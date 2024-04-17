Илья Малинин: «Нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин рассказал, насколько хорошо владеет русским языком.

Малинин – сын фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Россию и Узбекистан. Он родился в США и представляет на соревнованиях эту страну. 

– В трансляциях часто слышно, что вы с папой говорите между собой по-русски. Дома тоже вы общаетесь на русском?

– Да. Только вот сестра в последнее время отказывается, все понимает – но не говорит. К ней все – и я, и мама, и папа – обращаются только по-русски, а она в ответ только по-английски. Наверное, это возраст такой.   

Может, дело в том, что я ходил в русскоязычный детский сад. А Лиза нет.

– Тебе проще читать на русском или английском? На каком языке с тобой лучше переписываться?

– На английском. По-русски я тоже смогу прочесть, но это займет больше времени. Конечно, я обойдусь без гугл-переводчика, но пару раз зависну. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что я свободно владею русским языком. Я говорю и понимаю, но с чтением и письмом дело обстоит куда хуже.  

– На тренировке ты скажешь «риттбергер» или «loop»?

– И так, и так, все зависит от ситуации. И у родителей так же, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу. 

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3 комментария
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С письмом бывают проблемы и у тех, кто знает только русский. И у многоязычных бывает путаница с языками, иногда проще сказать на другом языке, чем на русском.
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Это нормально, когда родился в другой стране. И хорошо, когда родители прикладывают усилия, находят учителей русского, чтобы ребенок свободно общался на двух языках.
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