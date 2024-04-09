Козловский о прогрессе под руководством Тутберидзе: «Прибавили в скорости, в качестве исполнения тех элементов, которые требовали определенной работы»

Козловский рассказал, в чем он и Бойкова прибавили под руководством Тутберидзе.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова выступают в парном катании, они перешли в группу Этери Тутберидзе в мае 2023 года. В завершившемся сезоне фигуристы взяли серебро на чемпионате России и Спартакиаде.

«Присутствует огромное количество позитивных моментов. Прибавили в скорости, в качестве исполнения тех элементов, которые ранее требовали определенной работы. В частности, поддержки, подкруты и тодес», – сказал Козловский.