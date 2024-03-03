Тутберидзе о допинге Валиевой: «У меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось? Она весь сезон побеждала, везде была чистая»

Теги сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Есть люди, которые считают, что и клуб, и тренеры должны были контролировать 15-летнего ребенка.

– Я здесь не знаю... Во-первых, у меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось?

Никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде на всех стартах – и до, и после – была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей...

Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше, нужен рывок. Нет, у нас этого нет, – сказала тренер в интервью японскому телеканалу NHK.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение

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61 комментарий
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Включаем "дурочку".
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> Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить?

А может помочь растущему организму выдержать больше нагрузок? Опять под дурочку косит.
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Логинов тоже до и после был чистым, а посредине сдал анализ с ЭПО.
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Сначала рассказала про чай и мороженое, выставив Валиеву дурочкой, а теперь: откуда это взялось?
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Тутберидзе наивной прикинулась. Можно подумать, она не знает для чего это принимают.
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И тут выхожу я в белом пальто.
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Наивная попытка. Допинг (точнее - запрещенные препараты) ведь не всегда исключительно для "быстрее, выше, сильнее", а, например, в т.ч. и для того, чтобы лучше восстанавливаться после нагрузок с учетом индивидуальных особенностей организма.
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Закос под наивняк. Кого спрашивали-то, к кому был вопрос? Себя и маму, может, забыли спросить?
+17
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Под дурочку косит, препарат-то для сердечной деятельности, выносливости в случае Валиевой.
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Ответ pavrinas
> Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? А может помочь растущему организму выдержать больше нагрузок? Опять под дурочку косит.
Зачем? У нее было 3 претендентки на титул ОЧ. Зачем такой риск
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+9
Неужели самая строгая, умная и добрая тренер умеет так красиво притворяться, что вообще не в курсе ( что это, откуда и как ...) ?
+14
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+6
Тутербидзе : «Кто такая Валиева?»
+14
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Ответ garovatat
нет, включаем логику. середина олимпийского сезона, отборы. допинг офицеры в любо момент могут нарисоваться. какой на фик курс?? вы всех за идиетов считаете? Одна таблетка тмз - слону дробина, его вообще надо 3 недели пить для клинического результата (и то, весьма сомнительного, милдронат лучше, именно его сейчас выписывают в поликл) Кроме того - никогда до и никогда после того ЧР никаких грязных проб, все чисто. Что это? И почему, у остальных многочисленных спортсменов ТШТ - все и всегда чисто? ежу понятно - случайное загрязнение. Или же пробы Камилы спецом испортили. 100 раз уже писали - в лаборатории ее !"анонимность" легко просчитывалась. Почему все считают что это не возможно в карманной лабе карманной вады? про "независимость" только не надо втирать
неужели опять русофобия? как страшно жить, плак плак
+17
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+5
Ответ FS.Nika1
Неужели самая строгая, умная и добрая тренер умеет так красиво притворяться, что вообще не в курсе ( что это, откуда и как ...) ?
Она просто мимо проходила пока коварный доктор Шведский осуществлял свой злодейский замысел.
+8
-3
+5
Ответ Viks
«У меня очень много вопросов --- к КОМУ?
Явно не к себе.
+6
-1
+5
«У меня очень много вопросов --- к КОМУ?
+10
-5
+5
гордости нации такой забористый коктейль из препаратов прописали чтобы стала двухкратной чемпионкой ОИ и самый гениальный тренер вселенной получил аналог Оскара
+7
-2
+5
такое ощущение, что человек дурака включил
+4
0
+4
В первую очередь, очень много вопросов именно к вам, тренер. Никогда врач не будет отсебятничать с назначением допинга, не проконсультировавшись и не поставив в известность тренера. И никогда врач не назначит препарат, не получив согласие от тренера.
Это, Этери Георгиевна, во всех странах уголовная статья и срок.
+4
0
+4
И что Валиева долгое время принимала препараты от сердца она не знала и что на тренировках нагрузки запредельные тоже
+4
-1
+3
Ответ Аврал
Включаем "дурочку".
нет, включаем логику. середина олимпийского сезона, отборы. допинг офицеры в любо момент могут нарисоваться. какой на фик курс?? вы всех за идиетов считаете? Одна таблетка тмз - слону дробина, его вообще надо 3 недели пить для клинического результата (и то, весьма сомнительного, милдронат лучше, именно его сейчас выписывают в поликл) Кроме того - никогда до и никогда после того ЧР никаких грязных проб, все чисто. Что это? И почему, у остальных многочисленных спортсменов ТШТ - все и всегда чисто? ежу понятно - случайное загрязнение. Или же пробы Камилы спецом испортили. 100 раз уже писали - в лаборатории ее !"анонимность" легко просчитывалась. Почему все считают что это не возможно в карманной лабе карманной вады? про "независимость" только не надо втирать
+26
-23
+3
В пробе обнаружили целый набор препаратов, в том числе анаболических, а потом ещё сообщили, что "с 2020 по 2021 год спортсменке было назначено около 60 различных препаратов", поэтому нелепо говорить, что в фигурном катании препараты не нужны.
+14
-11
+3
Я не я , и хата не моя ..
+3
0
+3
Ответ АНтошка
если это было случайное попадание .почему за 2 года не смогли выстроить защиту основываясь на этой версии ,почему " деда "до суда не довели ?
Так если они сами так и не поняли, откуда это случайно могло попасть? Что же им, фабриковать какую-то версию?
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+2
Ответ Кнопка Баттона
Комментарий удален пользователем
На каких 3 соревнованиях? Вы бредите?
+4
-2
+2
если это было случайное попадание .почему за 2 года не смогли выстроить защиту основываясь на этой версии ,почему " деда "до суда не довели ?
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+2
Ответ garovatat
нет, включаем логику. середина олимпийского сезона, отборы. допинг офицеры в любо момент могут нарисоваться. какой на фик курс?? вы всех за идиетов считаете? Одна таблетка тмз - слону дробина, его вообще надо 3 недели пить для клинического результата (и то, весьма сомнительного, милдронат лучше, именно его сейчас выписывают в поликл) Кроме того - никогда до и никогда после того ЧР никаких грязных проб, все чисто. Что это? И почему, у остальных многочисленных спортсменов ТШТ - все и всегда чисто? ежу понятно - случайное загрязнение. Или же пробы Камилы спецом испортили. 100 раз уже писали - в лаборатории ее !"анонимность" легко просчитывалась. Почему все считают что это не возможно в карманной лабе карманной вады? про "независимость" только не надо втирать
Если было случайное загрязнение или мухлеж в лаборатории, то где расследования всего этого? Где хоть какие-либо улики в аргументах защиты Камилы, которые бы это подтверждали? Хоть какие-либо свидетельства в прессе, подтверждающие эти версии? За более чем два года - ничего такого!
Может хватит заниматься выдумыванием конспирологических теорий? Взрослым людям пора бы перестать верить в сказочки, причем в сказочки ими же самими и выдуманные.
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Я большой фанат Тутберидзе и Валиевой.
Но когда находят допинг, а ни сам спортсмен ни тренер понятия не имеют как это случилось и типа вообще не при делах, сомнений в их искренности избежать никак не получается.
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+2
Ответ imaxim
Все остальные тоже едят и ели, просто успевают выводить
Бездоказательно, дорогой процессор, бездоказательно
+1
0
+1
Ответ Brokkoli
гордости нации такой забористый коктейль из препаратов прописали чтобы стала двухкратной чемпионкой ОИ и самый гениальный тренер вселенной получил аналог Оскара
Как вы думаете, кому из нынешних фигуристок допинг помог бы стать Камилой Валиевой? Кому?..Вы ее видели в детском возрасте? Тоже думаете под допингом была?
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