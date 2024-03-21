Минспорт о том, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован: «Изменения в списках размещаются на сайтах спортивных федераций»

Теги сборная России допинг ФФКР женское катание Министерство спорта России Камила Валиева Фигурное катание

В Минспорте объяснили, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован.

По словам представителя пресс-службы, его должна опубликовать Федерация фигурного катания России (ФФКР).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.

7 марта в Минспорте и Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка исключена из сборной, однако соответствующий документ на сайте Минспорта отсутствует.

«Согласно пункту 42 приказа Минспорта России от 2 августа 2023 года № 555, утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и изменения к ним размещаются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

На сайте ФФКР такой документ сейчас также не опубликован.

Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной России

В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только что в предыдущей новости привели фразу из приказа Минспорта:

"Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в течение 5 рабочих дней"

Если в приказе написано "на сайте Минспорта", тогда при чем тут сайты федераций?
+7
-2
+5
Валят друг на друга.
+10
-6
+4
Ответ Maturmalai
Только что в предыдущей новости привели фразу из приказа Минспорта: "Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в течение 5 рабочих дней" Если в приказе написано "на сайте Минспорта", тогда при чем тут сайты федераций?
Так дело в том, что приказ 555, на который ссылается Минспорта, более свежий и более того - отменяет действие приказа 139, на который ссылался спортс. Налицо недоработка журналистов, которые не удосужились проверить легитимность документа, на который ссылаются. Если бы они забили поиском приказ #139 Минспорта, то увидели бы: "Приказом Минспорта России от 2 августа 2023 г. N 555 настоящий документ признан утратившим силу с 17 сентября 2023 г."
К сожалению, журналисты совершенно разучились работать с документами и источниками
+8
-4
+4
Ну вот объясните вы мне, как можно исключить из какой- то вшивой сборной "нашу золотую". В любой момент дунет ветер перемен, и не факт, что попутный.
+4
-1
+3
Ну, что, теперь пинг-понг с федрой - кто смелее?
"Вы!" - "Нет, сначала вы!"
+2
0
+2
Темные делишки.
+4
-3
+1
А тут кто-то прям кушать не может пока не убедится ,что Камила подвергается наказаниям. Наверное, дай им волю, они бы требовали порки на Красной площади. Либералы они такие либералы
+6
-5
+1
Ответ Atsuktuvas
Опять плохие дороги подвели ?
Бумага в принтере закончилась, а запас не подвезли.
+1
0
+1
я не я, 🍑 не моя 🤣....

ну или иначе: идущие на смерть приветствуют тебя🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ ретроградный меркурий
Так дело в том, что приказ 555, на который ссылается Минспорта, более свежий и более того - отменяет действие приказа 139, на который ссылался спортс. Налицо недоработка журналистов, которые не удосужились проверить легитимность документа, на который ссылаются. Если бы они забили поиском приказ #139 Минспорта, то увидели бы: "Приказом Минспорта России от 2 августа 2023 г. N 555 настоящий документ признан утратившим силу с 17 сентября 2023 г." К сожалению, журналисты совершенно разучились работать с документами и источниками
чёт эт стёб какой-то, а не приказ... что-то он мне из ЗВ приказ 66 напоминает 😅🙃
0
0
0
Ответ Ir_rish
Бумага в принтере закончилась, а запас не подвезли.
да... на сгоревшую типографию нынче не сошлёшься... хотя... можно устроить "криворукого" сисадмина....
0
0
0
Ответ Viks
Валят друг на друга.
Так это можно смело занести уже в национальную черту: что наверху стрелки кидают друг на друга, чтобы скинуть с себя ответственность, что в самом низу, когда в условной "Пятёрочке" продавцы валят недостачу на товароведов/приёмщиков, а те валят на грузчиков или охранников, что те воруют.
+1
-1
0
Мне другое интересно- кого так сильно интересуют эти скучные бюрократические вещи? Все уже ясно, Камила дисквалифицирована, но кому-то этого все мало. Успокойтесь уже и смотрите чемпионат мира в Монреале. Все возможные конкуренты сняты. Радуйтесь молча.
+2
-2
0
Представляю, с какой скоростью её исключили бы отовсюду за любое политическое и скандальное событие. Значит, так хотят.
+1
-1
0
ФФКР тоже допускает нарушение АДП, это очевидно. Возможно, её ждёт наказание от ISU.
+1
-1
0
Что-то они сами запутались. Сайт ФФКР со страницы про состав сборной переадресует именно на сайт Минспорта.
"Актуальный список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по фигурному катанию на коньках с дополнениями и изменениями доступен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе "Деятельность → Спорт высших достижений → Спортивные сборные команды Российской Федерации → Списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта → Фигурное катание на коньках"."
https://fsrussia.ru/sbornaya
+2
-2
0
Детский сад.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий