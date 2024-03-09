Дмитрий Песков: «Валиевой надо продолжать защищать свои права»

Теги сборная России женское катание Дмитрий Песков Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Песков заявил, что фигуристке Камиле Валиевой надо защищать свои права.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года. Затем Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022 – российская сторона обжаловала это решение.

«Ей (Валиевой) надо продолжать защищать свои права. Знаю, что подана апелляция», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

19 комментариев
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Песков заговорил про права человека.
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Чтобы защитить свои права, ей нужно открыть правду про ТШТ и всех причастных, а она этого не сделает.
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Говорящая голова на муже Навки хоть изредка бы вникала в суть вопроса. Обжаловать решение CAS в Швейцарии? Так в их суде можно только ошибки в судопроизводстве рассмотреть, если таковые присутствовали, но никто не направит заново дело на пересмотр, чтобы предоставить новые доказательства или версии, либо привести новых свидетелей. По факту рассмотрят ту же ситуацию, но только с соблюдением всех норм, если ранее какие-то были нарушены, а результат на выходе получится тот же, но деньги благополучно будут спущены. У граждан же денег много, можно их достатком и комфортом пожертвовать в угоду какой-то попрыгуньи на льду, чтобы всё равно не защитить интересы.
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Песков более важные и волнующие россиян вопросы уже прокомментировал, осталось с Валиевой решить и всё, заживём
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Ответ Alealeale
Чтобы защитить свои права, ей нужно открыть правду про ТШТ и всех причастных, а она этого не сделает.
Было у нас похожее.Биатлонист Логинов тоже понял что нужно не говорить правду а просто пересидеть ,переждать ,перетерпеть....
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Сказал как ... Ернул в лужу
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Эта... прошу пояснить, если кто понял. Дмитрий Сергеевич намекает, что Камиле Валерий заде надо продолжать защищать свои права досыта кушать допинг? Или чо? Поясните, плз, о каких таких правах говорит Дмитрий Сергеевич.
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Посмотрим потом на итоги апелляции.
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Усан
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Так, как её защищали до этого, может, и не надо. Какой смысл?
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Своих не бросаем, кого поймали на допинге - те уже не свои. Вначале, награждаем на предвыборную камеру букетиком, а всего через 2 недели выгоняем из сборной. Теперь, для галочки, пофиксим, что надо защищаться. А как же - общая фотачка с Несменяемым обязывает как-то секретарно каментить.
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Валиева же не за Россию выступает, а за Валиеву, поэтому логично что она должна отстаивать свои права)
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Песков: Валиевой надо продолжать защищать свои права ....в Басманном суде.
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Какие конкретно права есть у допингистов?
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Какие права она может защищать, если в обеих пробах доказанный допинг?
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Говорящие усы!
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Песков: "Знаю..."🤔
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- а то мы проведём десудификацию - добавил Песков
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