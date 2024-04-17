Глеб Лутфуллин: «Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть»

Теги сборная России мужское катание ТАСС Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги сезона.

«Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть.

Начали ли постановку программ к следующему сезону? Потихоньку. В следующем сезоне планируются усложнения (контента)», – сказал Лутфуллин. 

В сезоне-2023/24 Лутфуллин стал бронзовым призером этапа Гран-при России, на чемпионате России занял 12-е место. 

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Развития нет, Глеб, и при потрясающем твоем таланте, прежде всего прыжковом, огромной выносливости при сложнейшем контенте, пока незаметно, чтобы ты был приоритетным спортсменом для твоего тренерского штаба. тебе нужен тренер, который по крайней мере поставит тебя в равные условия с другими своими спортсменами
+27
-4
+23
А я пожелаю Глебу классных программ. Он очень выразительный, гибкий, видно, что есть свой характер и огромный потенциал. Удачи 🍀
+21
0
+21
Глебу здоровья, прежде всего. И ждем новых программ с усложнением !
+18
0
+18
Жаль, что не ушел от Мишина. Роль нелюбимого сына ни к чему хорошему не приведет, а фаворитизм в группе Мишина просто нереальный.
+20
-6
+14
Глеб прекрасный фигурист. Многие пишут, что его не замечает тренерский штаб. Возможно, так и есть. А очень жаль!! Когда увидела его прыжки, я подумала - вот оно будущее мужского ФК! Какой интересный фигурист! И он бы давно уже мог быть на высоте. И чемпионом России (как минимум на пьедестале). Такой фигурист должен блистать. Удачи в сезоне и без травм, Глеб! Пусть тренерский штаб наконец начнет тебя ценить по достоинству и окажет нужного внимания, которые приведут тебя к медалям!!
+12
-1
+11
Как-то очень обидно за Глеба. Такой потенциал! Как может красиво и легко прыгать, прекрасная осанка, мягкие приземления... Не хватает завершенности, отточенности, уверенности.... Ну и интересных программ.
+11
0
+11
Глебу здоровья, интересных программ с усложнениями и стабильных выступлений в новом сезоне.
+10
0
+10
Глеб, удачи! Только вперёд!
+8
-2
+6
Про усложнение - хорошая новость! Сил и здоровья!
+8
-2
+6
Если Глеб хочет развития, надо срочно менять тренерский штаб. У Мишина он всегда будет в загоне.
+2
0
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Жаль, что не ушел от Мишина. Роль нелюбимого сына ни к чему хорошему не приведет, а фаворитизм в группе Мишина просто нереальный.
Посмотрим, в какой форме будет Женя Семененко (ни в коем случае не желаю ему ничего плохого). Травма, и сезон на сезон не приходится... Так и Глеб может стать любимцем...
+2
0
+2
Ответ akl34
Глеб прекрасный фигурист. Многие пишут, что его не замечает тренерский штаб. Возможно, так и есть. А очень жаль!! Когда увидела его прыжки, я подумала - вот оно будущее мужского ФК! Какой интересный фигурист! И он бы давно уже мог быть на высоте. И чемпионом России (как минимум на пьедестале). Такой фигурист должен блистать. Удачи в сезоне и без травм, Глеб! Пусть тренерский штаб наконец начнет тебя ценить по достоинству и окажет нужного внимания, которые приведут тебя к медалям!!
Именно!
+3
-1
+2
Конечно, можно было намного лучше, Глеб талантливый фигурист. Хорошо отдохнуть ему и наверстать упущенное в новом сезоне!
+2
-1
+1
Именно развития, к сожалению, нет
+1
0
+1
Тоже желала бы Глебу перехода. Мишин имеет право на свою стратегию вкладываться в кого-то одного талантливого полностью, нужно это признать, и если ты спортсмен с амбициями, то надо решаться. У нас в Питере не в одном месте мальчиков-лидеров тренируют, можно выбрать.
+1
0
+1
Ответ Evgenia Sokolova
Этери?
во всяком случае эффективный тренер, который будет заинтересован в его победах - Мишин в них не заинтересован. там видимо и какие-то личные моменты, и ставка делается по взрослом разряде на Семененко. я боюсь, как бы не было поздно переходить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий