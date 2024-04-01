Алексей Тихонов: «Третий сезон я работаю тренером, опыта и знаний становится больше, но этот процесс бесконечен»

Теги Алексей Тихонов сборная России пары Этери Тутберидзе Москва-1980 ТАСС Фигурное катание

Алексей Тихонов рассказал об особенностях работы тренером.

Тихонов – чемпион мира 2000 года в паре с Марией Петровой. 

«Процесс обучения как тренера – бесконечная история. Каждый день, обучая кого-то и тренируя спортсменов, учишься сам и набираешься опыта, ищешь новые подходы, вещи, которые помогут твоим спортсменам.

Третий сезон я работаю конкретно тренером, опыта и знаний становится больше, но этот процесс бесконечен, ты учишься и у своих спортсменов, и у великих тренеров, например, у Этери Георгиевны (Тутберидзе). Я общаюсь и с Татьяной Анатольевной Тарасовой, всегда слушаю ее комментарии и подсказки, она никогда не жалеет своего опыта для того, чтобы передать его тем, кто этого хочет.

Алексей Николаевич Мишин делает замечания в отношении нашей дочери, спортсменки Полины Тихоновой, все это очень важно, если ты готов слышать и слушать и применять то, что люди дают.

Это очень интересная профессия, невероятно трудная, низкий поклон всем тренерам, я могу долго упоминать всех, кто живет фигурным катанием и дает возможность спортсменам достигать невероятных высот в техническом мастерстве и в эмоциональном», – сказал Тихонов. 

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8 комментариев
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Ответ Sivl
Слюсаренко вообще очень мудро поступает. И свои пары тренирует и с Тутберидзе с топами постоянно светится. Рано или поздно всё равно разойдутся, не смогут 2 медведя в одной берлоге. А на ТМ, кстати, ещё и Траньков тренировался.
У Слюсаренко всегда были хорошие свои пары, только не прыгали. Сейчас и прыгать начали. А на международные соревнования Слюсаренко свою пару возит, а не Тутберидзе.
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Ответ Katerina Sunny
И учится сначала на Тарасовой-Морозове, а потом на Бойковой-Козловском. Неудивительно, что обе пары ездили в Пермь к Слюсаренко.
Слюсаренко вообще очень мудро поступает. И свои пары тренирует и с Тутберидзе с топами постоянно светится. Рано или поздно всё равно разойдутся, не смогут 2 медведя в одной берлоге. А на ТМ, кстати, ещё и Траньков тренировался.
+2
-1
+1
Ответ Katerina Sunny
У Слюсаренко всегда были хорошие свои пары, только не прыгали. Сейчас и прыгать начали. А на международные соревнования Слюсаренко свою пару возит, а не Тутберидзе.
У него действительно очень хорошие пары, но есть свои "болезни", которые он пытается исправить, в том числе с помощью Тутберидзе. Просто пока пары Тутберидзе не являются прямыми конкурентами парам Слюсаренко, а вот когда они примерно сравняются по уровню, тогда скорее всего проблемы начнутся. Ну это так предположения.
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Как всегда прав. Успехов в работе .
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Тихонов это не работа тренером, это подработка
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А как мне лично нравится комментирования Алексеем парного катания! Тактично доброжелательно с объяснением тонкостей …например «поддержка в шпагате» «тодес» и т.д. Я раньше вообще не понимала о чем идет речь…. Мне кажется что ему профессия тренера в этом здорово помогает… а еще мне их Полина очень нравиться… потенциально оочень интересная фигуристка растет с «валиевскими выездами»… причем я сначала на эти выезды внимание обратила, а только потом на фамилию и тех кто ее после выступления встречал😁
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Ответ Александр Шульгин
Тихонов это не работа тренером, это подработка
А вы специалист по работе как я погляжу? Договор трудовой с организацией Тихонова читали чтобы так безапелляционно заявлять ?
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