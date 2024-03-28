Галлямов поздравил Щербакову с днем рождения: «Мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде»

Александр Галлямов поздравил Анну Щербакову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«Аню Щербакову поздравляю с днем рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде.

С днем рождения!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов в своем телеграм-канале.