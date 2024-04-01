Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Селиванова и Потапов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
3 апреля на первенстве России старшего возраста пары выступят с короткими программами.
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)
Казань
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
2. Виктория Ельцова – Степан Маришин
3. Алиса Курлина – Руслан Назаров
Вторая разминка
4. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
5. София Диана Касинс – Александр Брегей
6. Мария Симонова – Мартин Бреславский
7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Третья разминка
8. Кира Доможирова – Илья Вегера
9. Анна Москалева – Артем Родзянов
10. Влада Селиванова – Виктор Потапов
11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов