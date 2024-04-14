Тарасова о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Вопрос должна решить ФФКР. Удерживать никого не стоит»

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Фигуристка получила гражданство Казахстана в 2023 году, но пока не представляла эту страну на соревнованиях.

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова сегодня заявила, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) пока не дала Самоделкиной разрешения выступать за другую страну.

В свою очередь, генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил, что федерация не получала запрос о переходе Самоделкиной в Казахстан.

«Этот вопрос должна решить ФФКР. Мое мнение: удерживать никого не стоит», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Самоделкина о переходе в Казахстан: «Хочу выйти на международную арену, посоревноваться. Оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет жизни потратили»