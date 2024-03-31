Савкина о переходе в группу Крыловой: «Решили, что для того, чтобы двигаться дальше, нужно что‑то менять. Было желание работать с данным специалистом»

Теги сборная России танцы на льду Елена Кустарова Анжелика Крылова Светлана Алексеева Александр Вахнов Дарья Савкина Фигурное катание

Дарья Савкина прокомментировала переход к тренеру Анжелике Крыловой.

Савкина выступает в танцах на льду в дуэте с Александром Вахновым. Ранее они тренировались в группе Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой.

 В сезоне-2023/24 дуэт стал двенадцатым на чемпионате России и восьмым на Спартакиаде сильнейших.

«Наша пара благодарна Алексеевой Светлане Львовне, Кустаровой Елене Владимировне, Фомину Владиславу Владимировичу и Борисовой Елене Михайловне, а также всем специалистам за проделанную работу и сотрудничество.

Мы решили, что для того, чтобы двигаться дальше, нужно что‑то менять. Выбору группы Анжелики Алексеевны Крыловой способствовали многие факторы, но среди них было и личное желание работать с данным специалистом.

В данный момент мы начали активно готовиться к следующему сезону, искать и воплощать наши общие идеи на льду», – сказала фигуристка. 

«Да, действительно, мы с Дашей уже месяц тренируемся в группе Анжелики Алексеевны Крыловой.

Решение перейти именно к этому наставнику в первую очередь было вызвано личным желанием работать с данным тренерским штабом, который всегда отличался многообразием идей и интересными постановками.

В данный момент мы активно готовимся к новому сезону. Вместе с тренерами пытаемся подобрать и воплотить новые идеи, раскрыться с новой стороны, чтобы радовать всех своими программами и добиваться максимальных результатов», – приводит слова Вахнова «Матч ТВ». 

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