Глеб Лутфуллин: «Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть»

Фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги сезона.

«Оцениваю сезон 50/50, по протокольной составляющей, конечно, можно лучше намного, но развитие есть.

Начали ли постановку программ к следующему сезону? Потихоньку. В следующем сезоне планируются усложнения (контента)», – сказал Лутфуллин.

В сезоне-2023/24 стал бронзовым призером этапа Гран-при России, на чемпионате России занял 12-е место.