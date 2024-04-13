Галлямов о совместном треке с Трусовой: «Обсуждали это с Сашей. Проблема в том, что нужно максимально искать для этого время»

Галлямов сообщил, что у него пока нет времени записать песню с Трусовой.

Ранее он предлагал Александре выпустить совместный трек.

«С Сашей мы уже это обсуждали, и вчера на шоу [Этери Тутберидзе] тоже.

Проблема в том, что нужно максимально искать для этого время, потому что у меня сейчас учеба, написание диплома. Но я по максимуму стараюсь этому уделять время, хоть его не так много», – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов.

Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»