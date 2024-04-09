Трусова представила показательный номер на песню Ваенги – «Шопен»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова выступила на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 9 апреля, фигуристка представила показательный номер под песню Елены Ваенги – «Шопен».

Видео опубликовано в телеграм-канале поклонников Трусовой.

34 комментария
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В микст-зоне Саша рассказала, что номер ей поставила Тутберидзе.
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Простите, но это ужасно.
Да что ж такого ужасного Вы увидели?
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Ответ Oleandra
Могу конечно ошибаться, но номер из Хрустального..
Лично Тутберидзе ставила
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Хорошо. Трусова вызывает наибольший интерес в этих шоу, Тутберидзе очень не прогадала, что позвала её.
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Очень красивое вращение у Саши.
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Чувственный и нежный номер под красивую песню. Когда Тутберидзе сама участвует в создании номера, то получаются запоминающиеся постановки
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Я хочу, чтобы это было фк..
Но по- моему, я не сплю...
Я ...вижу Трусову на льду и...
Жаль, но это просто набор элементов.
+12
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Ответ Alice.not.in.wonderland
Саша молодец. Зажгла зал! Все же зажигательные номера это прям ее, первый номер, на мой вкус, был лучше. За форму Сашу ругать не стоит. Та же Загитова тоже еле катила. Все же без соревнований и постоянных тренировок им тяжело прыгать как Петросян.
Что не так с формой Саши? Каскад 3-3 чистейший лутц-тулуп. Тройные почти с места.
Скорость, драйв в программе Рокстар. В лирической программе Саша откатала трепетно и нежно, в лирике носиться по катку не надо.
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Песня хорошая и номер интересный
+6
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Красивый номер получился, очень чувственно Саша откатала, интересно кто ставил....Действительно совсем другая Саша.
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Ответ tanya_1111
Клаааассно!!! Хороший номер поставили, а Саша прекрасно его исполнила, вроде бы и ничего супер нового, но смотрится отлично.
Прокаталась, как сама спела. Саша - прелесть, и поставлено хорошо: внешне просто, ничего лишнего, а что надо - все сказано.
+6
-3
+3
Ответ Oleandra
ну если б он этот номер сделал, я бы согласилась с вашим мнением)
Если бы он поставил, вы бы написали "какой-то проходной". Похвалить номер нельзя, обязательно упомянуть в сравнении, причём неудачно, потому что и остальные номера хорошие по сезону были?
+3
0
+3
Ответ Alice.not.in.wonderland
Саша молодец. Зажгла зал! Все же зажигательные номера это прям ее, первый номер, на мой вкус, был лучше. За форму Сашу ругать не стоит. Та же Загитова тоже еле катила. Все же без соревнований и постоянных тренировок им тяжело прыгать как Петросян.
Нормальная у Саши форма: каскад 3-3 и 3 лутц делает.
+3
-1
+2
Ответ Alice.not.in.wonderland
Саша молодец. Зажгла зал! Все же зажигательные номера это прям ее, первый номер, на мой вкус, был лучше. За форму Сашу ругать не стоит. Та же Загитова тоже еле катила. Все же без соревнований и постоянных тренировок им тяжело прыгать как Петросян.
В смысле - "тоже еле катила"? У Саши скоростная, энергичная программа, которую она спокойно выкатывает, и катит вполне себе здорово. Еще и электричество успевает подключать и спецэффекты устраивать.) А у Алины, вообще-то, программы, которые не предполагают суеты и спринтерской скорости.
+3
-1
+2
Могу конечно ошибаться, но номер из Хрустального..
+7
-5
+2
Ответ Адриана
Красивый номер получился, очень чувственно Саша откатала, интересно кто ставил....Действительно совсем другая Саша.
Лично сама Тутберидзе
+6
-4
+2
Ответ Ягун Ягунини
В микст-зоне Саша рассказала, что номер ей поставила Тутберидзе.
заметно..
+5
-3
+2
Ответ Oleandra
"узнаю брата Колю") ну явственно отличия от Михайлова видны..
И у Михайлова отличные номера
+3
-1
+2
Саша молодец. Зажгла зал! Все же зажигательные номера это прям ее, первый номер, на мой вкус, был лучше.

За форму Сашу ругать не стоит. Та же Загитова тоже еле катила. Все же без соревнований и постоянных тренировок им тяжело прыгать как Петросян.
+6
-4
+2
Обожаю эту песню
+4
-2
+2
Шикарный номер.
+9
-7
+2
Ответ Грязный лютик
Какое тяжкое, больное, дурно пахнущее катание... это неуважение к зрителям выходить с таким.
А она выходит, и катается, вращается, прыгает 3-3))
+2
-1
+1
Ответ Адриана
Да что ж такого ужасного Вы увидели?
Ужасно то, что не Аня Щербакова выступала! Вот и весь ужас) как вы не понимаете?
+7
-6
+1
Ответ Oleandra
ну если б он этот номер сделал, я бы согласилась с вашим мнением)
Да понятно все.) Соглашающаяся Вы наша.)
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Ответ Oleandra
я не знала, чей это номер.. готова была и Михайлова похвалить.. лучшего номера у Трусовой в этом сезоне не видела.
Ну конечно) Для шоу Тутберидзе Саша тренировалась у неё, естественно новые номера там и поставлены.
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Ответ Мороженко
Если бы он поставил, вы бы написали "какой-то проходной". Похвалить номер нельзя, обязательно упомянуть в сравнении, причём неудачно, потому что и остальные номера хорошие по сезону были?
я не знала, чей это номер.. готова была и Михайлова похвалить.. лучшего номера у Трусовой в этом сезоне не видела.
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0
Нежно люблю эту песню...не поняла роли свитера, или что там было на плечах у Саши в начале номера...Уместнее был бы рояль в кустах)
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