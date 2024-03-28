Щербакова о золоте Олимпиады-2022: «Только спустя год отпустила ситуацию и смогла порадоваться этой медали спокойно и осознанно»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала об опустошении после победы на Олимпиаде-2022.

– Самая яркая победа до Олимпиады?

– Самая важная, безусловно, – чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Если говорить о самой яркой, то это один из чемпионатов России, хотя для меня все – особенные.

Олимпиада – как это было?

– Еще до поездки на Олимпиаду слышала, что это вообще что‑то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали и это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. Я точно могу сказать, что ощутила это на себе. И это невероятно огромный праздник. При этом сочетается с тем, что это невероятное давление, потому что долго идет это нагнетание.

Если говорить об эмоциях от победы, казалось, что ты будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты – олимпийский чемпион и счастливо жить эту жизнь. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила эту ситуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, (но) порадоваться этой медали спокойно и осознанно.

Потом «ударило» то, что мы не смогли выступить на чемпионате мира. После этой новости было тяжело готовиться, было постоянное непонимание, к чему мы идем, что происходит, – сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

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25 комментариев
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Первыми проснулись хейтеры, ну это, как всегда...
Анюта, с дем рождения тебя, будь счастлива и здорова! Оставайся такой же доброй, отзывчивой, прекрасной девушкой! Пусть в твоей жизни будет уйма поводов для радости и веселья. Только успехов и побед нашей олимпийской чемпионке!
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Аня ОЧ без всяких оговорок. Всё выиграла и всего добилась своим трудом, упорством и дисциплиной.
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Аня умничка. Выиграла все, заработала денег для старта в жизни. По сути, все только начинается, а у нее уже столько регалий.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Совсем Ку-ку?
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Молодец! После победы ее сразу затравили фанаты конкуренток! Конечно, выиграла не их любимка, бедные пережить не могли! А некоторые и сейчас не могут, судя по этой ветке! Но это уже их проблемы ...
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После Олимпиады у многих было, как говорит Аня, "постоянное непонимание, к чему мы идем, что происходит".
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Ответ Carg0
Комментарий скрыт
Я раньше тоже так считала - не заслужила, повезло и т.д. И мне очень жаль Камилу, честно. Но Аня чемпионка. И этот факт нужно принять. Пока мы сами к своим победителям будем так относиться, чего нам ждать от запада?
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+9
Аню с Днем рождения! Здоровья, счастья и любимого занятия в жизни. Пусть все приносит радость и сопутствует удача.
А что касается осознания, не удивляет особо. Это были наверное самые сложные психологически ОИ за последние годы. Шок, растерянность, радость - всё смешалось.
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Золото получила за то, что слушалась тренеров и успокоила нервы. Остальные с эти не справились
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Ответ Рассол Уэстбрик
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Не надоело?
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Порадуешься тут - тренер всех успокаивает, а свою же чемпионку не поздравляет.
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Ответ Большой Влад
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Это так не работает.
Максимум - могли бы перепроверить старые пробы, но даже для этого нужны основания.
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Анечка, с этим чувством недопонимания, куда это может привести, страна уже третий год живёт.
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Ответ Рассол Уэстбрик
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Заканчивай с наркотиками
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Ответ Рассол Уэстбрик
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Наша песня хороша, начинай сначала
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Ответ Гаммаглобулин
Порадуешься тут - тренер всех успокаивает, а свою же чемпионку не поздравляет.
Кого там тренер успокаивал? На Валиеву наехала, не успела та бортик переступить. Трусову так успокоила, что она в нее коньками запустила. Анне выговорила, что та не пошла на еще один 4-й.
Тутберидзе не знает, что такое эмпатия от слова совсем. Разве что слезу на камеру пустить умеет.
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Ответ Carg0
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Ну поясните, что в вашем понимании неправедным?
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