это сделает»

Теги Евгения Медведева Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин назвал странным предложение позвать Евгению Медведеву на отдых.

Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. 

Во время прямого эфира в соцсети к тиктокеру обратился один из зрителей: «Позови Женьку Медведеву на отдых, она реально много работает, ей надо отдохнуть нормально».

«Что? При чем тут я? Почему я? Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. Странно.

У нее есть ревнивый парень, давай это сделает он все-таки. Слегка странно. Подумай. Представь, я пишу – привет, тебе пора отдохнуть, давай, может, съездим на отдых вместе», – сказал Милохин. 

45 комментариев
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Очень спортивная новость🙈
+35
-1
+34
Мда, наступает межсезонье новостей нет совсем, Милохина где-то откопали 😁
+35
-3
+32
Вспомнили Милохина, да еще и зачем-то здесь) Что касается приглашений, то он, судя по новостям после ЛП, сам не прочь чтобы кто-нибудь его пригласил. Желательно с полным обеспечением и с последующим бесплатным проживанием у пригласителя. Действительно странно...
+41
-10
+31
К чему это здесь? Писать больше не о чем?
+31
-2
+29
Очень интересно кто задает ему такие странные вопросы и зачем , а он правильно ответил
+26
0
+26
Кстати, "при чем тут я" - это Даня Милохин зашёл на спортс и увидел данную "новость".
+21
-1
+20
Анализируя прочитанное, могу сказать одно, речевые обороты точно милохинские. 😂
Второе, что могу сказать, а Даня уже достиг большого прогресса в том виде спорта, в котором планировал? Стал мировой звездой, как хотел?
Ну, просто вроде как спортивный сайт, а не светские хроники.
+20
-1
+19
А давно Милохин стал спортсменом? Что то не припомню такого факта.
+19
-2
+17
Ответ Илларион
Мда, наступает межсезонье новостей нет совсем, Милохина где-то откопали 😁
Ну, ладно не стюардессу. Хотя аналогия напрашивается.
+16
0
+16
А зачем его спрашивали про Женю? Они отработали своё на ЛП и давай до свидания. У обоих свои пути. На ЛП, кстати, классно зажигали, и многим нравилась из пара. Может поклонники медвелохиных забыть не могут и хотят ребят видеть снова вместе? Но.... не надо!
+24
-10
+14
Ответ Tacciana
Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог. Я видела воочию. Правда, не совсем понимаю, почему вас это интересует.
А нет своей личной жизни, поэтому видимо.
+14
0
+14
Oleandrе-А вы соседка по лестничной клетке? У меня такая,все следит кто зашел-вышел и как дверью хлопнул)
+16
-3
+13
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Вам не видно? Это не удивительно, горизонты то у вас разные 🤣
+14
-1
+13
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Я к Жене не отношусь, как к родному человеку, чтобы мечтать о второй половинке своему чаду, чтобы красавец и любил. У Жени есть мама. Оставим ей право этой радости. Так, что не приписывайте нам чувств бабулечек, которые записывают своих любимых фигуристок в родные дочери. Не надо такого утрирования
+13
0
+13
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Ну, я же не Милохин. Откуда я знаю, откуда он знает. Ещё бы парить мозги об этом
+12
0
+12
Ответ suda net
Кстати, "при чем тут я" - это Даня Милохин зашёл на спортс и увидел данную "новость".
😂😂😂😂😂😂😂😂
+12
-1
+11
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Совсем недавно были фотки где они вместе на вечеринке. Тщательнее нужно следить, тщательнее🤣
+12
-1
+11
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
А при чём тут работа ("активности") и личная жизнь? В том и дело, что личная жизнь - это не работа, не реклама. Вот и перестали афишировать.
Но вот интересно - сделали сессию, недоброжелатели сразу: пиаррр! Позорр!
Не афишируют - недоброжелатели: да и нет ничего, мы ж говорили.
И куда бедному крестьянину податься? 😂
Да, никуда. Живи, как жил. Недоброжелатели все одно по-своему переиначат любое твое действие. На то они и недоброжелатели.
К счастью, есть и неподозрительные люди, которые не лезут в чужую личную жизнь.
+13
-3
+10
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Трудно. Эта ссылка нужна не мне, и я Вам уже сказала,что она у меня не под рукой. Бог знает, сколько времени я её буду искать. А время - что? Правильно.
Вот если б Вы попросили ссылку на лучшего бомбардира Кубка Комитета по культуре-2024 - то, милости просим.
+10
0
+10
Ответ suda net
А при чём тут работа ("активности") и личная жизнь? В том и дело, что личная жизнь - это не работа, не реклама. Вот и перестали афишировать. Но вот интересно - сделали сессию, недоброжелатели сразу: пиаррр! Позорр! Не афишируют - недоброжелатели: да и нет ничего, мы ж говорили. И куда бедному крестьянину податься? 😂 Да, никуда. Живи, как жил. Недоброжелатели все одно по-своему переиначат любое твое действие. На то они и недоброжелатели. К счастью, есть и неподозрительные люди, которые не лезут в чужую личную жизнь.
Все правильно вы сказали. Хорошо, что Женя не обращает на это внимание, да и когда ей. В эти дни, например, в Москве проходит турнир по фигурному катанию на призы Евгении Медведевой, будет награждать детишек.
+12
-2
+10
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Если вы не следите за нашим кумиром, какая вам вообще разница, чем живет Евгения? Вы так пристали тут ко всем пишущим, что тут скорей у нас нет интереса, чем у вас
+11
-1
+10
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Обычно пишут парень девушки. Женя же не замужем официально за кем-то ещё, а с этим парнем роман тайный. Вот всё вам надо разжевывать
+11
-1
+10
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
На фото.
Поищите, я не сохраняла. Тем более, фото случайное, ребята явно не знают о том, что их снимают.

А Татьяна там была, так что видела своими глазами.
+12
-3
+9
Ответ Oleandra
ну да, ну да.. и это не Чигирев?
Ищите и обрящете. Топцыте и отверзеттся.
+12
-3
+9
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог.
Я видела воочию. Правда, не совсем понимаю, почему вас это интересует.
+12
-3
+9
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Нет, просто это надо Вам, а не мне. Я и так сказала, что видела такую фотографию. Не верите - дело Ваше. Не верьте. От этого фотография не исчезнет.
Да что там, Ваши соратники не верят даже в существование видео, которое выложено на разных ресурсах. Что тут сделаешь? Ничего.
+10
-2
+8
Ответ Oleandra
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Видно. И не на горизонте, а за бортиком катка. 🤷‍♀️
+10
-3
+7
Медвелохины жили, живы и будут жить! Иначе я не понимаю зачем вытаскивать на свет дела давно минувших дней. И тем более не могу никак привязать эту великую новость к спортивной тематике. Хоть и вопрос был завязан на Евгении
+9
-3
+6
Ответ Аленка_76
Очень спортивная новость🙈
Так Милохин нынче тоже спортсменом заделался))
+7
-2
+5
Ответ метель
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Ну кажется вам и кажется. Это никак на действительность не влияет
+6
-1
+5
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