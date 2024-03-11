Дмитрий Песков: «Решения, которые приняты в отношении Валиевой, несправедливы. Ее поддерживает вся страна»

Теги сборная России женское катание Дмитрий Песков дисквалификации Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Песков назвал несправедливой дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025-го. 

«Мы считаем решения, которые приняты в отношении нее, несправедливыми. Ее поддерживает вся страна», — заявил пресс-секретарь президента РФ. 

«Понятно, что сейчас ей очень сложно продолжать тренировочный процесс, мотивировать себя.

При отсутствии международных соревнований сложно и всем остальным спортсменам. Всем нужно прыгать выше головы, чтобы оставаться в форме и продолжать развиваться.

Сейчас это самое сложное, чтобы нам не утратить лидирующих позиций», — цитирует Пескова «СЭ».

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70 комментариев
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Вся страна ? Ну например я не поддерживаю, живу в стране. Плюсуйте, кто моего мнения
+155
-7
+148
То обнуление вся страна поддерживает, то СВО, то Валиеву... Про какую страну всё время речь?
+114
-5
+109
Почему они так любят говорить за всех сразу?
+55
-2
+53
Ее поддерживает вся страна» --- Кто уполномочил Пескова говорить за всю страну?
+41
-2
+39
У всей страны совершенно другие проблемы.
+35
-2
+33
95% людей страны ничего не слышали про Валиеву и озабочены своими проблемами, свалившимися на них за последние 2 года.
+34
-3
+31
Ответ Kimi-Rus
То обнуление вся страна поддерживает, то СВО, то Валиеву... Про какую страну всё время речь?
сказочную
+28
0
+28
99 % страны о ней ничего не слышали
+25
-2
+23
Ответ Kimi-Rus
То обнуление вся страна поддерживает, то СВО, то Валиеву... Про какую страну всё время речь?
Есть за горами, за морями
Маленькая страна.
+22
0
+22
«Мы считаем решения, которые приняты в отношении нее, несправедливыми. --- А мы считаем несправедливыми решения российской власти в отношении пенсионеров и повышения пенсионного возраста.
+22
-3
+19
"Ее поддерживает вся страна" - какая страна? В России абсолютному большинству фигурное катание до лампочки.
+20
-2
+18
Употребляйте допинг, вся страна поддерживает
+17
-4
+13
Тебя назначили чтобы от лица президента говорить, а не всей страны
+13
-1
+12
Опять он считает что он и его хозяин - это страна
+15
-4
+11
Логика охренеть. Получается если бы Валиеву не поддерживала вся страна, то решение было бы справедливым. И у большинства граждан страны совсем другие жизненные приоритеты. Не думают они о Валиевой. Хватит нести чепуху.
+11
-2
+9
А кто не поддерживает - надо изолировать или хотя бы уничтожить??
+11
-2
+9
Сходить бы ему в магазин разочик . там цены ,которые не нравяться всей стране. стране не до Валиевой.
+9
-1
+8
Ответ Kimi-Rus
То обнуление вся страна поддерживает, то СВО, то Валиеву... Про какую страну всё время речь?
Страну из 1 канала
+8
0
+8
Ответ Gemma157
За Камилу Валиеву переживает и поддерживает ее не только вся страна, но вообще все русскоязычное коммьюнити на планете!
Даже пингвины на южном полюсе!
+9
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+8
Ответ Alex1104
При всём том, что допинг действительно был - решение и правда несправедливое. Вкатать по полной программе при всех прочих факторах, в которые входят удивительная (на самом деле нет) нерасторопность лаборатории, вся история про тестирование, собственно возраст спортсменки, найденная концентрация препарата - всё это могло быть смягчающим фактором. Но не стало.
Спортсменка меняла версии попадания по ходу дела (сначала стакан, потом пирожное; что-то еще про собаку думали) и не предоставила ни справок, ни рецепта, ни выписок из карты дедушки, ни самого дедушку.
+11
-3
+8
Ответ Guillermo
Я тоже считаю, что 4 года - это драконовское решение
Справедливое. Ибо 2 года привело бы к тому, что Валиева не была бы отстранена от соревнований НИ ДНЯ.
+6
-1
+5
если бы нашелся человек, взявший на себя ответственность за назначение допинга несовершеннолетней и готовый понести наказание - саму Валиеву никто бы не осудил. но желающих не нашлось.
+5
0
+5
Он хоть знает, что за решения были приняты?
Пострадали из-за допинга Валиевой и другие, действительно чистые спортсмены.
+7
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+5
Суд: Ну раз вся страна поддерживает, то полностью оправдана!
+6
-1
+5
Допингистку поддерживает вся страна и президент - это сюр. А ещё говорят, что спорт вне политики, нас унижают. Ну да, ну да.
+7
-3
+4
Валиеву надо было поддерживать в суде! И не всей страной, а грамотной командой юристов. А теперь хоть обподдерживайся
+9
-5
+4
Лучше расскажите, какую версию попадания допинга поддерживаете вы, официальная власть? Про справедливость можете рассказывать Навке на кухне. А тут напомню было три версии: дедушка с пироженным, подсыпание и загрязнение. Все три не могут быть одновременно. Какая из них настоящая? Если брать очевидный ответ - диверсия со строны кровавой ангажированной лаборатории ВАДА, так почему вы тогда перечисляете им денежные взносы и до сих пор имеете с ними дело? Ну выходите тогда из этой системы. Где расследование, каким образом, к несовершеннолетней попал запрещенный препарат. Нужна официальная четкая позиция государства, в лице компетных органов, с опорой на расследование. Месяц я читаю только одни страдания. При этом по делам суди, как говорил Иисус. А дела такие, что фактически Валиева является злостной допингисткой. Которая самостоятельно, без чьей либо помощи, в 15 лет расшарила препарат и приняла его, за что понесла наказание. Выставили девчонку чудищем на весь мир, уничтожили ей карьеру, лиши команду золота, а теперь: ну ладно, не обижайся, чего ты, чо такая то... за то на играх будущего с президентом постоишь, напишем на заборе, что ты герой нации. Смотри, за то тебя вся страна поддерживает. Банеры вот повесим. Контракты, должность в будущем тебе придумаем где нибудь. Остальные члены команды тоже выплаты получили как олимп чемпионы, не в обиде же ребят? Ну подумаешь медали нет, это же не главное.

Никто не снят, все работают, никто не понес ответственность, всё у них прекрасно. Какой кошмар
+6
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+4
Президент ещё не вся страна.
+6
-2
+4
Ответ Katerina Sunny
Президент ещё не вся страна.
Вот и докажите это 17 марта!
+3
0
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А потом в думку. Законы принимают люди сами нарувшие закон.
+4
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