Тутберидзе о допинге Валиевой: «У меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось? Она весь сезон побеждала, везде была чистая»

Этери Тутберидзе высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Есть люди, которые считают, что и клуб, и тренеры должны были контролировать 15-летнего ребенка.

– Я здесь не знаю... Во-первых, у меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось?

Никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде на всех стартах – и до, и после – была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей...

Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше, нужен рывок. Нет, у нас этого нет, – сказала тренер в интервью японскому телеканалу NHK.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Почему реакция Тутберидзе на дисквал Валиевой вызывает отторжение