Собянин вручил почетную грамоту Тутберидзе по случаю Международного женского дня
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетную грамоту тренеру Этери Тутберидзе.
Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жительницам города, а также поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта.
«Добрый день, красивые, умные, талантливые! Поздравляю вас с наступающим Женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы.
От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником и в вашем лице – всех женщин Москвы.
Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов!» – сказал мэр российской столицы.
За вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в Москве, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, почетной грамоты правительства Москвы удостоена Этери Тутберидзе.
В чем ее ценность?