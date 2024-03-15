CAS не удовлетворил иск WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения допинг-дела Камилы Валиевой
CAS прекратил рассматривать иск WADA к РУСАДА по поводу дела Камилы Валиевой.
Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
По мнению WADA, РУСАДА затягивало рассмотрение допинг-дела фигуристки. Апелляция была подана в ноябре 2022 года.
«Апелляционное рассмотрение было обоснованно прекращено CAS. На WADA легло бремя оплаты расходов по данной апелляции.
РУСАДА не совершало действий, нарушающих требования Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил.
Данная апелляция была одновременно и ненужной, поскольку она была подана после начала процесса слушаний по делу, и противоречила положениям кодекса, поскольку никакой разумный срок ни в какой момент времени не был установлен WADA», – сказала Логинова.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин.
😂😂😂😂😂😂😂.
У вас очень интересный ум. Щербакова отстранилась……..😝😝😝😝😝😝😝