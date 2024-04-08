Ирина Роднина: «МОК ведет уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения»

Теги Ирина Роднина МОК Политика Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о влиянии политики на Олимпийские игры.

«В Олимпиаде-84 Советский Союз и часть стран социалистического лагеря тоже не принимали участие. И сколько бы мы не говорили, что спорт — не политика, над Олимпийскими играми все же все время экспериментирует как раз политика.

Вся история Олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов — и началось это чуть ли не со второй Олимпиады современности.

Сегодня ситуация обострилась, по-моему мнению, по той простой причине, что сам МОК ведет уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения. Во всей их действиях прослеживаются абсолютная беспринципность», — заявила Роднина.

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1 комментарий
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А могла бы Роднина конкретизировать про тройную игру ?
А то прямо как в игре "Что? Где? Когда?".
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