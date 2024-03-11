Дмитрий Песков: «Решения, которые приняты в отношении Валиевой, несправедливы. Ее поддерживает вся страна»

Дмитрий Песков назвал несправедливой дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025-го.

«Мы считаем решения, которые приняты в отношении нее, несправедливыми. Ее поддерживает вся страна», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

«Понятно, что сейчас ей очень сложно продолжать тренировочный процесс, мотивировать себя.

При отсутствии международных соревнований сложно и всем остальным спортсменам. Всем нужно прыгать выше головы, чтобы оставаться в форме и продолжать развиваться.

Сейчас это самое сложное, чтобы нам не утратить лидирующих позиций», — цитирует Пескова «СЭ».