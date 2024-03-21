Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной России

Теги сборная России допинг женское катание Министерство спорта России Камила Валиева Фигурное катание

Минспорт до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.

7 марта в Минспорте и Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка исключена из сборной, однако соответствующий документ на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.

«Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в приказе Минспорта.

В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Минспорту страшно.
+33
-3
+30
спортс, прямо-таки, по тонкому льду ходит))
+16
-2
+14
Смутно надеются, что оно как-то все само рассосется ?..
+12
-3
+9
Ответ Александр
эт они ещё рекламку помады "клубничный поцелуй" не видели.... или наоборот - увидели😂
Валиева рекламирует помаду "клубничный поцелуй"? ))
Кулинарного шоу мало было с десертами? О)
+11
-4
+7
Кто-то определенно аппетит теряет и спать не может из-за этого "возмутительного" факта...
+15
-11
+4
"Чо-то я очкую, Славик..."
+2
0
+2
Ответ Александр
смотрите, как бы вам "неизвестным гостем" сгинувшем в каком-то сизо/шизо не оказаться...
Ути какой воинственный школьник, посмотрите на него ))) никак уже в доносчики записался )))
+5
-3
+2
Ответ encaro_one
Валиева рекламирует помаду "клубничный поцелуй"? )) Кулинарного шоу мало было с десертами? О)
Нашел, действительно, рекламирует «Клубничный поцелуй» ))
https://t.me/kamilavalieva26official/1032
+5
-3
+2
Ответ Лизавета Анна -Мария
Кто-то определенно аппетит теряет и спать не может из-за этого "возмутительного" факта...
эт они ещё рекламку помады "клубничный поцелуй" не видели.... или наоборот - увидели😂
+6
-5
+1
Ответ Viks
7 субъектов уже тоже хотят подставить Валиеву под бан на 4 года.
а ты не слышал??? Мантурова в Думе и Сов.Феде отстранить от должности требуют, за исключение её из сборной...
+1
0
+1
Ответ Оксана Васильева
Хайпуют просто
и в чём же хайп???....
+2
-1
+1
Ну это же дева дедушки кто попробует опубликовать, это другое
0
0
0
Ответ Darya-yeNoor
Кто сообщил, у того и спрашивайте. Дело же в суде, посему приказа нет.
Что именно "в суде"? Решение вступило в законную силу.
+3
-3
0
Ответ Darya-yeNoor
Кто сообщил, у того и спрашивайте. Дело же в суде, посему приказа нет.
Чушь не лепи. Апелляция в суд Швейцарии по процедурным вопросам не приостанавливает исполнение решения КАС.
0
0
0
не все приказы обязательно публиковать по закону)
0
0
0
Странно, почему она вообще до сих пор не тренер сборной
+9
-9
0
Ответ Александр
а ты не слышал??? Мантурова в Думе и Сов.Феде отстранить от должности требуют, за исключение её из сборной...
Если бы у них был мозг...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий