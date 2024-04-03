Анна Щербакова: «У меня была установка, что человек, выигравший Олимпиаду, до конца жизни самый счастливый. Но я столкнулась с обратной историей»

Теги Олимпиада-2022 Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла победа в Пекине-2022.

«Почему-то у меня была установка, что человек, выигравший Олимпийские игры, он до конца жизни самый счастливый. Что он каждое утро будет просыпаться с мыслью, что он олимпийский чемпион, и это будет давать какую-то неимоверную радость постоянно, 24 часа в сутки.

А я столкнулась с обратной историей – выиграв, ловишь какое-то опустошение. Настолько ты все свои ресурсы потратил, что вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции. Наверное, я довольно долго от этого восстанавливалась, не понимала, что происходит. 

Я ни в какой момент не переставала что-то делать. Не было такого, что я заперлась дома и никуда не выходила, хотя, конечно, хотелось.

Мне кажется, что для любого человека важно найти свое любимое дело, в котором не нужно будет себя заставлять, уговаривать что-то делать. В котором всегда будет рвение и желание стать лучше, двигаться вперед. Всегда будут какие-то цели, которых хочется достичь, добиться.

Мне кажется, это тоже важный момент – жить не ради финальной цели, результата, и думать, что когда я добьюсь, вот тогда я стану самым счастливым, а наслаждаться моментом и процессом. Сейчас я могу сказать, что самые счастливые моменты я испытывала на пути к цели, а не когда уже пришла к ней», – рассказала олимпийская чемпионка.

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15 комментариев
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Ну, так это обычная история. Радость - это эмоция, связанная с достижением чего-то и предвкушением новых достижений. А если все уже достигнуто и нет новых задач, то нет и радости от их решения.
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Так работают гормоны радости, к сожалению. Они имеют срок годности и после достижения цели быстро "затухают". Нужны новые цели, и так всю жизнь. Поэтому Анна абсолютно права - важно искать такое дело, чтобы нравился прежде всего сам путь)
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Олимпийское золото—это высшее достижение в спорте. Оно забирает не только ресурсы, но и мотивацию для других достижений. Нельзя научиться заранее жить с этим. Ты выиграл и с ходу попадаешь в эту сложнейшую ситуацию. Спрааиться может только очень сильная личность.Не превратиться в приложение к титулу, а идти дальше, добиваться других высот в жизни...
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Мне кажется, что Аня, стоя на пьедестале с золотой медалью на шее, была счастлива. Это было видно невооруженным взглядом. И она прекрасно осознавала, что стала ЧОИ. Чисто откатала обе проги, опередила всех соперниц: сильных и слабых, ну чего ещё желать!? Как говорится, живи и радуйся. Аня, ты на всю жизнь олимпийская чемпионка, и это никому и никогда не изменить. Смирись!
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Ответ RusVector
Да, все именно так, где тут счастливым то станешь !? Щербакова для Тутберидзе медали завоевывала, свое здоровье гробя из года в год, а та только издевается над ней! Ни в интервью добрым словом о ней не обмолвилась, матом на нее орала на тренировках (из поста Косторной), "неодаренной" обозвала и "орудием мести"! А теперь еще со своим шоу прокатила! Как же я понимаю Щербакову!
Аня честно сказала, что медали выигрывала для себя.
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+4
Ответ RusVector
Да, все именно так, где тут счастливым то станешь !? Щербакова для Тутберидзе медали завоевывала, свое здоровье гробя из года в год, а та только издевается над ней! Ни в интервью добрым словом о ней не обмолвилась, матом на нее орала на тренировках (из поста Косторной), "неодаренной" обозвала и "орудием мести"! А теперь еще со своим шоу прокатила! Как же я понимаю Щербакову!
ээ. Аня в гипсе должна на шоу кататься по вашей логике или как?
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Так-то оно может и правда, но без победы пройденный путь иначе воспринимается, меркнет и остается осадок разочарования. Это было ключевое событие, пусть даже и не получилось ощутить триумф.
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Так бывает по жизни, что сам процесс приятнее результата и спорт не исключение. Добилась всего в спорте, есть к чему стремиться по жизни, добиваясь результатов в учёбе или в выбранной профессии, а не плыть по течению.. Удачи Анне !
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Анюта ещё и философ, оказывается. :-)
Подходит к её образу лёгкой, воздушной, красивой, главное, умной девушки!
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"Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать: главное, что мне мешает - это не моя физическая форма, не мои умения, данные. Это моя голова, которая не верит в себя. Я начала не бояться соревнований, а любить их, и когда я выходила на соревнования, я снова как в детстве, получала удовольствие от этого момента, когда все внимание на тебя"
Совет на миллион от Ани и секрет её плюсстартовости. Научиться осознавать и прорабатывать свои эмоции в таком раннем возрасте - очень редкая история и признак очень развитого эмоционального интеллекта. Большинство людей только к взрослому возрасту осознают степень бардака в своей голове, только часть из них занимается приведением её в порядок - причём, как правило, с помощью психолога - и уж совсем мало кому успешно удается. А Аня смогла провести эту работу самостоятельно, будучи подростком. Именно поэтому научилась выдавать выше своего максимума на каждом соревновании
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Если добилась в жизни какой-то определённой цели, можно порадоваться результату и ставить себе новые цели. Особенно, если жизнь сейчас не проходит по большей части на катке.
И у Ани так сложились обстоятельства, что она в полной мере не смогла ощутить, что она выиграла именно ОИ, а не российские соревнования.
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Ответ RusVector
Да, все именно так, где тут счастливым то станешь !? Щербакова для Тутберидзе медали завоевывала, свое здоровье гробя из года в год, а та только издевается над ней! Ни в интервью добрым словом о ней не обмолвилась, матом на нее орала на тренировках (из поста Косторной), "неодаренной" обозвала и "орудием мести"! А теперь еще со своим шоу прокатила! Как же я понимаю Щербакову!
Анечка ни раз говорила, что медали завоевываются когда и тренер и спортсмен вкладываются друг в друга на полную, они все отдали друг другу на льду, больше ничего друг другу не должны, чего вам ещё нужно то?)
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