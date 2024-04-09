Трусова о продолжении карьеры в спорте: «Спасибо, на такие вопросы не отвечаю»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова уклонилась от ответа на вопрос о выступлении на соревнованиях в следующем сезоне.

«Спасибо, на такие вопросы не отвечаю», – сказала Трусова журналистам после шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2023/24 спортсменка не участвовала в турнирах.

23 комментария
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К сожалению, без четверных Саша не конкурентоспособна. Непрыжковые элементы у нее очень слабые. Нет у нее других козырей.
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Вот это новость. Она всегда так отвечает
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Ответ Грязный лютик
трусова и в произвольную программу то не отберётся...
Она участвует, чтобы отбираться?
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Ответ на этот вопрос очевидный. Хотя, на мой взгляд, из тех кто "приостановил" карьеру, у Саши наибольшие шансы набрать форму. Тройные у неё и сейчас, даже при лишних кг на уровне. Был бы стимул.
Но применительно к данному шоу, я так понял, что Саша опять новый номер катала?
Лучше бы об этом новость выложили.
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Возможно она сама еще этого не знает.
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Ответ Железная Леди
Это у нее в договоре ,вероятно, не прописано.
В каком договоре?)
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Ответ Александр
а что за "сюрпризы" то были???... на этот вопрос она уже 100 раз "не отвечала"...
Первый сюрприз - фаер шоу
https://t.me/team_trusova_official/18739
Второй сюрприз - новый номер
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Большой, большой секрет!
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Ну, технически, она ответила на вопрос,
тем самым нарушив свой мыслительный алгоритм
Вот, если б молча прошла, закатив глаза, тогда да
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а что за "сюрпризы" то были???... на этот вопрос она уже 100 раз "не отвечала"...
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Ответ Железная Леди
Это у нее в договоре ,вероятно, не прописано.
Рассказала она о номере, просто тут об этом не напишут, как и о мастер-классах
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Ответ As per
Как минимум, каскад сегодня был. Это тебе не дупель в кувырок!
Перекидной...
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Мне такие ответы больше нравятся, чем "всё возможно", когда ты уже точно знаешь что нифига уже это возможное не произойдет. А так и не обнадеживает никого, и оставляет за собой время еще раз подумать.
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Ответ Ягун Ягунини
В каком договоре?)
Договор на каких условиях она выступает в шоу, сколько выходов на лед сколько за каждый выход и тд
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Ответ Александр
а что за "сюрпризы" то были???... на этот вопрос она уже 100 раз "не отвечала"...
Новый номер под Ваенгу.
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