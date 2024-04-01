Дипмиссия РФ во Франции: «Заявление мэра Парижа дает четкое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной»

Российским дипломатам не дают пропуска на время Олимпиады в Париже.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что французские власти не дают гарантий того, что российские дипломаты получат пропуска для передвижения по центру Парижа во время Олимпиады.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация прежняя – никаких пропусков нам не обещают.

Более того, все слышали сделанное мэром Парижа Анн Идальго в Киеве заявление о нежелательности приезда российских спортсменов на Олимпиаду. Оно дает четкое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной в целом.

Так что больших ожиданий изменения ситуации в лучшую сторону у нас нет», – сообщили в дипмиссии РФ.