Авербух о «Русском вызове»: «Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл второй год подряд. Мы сделали то, чего никто и никогда не делал»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России мужское катание Р-Спорт Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух высказался о победе Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

Ягудин выступил под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист.

– Победу Ягудина в родном для него «Юбилейном» далеко не все зрители приветствовали. Чем вы это объясняете?

– То, что сделал Алексей на льду, это чуть больше, чем просто выступление. Понимаю, что питерская публика очень ждала победы Лизы Туктамышевой. Она прекрасно выступила.

Раскрою маленький секрет: Туктамышева обращалась ко мне с просьбой о постановке номера для «Русского вызова». Мы с ней давно сотрудничаем, но в этот раз уже начал работу с Ягудиным. Номера очень похожи, но Елизавета каталась под голос великой Алисы Фрейндлих, а мы работали в другом направлении. Мне кажется, все только выиграли от того, что увидели два таких разных номера.

– Почему решили, что Ягудин будет кататься под собственный голос?
 
– Такого в мире не делает никто. Уверен, что и не сделает никто, по крайней мере, в ближайшее время. Совместить актерскую работу чтеца с исполнением тройного прыжка и сложнейшей дорожки, выдержать такой темп никому не под силу. Только Ягудину, который шагнул чуточку дальше в трактовке фигурного катания как искусства.

Идея номера была моя, даже сам Леша поначалу сомневался. Это был реальный вызов, полностью соответствовавший названию турнира.

Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл второй год подряд. Наоборот, это должно мотивировать остальных, чтобы добиться побед. А мы сделали то, чего никто и никогда не делал! – сказал Авербух. 

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78 комментариев
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"А мы сделали то, чего никто и никогда не делал!" - то есть, имея гигантский бюджет, звёзд ФК и поддержку зрителей, умудрились облажаться по-полной?
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"А мы сделали то, чего никто и никогда не делал!" - провели распил бабла в прямом эфире?
Что? Что такого уникального вы сделали?!
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"Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл второй год подряд. Наоборот, это должно мотивировать остальных..." - мотивировать остальных ставить проги для шоу только у Авербуха?))
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Стыдоба вам и позорище с Лёшей
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Илья Изяславович, у меня есть блестящая идея для следующего Лёшенькиного номера: пантомима под "Пошлю его на..." Лолиты.
Это его образ! Как родной сядет! Не пожалеете!
Есть и запасной вариант "Да, я истеричка" от Артика и Асти.
И программа на вырост: "Я с алкоголем завязал и не держу теперь заначек" Наговицына.
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+19
у меня у одной сломался мозг, в попытках разобраться зачем, а главное на кой ляд, было читать стихотворение, уже прекрасно положенное на великую музыку под совсем другую великую музыку, вызывающую совершенно иные стойкие ассоциации? из серии "надену все лучшее разом". на какую-то по-настоящему интересную, цепляющую компиляцию не хватило творческой потенции?
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+17
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
+16
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"Такого в мире не делает никто". Конечно, так внаглую пилить бюджет на федеральном канале не каждому дано
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"...под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист"
То есть всё-таки за кадром, а не во время проката?
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Господи. Поставил Авер второсортный, абсолютно неинтересный и неоригинальный номер и выдаёт его в стиле Яны - "впервые в истории"!
Интереса больше нет наблюдать за этим турниром, когда в жюри сидят люди без вкуса и оторванные от фигурокатательной реальности, а побеждают назначенцы!
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Авербух уже не в состоянии поставить просто качественную программу, чтоб она запомнилась, как программа, а не как какая-то никем раньше не исполнявшаяся чушь.
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Такая "мастерская" работа чтеца, что просмотр этого номера ничего, кроме испанского стыда не вызывает.
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Авербух не захлебнись в похвале самому любимому. Стихи записанные на фонограмму прочитаны плохо, орать это не значит читать с чувством. Еще и обмануть зрителей хотели, якобы вживую читал, катаясь. Да он бы сразу задохнулся, старый уже Ягудин для ФК.
Номер не новый, всё это уже было пусть не здесь, но слизано досконально, ведь Авербух сам ничего придумать не может.
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Понятно. Т.е., если бы Лиза пришла к Аверу не за 2 дня до шоу, а хотя бы за 3, пока Авер не начал ставить Ягудину, она могла бы прочитать Цветаеву сама и победить )). А вообще, два настолько похожих номера на пьедестале... Зря не взяли Мозалева, был бы хет-трик и победа поэзии над фк ))).
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Сам себя не похвалишь... Любое шоу превращается в ЛП Авербуха.
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И как это мотивирует - что ни сделай, как ни старайся, выиграть не сможешь? Это мотивация такая?
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Чем мотивировать остальных? Тем, что победитель был заранее назначен? Про "актёрскую работу чтеца" очень смешно)
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А, всё таки за кадром читал. А нам то впаривали, что героиццки во время катания. То то смотрю, что не задыхался.
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Следующий раз он споет душераздирающую песню на постановку Авербуха и все ахнут и присудят ему 3ий раз победу, так Илья? Это ведь чуть больше, чем просто выступление, ДА? И потом скажет: - Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл третий год подряд.
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+8
Ответ Revery
Илья Изяславович, у меня есть блестящая идея для следующего Лёшенькиного номера: пантомима под "Пошлю его на..." Лолиты. Это его образ! Как родной сядет! Не пожалеете! Есть и запасной вариант "Да, я истеричка" от Артика и Асти. И программа на вырост: "Я с алкоголем завязал и не держу теперь заначек" Наговицына.
Можно ещё болт в прямом эфире достать и показать наглядно куда всем идти, такого тоже ещё никто не делал на льду!
+9
-1
+8
Кровь из глаз и ушей от пафоса и самовосхваления от Авера...
Получилось так, как и договаривались...
+9
-2
+7
В следующий раз пусть без коньков катается, босиком. Такого тоже никто не делал.
+8
-1
+7
Ответ buturlinomo
Если уж даже вас достали, человека, который в любой программе фигурного катания найдет хорошее, то реально ситуация критическая:)))) я сама такое не люблю смотреть, пересмотрела несколько номеров отдельно. Мне показалось номер Ромы под балалайку очень сложный в плане шагов, да и Мишки явно не халявили. Петя молодец, заморочился интерпретацией такой сложной темой на льду. Это не просто тупо проехать на двух ногах под грустную музыку.
Я и правда, очень не люблю писать что-то негативное и крайне редко это делаю. Но после этого турнира до сих пор плохое настроение, действительно, достали. Обычно я сразу бегу пересматривать то, что зацепило, пока даже вспоминать про этот судейский фарс не могу и н одного номера не посмотрела ещё. Думаю, сегодня это сделаю.
+6
0
+6
Еще бы он видел в этом что-то предосудительное!!
Человек, не отягощенный понятием справедливость и моральными принципами.
+7
-1
+6
Немного похоже на последние рекорды в книге Гиннеса, скажем, взойти на Эверест в костюме свиньи. А что, тоже никто не делал.
+6
0
+6
Сам прочёл, даа, великое достижение для ФК. Можно жену, детей попросить прочесть, тоже никто не делал. Новые элементы, фишки, хорео красивое и новое, я этого жду обычно. А сам прочёл или не сам как-то всё равно. Тем более, Алексей актёр и ведущий, прочесть может в общем.
+6
0
+6
Ответ olvl
Сам прочёл, даа, великое достижение для ФК. Можно жену, детей попросить прочесть, тоже никто не делал. Новые элементы, фишки, хорео красивое и новое, я этого жду обычно. А сам прочёл или не сам как-то всё равно. Тем более, Алексей актёр и ведущий, прочесть может в общем.
Если уж даже вас достали, человека, который в любой программе фигурного катания найдет хорошее, то реально ситуация критическая:))))
я сама такое не люблю смотреть, пересмотрела несколько номеров отдельно.
Мне показалось номер Ромы под балалайку очень сложный в плане шагов, да и Мишки явно не халявили. Петя молодец, заморочился интерпретацией такой сложной темой на льду. Это не просто тупо проехать на двух ногах под грустную музыку.
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В какие места Авер целовал Лёшу и ТАТ перед этими высказываниями?
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А именно - распределили места в "соревнованиях" по своему личному усмотрению!
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"А мы сделали то, чего никто и никогда не делал! " Повторяет, как заклинание...)) И все бросились на защиту этого недоразумения по имени Леха(.
В следующий раз наверно будет катание, чтение и жонглирование ((.
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