Александра Трусова: «Сейчас мне нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Чемпионы на льду».

Шоу Этери Тутберидзе прошло сегодня в Москве. Трусова представила показательный номер под песню Елены Ваенги «Шопен».

«В Санкт-Петербурге было лучше. Бывает так. Но я переживаю одинаково на соревнованиях и на шоу – для меня любой выход на лед должен быть на максимум.

Хорошие чистые прыжки, стараюсь не сбавлять в контенте. Здесь очень хорошая поддержка – выступала в «Мегаспорте» много раз, и только положительные эмоции от этого катка.

Лирика – эта музыка очень мне нравится, эта песня. Сейчас мне больше нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022. 

3 комментария
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Раньше ты катала часть своей души.Теперь тупо халтуришь за бабосики .
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Ответ Vasily Ivanov
Раньше ты катала часть своей души.Теперь тупо халтуришь за бабосики .
А что ей делать, теперь не выступать совсем? Уж не знаете к чему придраться. Каскады 3-3 и тройные лутцы явно не халтура, хотя одного прыжка на программу вполне бы хватило.
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