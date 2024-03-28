Галлямов поздравил Щербакову с днем рождения: «Мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде»
Александр Галлямов поздравил Анну Щербакову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
«Аню Щербакову поздравляю с днем рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде.
С днем рождения!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов в своем телеграм-канале.
Жар-птица была классная, в следующем сезоне Аня смогла наполнить собой очень проходную прогу и сделать ее одной из самых зрелищных на ЧР всех времён.
Ну и моя любовь - это КП Олисезона. Пересматриваю иногда, когда надо взбодриться 😄
А еще мне оч нравилось, как Аня катала под Рондо Каприччозо в последний юниорский сезон.