Галлямов о статье Sports про выступление его и Савосина на шоу-турнире: «Автор почему-то выделил эти два номера. Почему же...»

Александр Галлямов высказался о статье Sports после турнира «Русский вызов».

9 марта фигуристы Галлямов и Анастасия Мишина представили шоу-номер на тему из произведения «12 стульев». Они получили два балла от жюри (итоговое шестое место), а также призы «Симпатий СМИ» и «За чувство юмора».

Позднее на Sports вышла статья, посвященная выступлениям Мишиной и Галлямова, а также Романа Савосина.

«Автор почему-то выделил эти два номера на «Русском вызове». Почему же...» – написал Галлямов в телеграм-канале.

Победу в турнире второй раз подряд одержал Алексей Ягудин.

Шоу-турнир фигуристов тонул в печали – развеселили только Шариков с балалайкой и Мишина-людоедка