Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной России
Минспорт до сих пор не опубликовал документ об исключении Валиевой из сборной.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.
7 марта в Минспорте и Федерации фигурного катания России сообщили, что фигуристка исключена из сборной, однако соответствующий документ на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.
«Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в приказе Минспорта.
В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?
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