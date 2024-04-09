Козловский о прогрессе под руководством Тутберидзе: «Прибавили в скорости, в качестве исполнения тех элементов, которые требовали определенной работы»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Козловский рассказал, в чем он и Бойкова прибавили под руководством Тутберидзе.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова выступают в парном катании, они перешли в группу Этери Тутберидзе в мае 2023 года. В завершившемся сезоне фигуристы взяли серебро на чемпионате России и Спартакиаде.

«Присутствует огромное количество позитивных моментов. Прибавили в скорости, в качестве исполнения тех элементов, которые ранее требовали определенной работы. В частности, поддержки, подкруты и тодес», – сказал Козловский.

4 комментария
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Они и правда скоростные, это очень заметно на контрасте с другими. Жду в следующем сезоне, очень интересно будет посмотреть, удачи и стабильности ребятам.
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Решение о переходе в ТШТ было верным. Пусть не всё получилось в прошедшем сезоне, но я очень надеюсь, что следующий сезон будет за БК.
ИМХО.
+5
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И тут у хейтеров случился облом....
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