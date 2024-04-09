Трусова о продолжении карьеры в спорте: «Спасибо, на такие вопросы не отвечаю»
Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова уклонилась от ответа на вопрос о выступлении на соревнованиях в следующем сезоне.
«Спасибо, на такие вопросы не отвечаю», – сказала Трусова журналистам после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
В сезоне-2023/24 спортсменка не участвовала в турнирах.
Но применительно к данному шоу, я так понял, что Саша опять новый номер катала?
Лучше бы об этом новость выложили.
https://t.me/team_trusova_official/18739
Второй сюрприз - новый номер
тем самым нарушив свой мыслительный алгоритм
Вот, если б молча прошла, закатив глаза, тогда да