Туктамышева о засветах у фигуристок: «Мне не стыдно. Да, случилось. Никто никогда не видел женскую грудь, или что?»
Елизавета Туктамышева высказалась о казусах с костюмами фигуристок на льду.
«Мы все ходили когда-то в арт-галереи, мы все видели картины. Мы видим искусство постоянно в полуобнаженном виде – картины голых женщин, в прозрачных накидках.
Я не вижу в этом вообще ничего плохого. Если у меня случались какие-то казусы... ну блин, я же не специально так сделала. Ну, бывает.
Но у меня нет такого, что мне стыдно. Да, случилось. Но никто никогда не видел грудь женскую или что? Бывает, ничего такого.
В детстве говорят: «Мама, я стесняюсь», и отвечают: «Что у тебя, три соска? Кто на тебя смотреть будет?»
Возможно, на месте Габриэлы Пападакис я бы переживала очень сильно, потому что там прям казус случился. У меня не было такого прям откровенного. У меня было такое, что что-то выглянуло, ха-ха.
Надо проще относиться ко всему – к своему телу, к мнению людей. И тогда так вообще хорошо жить будет», – сказала Туктамышева в шоу «БеС комментариев».
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Женское тело - одно из чудес света )
И все мужчины гетеро никогда не будут против.
Ну а любимых женщин с 8 марта !)