Минспорт о том, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован: «Изменения в списках размещаются на сайтах спортивных федераций»

В Минспорте объяснили, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован.

По словам представителя пресс-службы, его должна опубликовать Федерация фигурного катания России ( ).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации за допинг с 25 декабря 2021 года.

7 марта в Минспорте и Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка исключена из сборной, однако соответствующий документ на сайте Минспорта отсутствует.

«Согласно пункту 42 приказа Минспорта России от 2 августа 2023 года № 555, утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и изменения к ним размещаются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

На сайте ФФКР такой документ сейчас также не опубликован.

Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной России

В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?