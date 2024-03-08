Туктамышева о засветах у фигуристок: «Мне не стыдно. Да, случилось. Никто никогда не видел женскую грудь, или что?»

Елизавета Туктамышева высказалась о казусах с костюмами фигуристок на льду.

«Мы все ходили когда-то в арт-галереи, мы все видели картины. Мы видим искусство постоянно в полуобнаженном виде – картины голых женщин, в прозрачных накидках.

Я не вижу в этом вообще ничего плохого. Если у меня случались какие-то казусы... ну блин, я же не специально так сделала. Ну, бывает.

Но у меня нет такого, что мне стыдно. Да, случилось. Но никто никогда не видел грудь женскую или что? Бывает, ничего такого.

В детстве говорят: «Мама, я стесняюсь», и отвечают: «Что у тебя, три соска? Кто на тебя смотреть будет?»

Возможно, на месте Габриэлы Пападакис я бы переживала очень сильно, потому что там прям казус случился. У меня не было такого прям откровенного. У меня было такое, что что-то выглянуло, ха-ха.

Надо проще относиться ко всему – к своему телу, к мнению людей. И тогда так вообще хорошо жить будет», – сказала Туктамышева в шоу «БеС комментариев».