Галлямов о статье Sports про выступление его и Савосина на шоу-турнире: «Автор почему-то выделил эти два номера. Почему же...»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Галлямов высказался о статье Sports после турнира «Русский вызов».

9 марта фигуристы Галлямов и Анастасия Мишина представили шоу-номер на тему из произведения «12 стульев». Они получили два балла от жюри (итоговое шестое место), а также призы «Симпатий СМИ» и «За чувство юмора». 

Позднее на Sports вышла статья, посвященная выступлениям Мишиной и Галлямова, а также Романа Савосина.

«Автор почему-то выделил эти два номера на «Русском вызове». Почему же...» – написал Галлямов в телеграм-канале.

Победу в турнире второй раз подряд одержал Алексей Ягудин.

Шоу-турнир фигуристов тонул в печали – развеселили только Шариков с балалайкой и Мишина-людоедка

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16 комментариев
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Потому, что на турнире шоу-программ самих шоу-программ было раз, два и обчёлся. В остальном какая-то нудятина по чьему-то заказу.
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Выражение лица Галлямова на награждении было бесценно. И я с ним согласна.
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Да, лицо Галямова выражало всю скорбь мира...чуть не плакал. В этот раз это действительно было ограбление, тк номер отличный и заслуживал пьедестала.
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Саша молодец, что не молчит
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Саша, не лезь ты в их договорняк, а то Авербух на шоу не позовет.
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Я уже писала, но повторюсь: потому что два этих номера - это творчество, вдохновение, полёт фантазии, креатив, новизна, свежесть - то, что требуется для подобных шоу-мероприятий. А то, что показывало подавляющее большинство участников, не выходит за рамки их спортивного амплуа, и мы наблюдаем это в их исполнении из соревнования в соревнование. Красиво, но скучно и тоскливо.
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Ответ Ирина С
Я уже писала, но повторюсь: потому что два этих номера - это творчество, вдохновение, полёт фантазии, креатив, новизна, свежесть - то, что требуется для подобных шоу-мероприятий. А то, что показывало подавляющее большинство участников, не выходит за рамки их спортивного амплуа, и мы наблюдаем это в их исполнении из соревнования в соревнование. Красиво, но скучно и тоскливо.
Ну, если вы не поняли - это был риторический вопрос и сарказм с его стороны. Он именно этот и имел ввиду😀
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зашел комменты почитать , а тут пусто.
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Мишина-людоедка ©
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Это было действительно два лучших номера, отвечающих всем правилам. Большенство номеров было нудятина и договорняк.
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Саша, играть с шулерами в их игры - так себе занятие. Бери пример с Этери Георгиевны и ее штаба.
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я думал Аббас Галямов
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Да потому что вы были лучшие, Саша! Рома, Настя и ты.
Я начинаю понимать, почему Загитова отказалась участвовать...
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Ответ Olga.t
Выражение лица Галлямова на награждении было бесценно. И я с ним согласна.
Я вообще не понимаю, где эти лица все успели рассмотреть? Я там была, не увидела вообще четкого награждения, какая-то езда туда-сюда, а кто-то даже лицо успел рассмотреть. Как будто мы в разных местах были.
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Ответ Annelsy
Я вообще не понимаю, где эти лица все успели рассмотреть? Я там была, не увидела вообще четкого награждения, какая-то езда туда-сюда, а кто-то даже лицо успел рассмотреть. Как будто мы в разных местах были.
В телевизионной трансляции крупным планом.
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