CAS не удовлетворил иск WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения допинг-дела Камилы Валиевой

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

CAS прекратил рассматривать иск WADA к РУСАДА по поводу дела Камилы Валиевой.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 

По мнению WADA, РУСАДА затягивало рассмотрение допинг-дела фигуристки. Апелляция была подана в ноябре 2022 года. 

«Апелляционное рассмотрение было обоснованно прекращено CAS. На WADA легло бремя оплаты расходов по данной апелляции.

РУСАДА не совершало действий, нарушающих требования Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил.

Данная апелляция была одновременно и ненужной, поскольку она была подана после начала процесса слушаний по делу, и противоречила положениям кодекса, поскольку никакой разумный срок ни в какой момент времени не был установлен WADA», – сказала Логинова. 

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин.

6 комментариев
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разумный срок или неразумный, но РУСАДА дело в этот срок нормальным образом не расследовало
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Ответ RusVector
Интересно, судьба Тутберидзе предопределена? Щербакова решила по-тихому от нее отстраниться!
Судьба Тутберидзе?

😂😂😂😂😂😂😂.

У вас очень интересный ум. Щербакова отстранилась……..😝😝😝😝😝😝😝
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+5
Интересно, сколько судьбу бронзы командника будут решать.
+2
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+2
Ответ Позитивный
Судьба Тутберидзе? 😂😂😂😂😂😂😂. У вас очень интересный ум. Щербакова отстранилась……..😝😝😝😝😝😝😝
Или отсутствие оного 🙈
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