Минспорт о том, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован: «Изменения в списках размещаются на сайтах спортивных федераций»
В Минспорте объяснили, почему документ об исключении Валиевой из сборной до сих пор не опубликован.
По словам представителя пресс-службы, его должна опубликовать Федерация фигурного катания России (ФФКР).
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.
7 марта в Минспорте и Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка исключена из сборной, однако соответствующий документ на сайте Минспорта отсутствует.
«Согласно пункту 42 приказа Минспорта России от 2 августа 2023 года № 555, утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и изменения к ним размещаются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций», – сообщили в пресс-службе Минспорта.
На сайте ФФКР такой документ сейчас также не опубликован.
Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной России
В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?
"Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в течение 5 рабочих дней"
Если в приказе написано "на сайте Минспорта", тогда при чем тут сайты федераций?
К сожалению, журналисты совершенно разучились работать с документами и источниками
"Вы!" - "Нет, сначала вы!"
ну или иначе: идущие на смерть приветствуют тебя🤣🤣🤣
"Актуальный список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по фигурному катанию на коньках с дополнениями и изменениями доступен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе "Деятельность → Спорт высших достижений → Спортивные сборные команды Российской Федерации → Списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта → Фигурное катание на коньках"."
https://fsrussia.ru/sbornaya