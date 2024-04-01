Дипмиссия РФ во Франции: «Заявление мэра Парижа дает четкое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Анн Идальго Единоборства

Российским дипломатам не дают пропуска на время Олимпиады в Париже.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что французские власти не дают гарантий того, что российские дипломаты получат пропуска для передвижения по центру Парижа во время Олимпиады.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация прежняя – никаких пропусков нам не обещают.

Более того, все слышали сделанное мэром Парижа Анн Идальго в Киеве заявление о нежелательности приезда российских спортсменов на Олимпиаду. Оно дает четкое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной в целом.

Так что больших ожиданий изменения ситуации в лучшую сторону у нас нет», – сообщили в дипмиссии РФ.

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5 комментариев
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не дают гарантий того, что российские дипломаты получат пропуска для передвижения по центру Парижа во время Олимпиады. --- А они им зачем?
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об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной» --- Никакого взаимодействия не планируется, ибо Россия на олимпиаду не приглашена.
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А никакого улучшения ситуации в ближайшее время и быть не может. В Африке то шуршим потихоньку, отжимаем французов. Так что, в Париже ситуация может только ухудшиться.))
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