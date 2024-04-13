Галлямов о совместном треке с Трусовой: «Обсуждали это с Сашей. Проблема в том, что нужно максимально искать для этого время»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Александра Трусова музыка Фигурное катание

Галлямов сообщил, что у него пока нет времени записать песню с Трусовой.

Ранее он предлагал Александре выпустить совместный трек. 

«С Сашей мы уже это обсуждали, и вчера на шоу [Этери Тутберидзе] тоже.

Проблема в том, что нужно максимально искать для этого время, потому что у меня сейчас учеба, написание диплома. Но я по максимуму стараюсь этому уделять время, хоть его не так много», – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов.

Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»

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3 комментария
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Поменьше в телеге сиди и Хендриксам написывай, вот и время появится. Хотя может оно и к лучшему, что времени нет.
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В сутках 24 ч. вот и посчитай на что ты тратишь попусту время...
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как это... максимально искать..
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