Дмитрий Песков: «Валиевой надо продолжать защищать свои права»

Дмитрий Песков заявил, что фигуристке Камиле Валиевой надо защищать свои права.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года. Затем Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022 – российская сторона обжаловала это решение.

«Ей (Валиевой) надо продолжать защищать свои права. Знаю, что подана апелляция», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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