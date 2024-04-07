Сергей Фесиков: «Не согласен с нынешним мнением МОК, потому что спорт всегда был голубем мира. Несмотря ни на какие ситуации, мы выходили и боролись»

Пловец Сергей Фесиков высказался об отстранении россиян от соревнований.

«Я понимаю, что ситуация геополитически очень тяжелая, но я не был согласен с нынешним мнением Международного олимпийского комитета. Потому что спорт всегда был голубем мира.

Мы, несмотря ни на какие ситуации, которые происходят в мировом сообществе, выходили, боролись и были привержены честному спорту и честной борьбе.

Сейчас же, когда нас отстраняют, когда нам не дают возможности просто посоревноваться с сильнейшими, со своими друзьями, со своими конкурентами, они в принципе останавливают движение спортивного сообщества.

Многие наши лидеры, многие наши звезды мирового спорта могли бы дать стимул, новые результаты, дать толчок и в результатах, и в олимпийском движении в том числе.

Мы видим, что олимпийское движение сейчас меняется и принципы становятся другими. Конечно, очень жалко наблюдать за этим всем. С точки зрения страны, с точки зрения развития детского, юношеского спорта это большая потеря.

Но я надеюсь, что сейчас наше государство сможет сориентироваться и направить все усилия на то, чтобы мы сохранили детско-юношеский спорт и чтобы мы вышли из этой ситуации победителями в ближайшее время», – сказал призер Олимпиады-2012.

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?