Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе (ТАСС)

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова ТАСС Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», – рассказал источник.

Щербаковой 19 лет, она является чемпионкой мира и Европы, победительницей Олимпиады-2022 в Пекине. 

В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене. 

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43 комментария
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удачной операции и здоровья Ане! жаль, что ее не будет в шоу, но здоровье важнее. приятно, что организаторы сообщили об отсутствии Ани заранее, а не как обычно делает ФФКР
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Ответ всем тем, кто уже высказался про то, что Анна не хочет портить свой имидж, участвуя в шоу Тутберидзе. Здоровья нашей чемпионке.
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Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
У человека сплошные операции, вы хоть сейчас можете сдержаться и не пнуть?

У той же Загитовой операций нет, она уже пятый год на паузе, почему у вас к ней нет претензий?
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Успешного восстановления, пусть всё у Ани будет хорошо!)
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Блин, как все серьезно оказалось. Теперь понятно, почему о снятии сразу со всего тура объявили, а не только с первых шоу, например. Пусть все пройдет хорошо!
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Удачной операции Ане. По заветам Тарасовой, операцию должна провести лично Тутберидзе и назначить препараты тоже она, потому что спортсмены берут таблетки только из рук тренера 👌
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Тут многие усилались обвиняли Аню в стимуляции на комманднике. Здоровья.
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Ане здоровья, и после спорта травмы не заканчиваются.
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Пусть всё пройдёт успешно. Ане терпения и здоровья.
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Ане здоровья и скорейшего восстановления. Жалко, что травмы её не отпускают даже после ухода из профессионального спорта
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Здоровья, здоровья и еще раз здоровья любимой Чемпионке!
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Ответ Lapo Elkann
Здоровья Анне , но непонятно как она с такими ногами могла катать еще и за команду на ОИ ? Ведь после ОИ она ни разу не каталась , только в шоу , все в травмах.
ОИ были 2 года назад. Почему вы думаете, что с тех пор травма не могла усугубиться?
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Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
Ага, классная причина, пойти сделать операцию,покромсать себя ради финансирования сборной. Вы не задумывались,что она бы несравнимо больше заработала,не пропуская шоу сейчас?
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Аннушке здоровья. Очень жаль, что Аня не будет принимать участие в шоу Тутберидзе, но здоровье важней. Пусть всё пройдёт хорошо.
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Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
Получая финансирование😂 Не позорьтесь. Федерации самой выгодно держать таких фигуристок в сборной, так как отчисления от их рекламных проектов и шоу перекроют в разы любую зарплату сборника. У Ани новая реклама в Китае, к чему ей просто за копейки держаться в сборной. Могла бы- вышла соревноваться. Очевидно, что новая травма голеностопа из-за тренировки прыжков. Может, и проб четверных
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Ответ Syndycate
Комментарий скрыт
Многие ли фигуристки объявили о завершении карьеры? Кто-то с 2019 года стоит на паузе, кто-то позже.
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тасс - вы почему с РУС ВЕКТОРОМ инфу не согласовали?!
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Ответ Zhuuuzhik
ОИ были 2 года назад. Почему вы думаете, что с тех пор травма не могла усугубиться?
Этой лишь бы набросить. После ОИ на КПК Анна прекрасно разделала ее любимицу под орех.
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Ане здоровья и быстрого восстановления после операции!
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Аня месяц уже как прихрамывает, поэтому тут всё очевидно. Здоровья ей.
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Аня, чтобы все прошло Хорошо.
Расположила к себе и к Лизе тепло отнеслась -уже второе КПК детское и взрослое.
Надеюсь еще увижу ваш совместный номер с Семененко Евгением-очень уж Вы смотрелись бы.
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Здоровья!
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Вся поломанная переломанная и это в неполные 20..вот цена спорта высших достижений
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Анечке здоровья и скорейшего восстановления после операции!
+3
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Ответ Vitto
В какой стране тактично умолчали. И в какой же?
А почему ОЧ не может лечиться в любой стране? Скорее всего снова полетит в Германию, где хорошие специалисты.
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Ответ RusVector
И как это случилось, мы конечно не узнаем! И свидетелей тоже не было! Ожидаемо ... Тутберидзе, наверное, ей кувалдой треснула!
Вы то что так разволновались? Как-будто она не в шоу Тутберидзе, а на ваших не выступит))
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В какой стране тактично умолчали. И в какой же?
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Ответ Zhuuuzhik
ОИ были 2 года назад. Почему вы думаете, что с тех пор травма не могла усугубиться?
Сразу после ОИ была одна операция, надеюсь помните .
+3
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Ответ RusVector
И как это случилось, мы конечно не узнаем! И свидетелей тоже не было! Ожидаемо ... Тутберидзе, наверное, ей кувалдой треснула!
Как не узнаем? А вы не в курсе?
+1
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А почему раньше нельзя было? Почему каждый раз до конца сезона нужно терпеть? Заговор ...
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