Туктамышева о засветах у фигуристок: «Мне не стыдно. Да, случилось. Никто никогда не видел женскую грудь, или что?»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание натив Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о казусах с костюмами фигуристок на льду.

«Мы все ходили когда-то в арт-галереи, мы все видели картины. Мы видим искусство постоянно в полуобнаженном виде – картины голых женщин, в прозрачных накидках.

Я не вижу в этом вообще ничего плохого. Если у меня случались какие-то казусы... ну блин, я же не специально так сделала. Ну, бывает.

Но у меня нет такого, что мне стыдно. Да, случилось. Но никто никогда не видел грудь женскую или что? Бывает, ничего такого.

В детстве говорят: «Мама, я стесняюсь», и отвечают: «Что у тебя, три соска? Кто на тебя смотреть будет?»

Возможно, на месте Габриэлы Пападакис я бы переживала очень сильно, потому что там прям казус случился. У меня не было такого прям откровенного. У меня было такое, что что-то выглянуло, ха-ха.

Надо проще относиться ко всему – к своему телу, к мнению людей. И тогда так вообще хорошо жить будет», – сказала Туктамышева в шоу «БеС комментариев».

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35 комментариев
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К новости фотографии какие-то необходимо приложить дополнительно.
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+48
Ответ forsp
К новости фотографии какие-то необходимо приложить дополнительно.
https://xcelebs.ru/wp-content/uploads/2019/01/tuktamysheva-elizaveta-golaya-11.jpg

https://xcelebs.ru/wp-content/uploads/2019/01/tuktamysheva-elizaveta-golaya-12.jpg
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Засветы есть? Друг спрашивает
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Больше засветов, случайных и разных!!!😘
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Лизон и сама не прочь жопу просто так показать
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Мне очень жаль было Пападакис на Олимпиаде. Представляю, сколько мыслей крутилось у нее в голове в эти минуты: годами тренироваться, чтобы попасть на ОИ, столько сил вложено и тут такое.
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Ответ Вондроушова
Ради этого и смотрят фигурное катание. И хорошо, что есть такие мастерицы, как Лиза.
Ради _этого_ смотрят порево
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Пападакис прям говорящая фамилия..
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А слайды будут?
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Ответ Kareglazaya
Мне очень жаль было Пападакис на Олимпиаде. Представляю, сколько мыслей крутилось у нее в голове в эти минуты: годами тренироваться, чтобы попасть на ОИ, столько сил вложено и тут такое.
У попадакис там под микроскопом надо разглядывать
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Ответ Den3Lo
Комментарий скрыт
Там нечего раскрывать
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Друг не видел казусы эти, ссылку дайте, передам
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А видео засветов есть? Друг просит
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А в чем проблемы ?
Женское тело - одно из чудес света )
И все мужчины гетеро никогда не будут против.
Ну а любимых женщин с 8 марта !)
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А где сосочки?
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Хорошо все это. Жаль не видел.
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Ответ Оригинальный Ник
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Хороший ты человек )
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Ответила одна из лучших фигуристок России. Ответила прекрасно. Взрослый умный человек. Но нет, набежали прыщавые юнцы и все испортили. Парни, вам какое дело до фигурки? Просто постебаться?
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открывается перепись спрашивающих друзей
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Ответ Сырок с кокосом
каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то любуется искусством на льду, а кто-то выискивает казусы с платьями у фигуристок
Какое искусство? Малолетние девки крутятся на льду и светят трусами. Великое педоискусство
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