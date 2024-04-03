Анна Щербакова: «У меня была установка, что человек, выигравший Олимпиаду, до конца жизни самый счастливый. Но я столкнулась с обратной историей»

Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла победа в Пекине-2022.

«Почему-то у меня была установка, что человек, выигравший Олимпийские игры, он до конца жизни самый счастливый. Что он каждое утро будет просыпаться с мыслью, что он олимпийский чемпион, и это будет давать какую-то неимоверную радость постоянно, 24 часа в сутки.

А я столкнулась с обратной историей – выиграв, ловишь какое-то опустошение. Настолько ты все свои ресурсы потратил, что вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции. Наверное, я довольно долго от этого восстанавливалась, не понимала, что происходит.

Я ни в какой момент не переставала что-то делать. Не было такого, что я заперлась дома и никуда не выходила, хотя, конечно, хотелось.

Мне кажется, что для любого человека важно найти свое любимое дело, в котором не нужно будет себя заставлять, уговаривать что-то делать. В котором всегда будет рвение и желание стать лучше, двигаться вперед. Всегда будут какие-то цели, которых хочется достичь, добиться.

Мне кажется, это тоже важный момент – жить не ради финальной цели, результата, и думать, что когда я добьюсь, вот тогда я стану самым счастливым, а наслаждаться моментом и процессом. Сейчас я могу сказать, что самые счастливые моменты я испытывала на пути к цели, а не когда уже пришла к ней», – рассказала олимпийская чемпионка.