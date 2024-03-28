Галлямов поздравил Щербакову с днем рождения: «Мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Анна Щербакова Фигурное катание

Александр Галлямов поздравил Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«Аню Щербакову поздравляю с днем рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде.

С днем рождения!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов в своем телеграм-канале.

6 комментариев
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Галлямов по опыту знает, насколько выгодно быть с Аней в одной команде. С Аней Саша неизменно побеждал, против Ани - всегда проигрывал. С Щербаковой - КЧМ-2021, КПК-2024 (победа), против Щербаковой - КПК-2021, КПК-2022, прыжковый турнир 2024 (поражение). Ну и главный турнир в карьере - командник ОИ, в который не взяли Аню и команда в итоге осталась с бронзой.
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+9
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Ой, вы вот понаписали и это повод вспомнить классные программы Щербаковой.
Жар-птица была классная, в следующем сезоне Аня смогла наполнить собой очень проходную прогу и сделать ее одной из самых зрелищных на ЧР всех времён.
Ну и моя любовь - это КП Олисезона. Пересматриваю иногда, когда надо взбодриться 😄

А еще мне оч нравилось, как Аня катала под Рондо Каприччозо в последний юниорский сезон.
+16
-9
+7
Ответ Mion
Ой, вы вот понаписали и это повод вспомнить классные программы Щербаковой. Жар-птица была классная, в следующем сезоне Аня смогла наполнить собой очень проходную прогу и сделать ее одной из самых зрелищных на ЧР всех времён. Ну и моя любовь - это КП Олисезона. Пересматриваю иногда, когда надо взбодриться 😄 А еще мне оч нравилось, как Аня катала под Рондо Каприччозо в последний юниорский сезон.
Согласна с Вами, это мои любимые программы у Ани, я пересматриваю их часто.
+12
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+7
Много прошли вместе? Это точно не Глейхенгауз писал.
+5
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+5
Ответ Mion
Ой, вы вот понаписали и это повод вспомнить классные программы Щербаковой. Жар-птица была классная, в следующем сезоне Аня смогла наполнить собой очень проходную прогу и сделать ее одной из самых зрелищных на ЧР всех времён. Ну и моя любовь - это КП Олисезона. Пересматриваю иногда, когда надо взбодриться 😄 А еще мне оч нравилось, как Аня катала под Рондо Каприччозо в последний юниорский сезон.
Больше всех люблю произвольную программу сезона 2020-21. Думала, что ее оставят на олимпиаду. Но хорошо, что появились новые шедевры.
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