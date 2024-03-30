ФФКР закрыла раздел «Сборная» на официальном сайте, в котором была указана Валиева

С сайта ФФКР исчез раздел «Сборная», где была указана фамилия Камилы Валиевой.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года начиная с 25 декабря 2021-го – даты, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

7 марта стало известно, что фигуристка исключена из сборной России, но ни на сайте Министерства спорта РФ, ни на сайте ФФКР документ об исключении Валиевой опубликован не был.

Раздел «Сборная» на сайте ФФКР сейчас выглядит так:

Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают друг на друга