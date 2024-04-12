Александра Трусова: «Сейчас мне нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души»

Александра Трусова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Чемпионы на льду».

Шоу Этери Тутберидзе прошло сегодня в Москве. Трусова представила показательный номер под песню Елены Ваенги «Шопен».

«В Санкт-Петербурге было лучше. Бывает так. Но я переживаю одинаково на соревнованиях и на шоу – для меня любой выход на лед должен быть на максимум.

Хорошие чистые прыжки, стараюсь не сбавлять в контенте. Здесь очень хорошая поддержка – выступала в «Мегаспорте» много раз, и только положительные эмоции от этого катка.

Лирика – эта музыка очень мне нравится, эта песня. Сейчас мне больше нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.