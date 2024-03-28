Щербакова о золоте Олимпиады-2022: «Только спустя год отпустила ситуацию и смогла порадоваться этой медали спокойно и осознанно»

Анна Щербакова рассказала об опустошении после победы на Олимпиаде-2022.

– Самая яркая победа до Олимпиады?

– Самая важная, безусловно, – чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Если говорить о самой яркой, то это один из чемпионатов России, хотя для меня все – особенные.

– – как это было?

– Еще до поездки на Олимпиаду слышала, что это вообще что‑то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали и это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. Я точно могу сказать, что ощутила это на себе. И это невероятно огромный праздник. При этом сочетается с тем, что это невероятное давление, потому что долго идет это нагнетание.

Если говорить об эмоциях от победы, казалось, что ты будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты – олимпийский чемпион и счастливо жить эту жизнь. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила эту ситуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, (но) порадоваться этой медали спокойно и осознанно.

Потом «ударило» то, что мы не смогли выступить на чемпионате мира. После этой новости было тяжело готовиться, было постоянное непонимание, к чему мы идем, что происходит, – сказала в эфире «Матч ТВ».