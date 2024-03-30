ФФКР закрыла раздел «Сборная» на официальном сайте, в котором была указана Валиева

Теги сборная России ФФКР женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

С сайта ФФКР исчез раздел «Сборная», где была указана фамилия Камилы Валиевой.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года начиная с 25 декабря 2021-го – даты, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

7 марта стало известно, что фигуристка исключена из сборной России, но ни на сайте Министерства спорта РФ, ни на сайте ФФКР документ об исключении Валиевой опубликован не был. 

Раздел «Сборная» на сайте ФФКР сейчас выглядит так:

Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают друг на друга

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28 комментариев
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Если СМИ продолжат писать о Валиевой и всём, что с ней связано, в тех же объемах, что и сейчас, то ФФКР и весь свой сайт удалит, а не только одну страницу.
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Получается лучше вообще удалить раздел "сборная", чем опубликовать документ об отчислении Валиевой? М-да...
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Трусливые чиновники боятся одного деда или агрессивных домохозяек, которые в случае опубликования документа пойдут писать им "хорошие" слова?
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О как бояться не в ту дверь войти
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Фото зачётное, это Валиева без допинга попыталась исполнить четверной аксель 😁
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Ответ Александр Шульгин
О как бояться не в ту дверь войти
Фигуристка на фото именно это и сделала :)
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Вероятнее всего ФФРК до конца бана Валиевой будет платить ей стипендию .И чтобы не задавали лишние вопросы закрыли страницу.
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Ответ FS.Nika1
О Господи, ну что за картинка?
зачотное стебалово... админы сайта пользуются выходными... точно знают, что начальство редко свой сайт смотрит, на выходных точно нет... 🤣🤣🤣🤣
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Это по-российски так, замаскировать проблему и сделать вид, типа решили
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🤣🤣🤣 детский сад 🤣🤣🤣
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Ответ Roman Roman
зачотное стебалово... админы сайта пользуются выходными... точно знают, что начальство редко свой сайт смотрит, на выходных точно нет... 🤣🤣🤣🤣
У них давно такая картинка, даже в табличках с ЧР и этапов выскакивает))
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Ответ AllaS
Опасается Федра, ждет отмашку свыше. Ведь у нас это допинг -дело подается ни как все остальные, а особенным образом . Виноват Запад и точка. Хотя судя по мотивировочной части КАС и такой неразберихи , Запад обалдел от такой защиты, вернее не защиты , такие хитросплетения применили .
отмашка "с верху" - виноват "кто угодно", только не Валиева... не прокатило всё свалить на неё... "не съели"...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
и где тут хейт Валиевой? причудится же поклонникам космоса...
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Ответ Kareglazaya
Похоже, сисадмин или программист ФФКР считает, что это смешно...
этой картинке уже лет 100 - стандартная "заглушка" на 404 ошибку...
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Ответ FS.Nika1
О Господи, ну что за картинка?
Похоже, сисадмин или программист ФФКР считает, что это смешно...
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И крестик не снимают, и трусы не одевают...
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Скоро бесноваться по поводу Ками будет только западная пресса, им же надо как-то оправдываться. А мы будем восхищаться Камилой и работать. Нам спорт, им политика. Каждому своӗ)
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Картинка + шрифтец надписи = эпично)
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Это было бы смешно, если б не было так грустно...
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О Господи, ну что за картинка?
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Ответ Lasto
Трусливые чиновники боятся одного деда или агрессивных домохозяек, которые в случае опубликования документа пойдут писать им "хорошие" слова?
Трусливый Lasto, способный только строчить комментарии в интернете)
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Честно говоря проще было просто закрыть сборную с учётом того что она нигде вне РФ не выступает.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Roman Roman
и где тут хейт Валиевой? причудится же поклонникам космоса...
Я абсолютно ничей не поклонник.
Просто здравый смысл говорит, что надо на какой то период практически не использовать эту фамилию.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я абсолютно ничей не поклонник. Просто здравый смысл говорит, что надо на какой то период практически не использовать эту фамилию.
любое упоминание фамилии какой-то определённой персоны - это хейт журналистов? и это пишет "ничей не поклонник"? однако...
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