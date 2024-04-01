Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Селиванова и Потапов, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

3 апреля на первенстве России старшего возраста пары выступят с короткими программами.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

2. Виктория Ельцова – Степан Маришин

3. Алиса Курлина – Руслан Назаров

Вторая разминка

4. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

5. София Диана Касинс – Александр Брегей

6. Мария Симонова – Мартин Бреславский

7. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Третья разминка

8. Кира Доможирова – Илья Вегера

9. Анна Москалева – Артем Родзянов

10. Влада Селиванова – Виктор Потапов

11. Полина Шешелева – Егор Карнаухов