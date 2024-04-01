Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Селиванова и Потапов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Алиса Курлина Анна Москалева Мартин Бреславский София Касинс Кира Доможирова Илья Вегера Артем Родзянов Мария Карпанова Арсений Самохвалов Виктория Ельцова Степан Маришин Александр Брегей Юлия Филимонова Илья Пыльнев Влада Селиванова Виктор Потапов Зоя Ковязина Артемий Мохов первенство России старшего возраста Руслан Назаров Полина Шешелева Егор Карнаухов Фигурное катание

3 апреля на первенстве России старшего возраста пары выступят с короткими программами.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

2. Виктория Ельцова – Степан Маришин

3. Алиса Курлина – Руслан Назаров

Вторая разминка

4. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

5. София Диана Касинс – Александр Брегей

6. Мария Симонова – Мартин Бреславский

7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Третья разминка

8. Кира Доможирова – Илья Вегера

9. Анна Москалева – Артем Родзянов

10. Влада Селиванова – Виктор Потапов

11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

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