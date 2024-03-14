Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе (ТАСС)
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», – рассказал источник.
Щербаковой 19 лет, она является чемпионкой мира и Европы, победительницей Олимпиады-2022 в Пекине.
В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене.
У той же Загитовой операций нет, она уже пятый год на паузе, почему у вас к ней нет претензий?
Расположила к себе и к Лизе тепло отнеслась -уже второе КПК детское и взрослое.
Надеюсь еще увижу ваш совместный номер с Семененко Евгением-очень уж Вы смотрелись бы.