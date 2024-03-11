Авербух о «Русском вызове»: «Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл второй год подряд. Мы сделали то, чего никто и никогда не делал»

Илья Авербух высказался о победе Алексея Ягудина на турнире шоу-программ.

Ягудин выступил под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром зачитал сам фигурист.

– Победу Ягудина в родном для него «Юбилейном» далеко не все зрители приветствовали. Чем вы это объясняете?

– То, что сделал Алексей на льду, это чуть больше, чем просто выступление. Понимаю, что питерская публика очень ждала победы Лизы Туктамышевой. Она прекрасно выступила.

Раскрою маленький секрет: Туктамышева обращалась ко мне с просьбой о постановке номера для «Русского вызова». Мы с ней давно сотрудничаем, но в этот раз уже начал работу с Ягудиным. Номера очень похожи, но Елизавета каталась под голос великой Алисы Фрейндлих, а мы работали в другом направлении. Мне кажется, все только выиграли от того, что увидели два таких разных номера.

– Почему решили, что Ягудин будет кататься под собственный голос?



– Такого в мире не делает никто. Уверен, что и не сделает никто, по крайней мере, в ближайшее время. Совместить актерскую работу чтеца с исполнением тройного прыжка и сложнейшей дорожки, выдержать такой темп никому не под силу. Только Ягудину, который шагнул чуточку дальше в трактовке фигурного катания как искусства.

Идея номера была моя, даже сам Леша поначалу сомневался. Это был реальный вызов, полностью соответствовавший названию турнира.

Не вижу ничего предосудительного в том, что Ягудин выиграл второй год подряд. Наоборот, это должно мотивировать остальных, чтобы добиться побед. А мы сделали то, чего никто и никогда не делал! – сказал Авербух.