Трусова представила показательный номер на песню Ваенги – «Шопен»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова выступила на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 9 апреля, фигуристка представила показательный номер под песню Елены Ваенги – «Шопен».
Видео опубликовано в телеграм-канале поклонников Трусовой.
Но по- моему, я не сплю...
Я ...вижу Трусову на льду и...
Жаль, но это просто набор элементов.
Скорость, драйв в программе Рокстар. В лирической программе Саша откатала трепетно и нежно, в лирике носиться по катку не надо.
За форму Сашу ругать не стоит. Та же Загитова тоже еле катила. Все же без соревнований и постоянных тренировок им тяжело прыгать как Петросян.