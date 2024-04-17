Глеб Лутфуллин: «Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть»
Фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги сезона.
«Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть.
Начали ли постановку программ к следующему сезону? Потихоньку. В следующем сезоне планируются усложнения (контента)», – сказал Лутфуллин.
В сезоне-2023/24 Лутфуллин стал бронзовым призером этапа Гран-при России, на чемпионате России занял 12-е место.