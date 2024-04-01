Алексей Тихонов: «Третий сезон я работаю тренером, опыта и знаний становится больше, но этот процесс бесконечен»

Алексей Тихонов рассказал об особенностях работы тренером.

Тихонов – чемпион мира 2000 года в паре с Марией Петровой.

«Процесс обучения как тренера – бесконечная история. Каждый день, обучая кого-то и тренируя спортсменов, учишься сам и набираешься опыта, ищешь новые подходы, вещи, которые помогут твоим спортсменам.

Третий сезон я работаю конкретно тренером, опыта и знаний становится больше, но этот процесс бесконечен, ты учишься и у своих спортсменов, и у великих тренеров, например, у Этери Георгиевны (Тутберидзе). Я общаюсь и с Татьяной Анатольевной Тарасовой, всегда слушаю ее комментарии и подсказки, она никогда не жалеет своего опыта для того, чтобы передать его тем, кто этого хочет.

Алексей Николаевич Мишин делает замечания в отношении нашей дочери, спортсменки Полины Тихоновой, все это очень важно, если ты готов слышать и слушать и применять то, что люди дают.

Это очень интересная профессия, невероятно трудная, низкий поклон всем тренерам, я могу долго упоминать всех, кто живет фигурным катанием и дает возможность спортсменам достигать невероятных высот в техническом мастерстве и в эмоциональном», – сказал Тихонов.