Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе (ТАСС)

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Щербакова пропускает шоу Тутберидзе из-за травмы. Ей предстоит операция на голеностопе», – рассказал источник.

Щербаковой 19 лет, она является чемпионкой мира и Европы, победительницей Олимпиады-2022 в Пекине.

В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене.