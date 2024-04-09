Трусова о продолжении карьеры в спорте: «Спасибо, на такие вопросы не отвечаю»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова уклонилась от ответа на вопрос о выступлении на соревнованиях в следующем сезоне.

«Спасибо, на такие вопросы не отвечаю», – сказала Трусова журналистам после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2023/24 спортсменка не участвовала в турнирах.