Трусова представила показательный номер на песню Ваенги – «Шопен»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова выступила на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 9 апреля, фигуристка представила показательный номер под песню Елены Ваенги – «Шопен».

Видео опубликовано в телеграм-канале поклонников Трусовой.