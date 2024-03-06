Собянин вручил почетную грамоту Тутберидзе по случаю Международного женского дня

Теги сборная России Этери Тутберидзе Сергей Собянин Фигурное катание

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетную грамоту тренеру Этери Тутберидзе.

Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жительницам города, а также поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта.

«Добрый день, красивые, умные, талантливые! Поздравляю вас с наступающим Женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы.

От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником и в вашем лице – всех женщин Москвы.

Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов!» – сказал мэр российской столицы.

За вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в Москве, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, почетной грамоты правительства Москвы удостоена Этери Тутберидзе.

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32 комментария
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Ответ Vladimir Arutin
А Валиевой?
Валиевой ключи от Москвы
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+22
Ответ Железная Леди
А что сделала Тутберидзе за период с февраля 22года до марта 24года? Чем ее успехи отличаются от успехов других тренеров? Засыпал подарками ,грамотами "Любит папа Карло, любит Буратино.".
Да так вообще ничего, просто выростила учеников Базылюк, Федотов, Лукашева, Андреева, Стрельцова. Чемпионки России Акатьева, Петросян.
+8
-2
+6
А Валиевой?
+11
-7
+4
Мелковато.. Ей нужен орден, а лучше два.
+7
-3
+4
Ответ Can
Валиевой ключи от Москвы
Мб от Кремля уже тогда?🤓
+5
-1
+4
Ой, а матери всея ФК грамоту не дали?)) Как же так? Вот ведь конфуз! 🤭 Наверное мэр просто не в курсе кто на самом деле денно и нощно работает на благо и развитие спорта в городе и в стране
+11
-8
+3
Ответ KMR
Как на соревнования так времени нет,а как бумажку получить - прибежала
Сравнили. А дворец?
+6
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+3
а значок ударник ком.труда вручил ???
+5
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+2
Собянин только вручает, а представляют другие. Вероятно в данном случае Ффккр, Коган и Сихарулидзе..
+2
0
+2
Поздравляю! Заслуженно!
+7
-5
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Ответ Большой Влад
Не объяснено, почему она позволила осужденному доперу Швецкому иметь неограниченный доступ к детям, находящимся под ее наблюдением?
В ФМБА запрос отправьте
+6
-4
+2
Ответ garovatat
Ой, а матери всея ФК грамоту не дали?)) Как же так? Вот ведь конфуз! 🤭 Наверное мэр просто не в курсе кто на самом деле денно и нощно работает на благо и развитие спорта в городе и в стране
Не путайте Спорт и ФК. Да и Собянин не выдвигает, а только вручает.
+6
-4
+2
Хорошая новость 🌿🌸🌿
+1
0
+1
Ответ RusVector
А об Алине Загитовой ни слова! Разве не она фигурное катание в России и Москве, в частности, популяризировала? Смотри, товарищ Собянин, осторожнее! Нарвешься на ее фанатов!
что там о Загитовой, о Рудковской ни слова)
+8
-7
+1
Ответ Нейля Данилова
Поздравляю! Заслуженно!
Ага, ппц как
+4
-4
0
Ответ ReneHoseman
Что с ними делать, с грамотами? В чем ее ценность?
Конечно, Тутберидзе предпочла бы рубли сертификату. Доллары США еще предпочтительнее.
0
0
0
Ответ ReneHoseman
Что с ними делать, с грамотами? В чем ее ценность?
Они, как правило, из плотного картона. Очень удобно и стильно ими жар над мангалом разгонять.
+2
-2
0
Как на соревнования так времени нет,а как бумажку получить - прибежала
+12
-12
0
Ответ RusVector
А об Алине Загитовой ни слова! Разве не она фигурное катание в России и Москве, в частности, популяризировала? Смотри, товарищ Собянин, осторожнее! Нарвешься на ее фанатов!
Скорее, на её хейтеров)
+3
-3
0
Совок как он есть, эти награды "в связи с датой"
0
0
0
Что с ними делать, с грамотами?
В чем ее ценность?
+2
-2
0
Заслужено...не Плющенко же с Мадам давать...
+4
-4
0
Как можно поздравлять тех, кто не поддержал СВО?
+4
-4
0
Не объяснено, почему она позволила осужденному доперу Швецкому иметь неограниченный доступ к детям, находящимся под ее наблюдением?
+8
-8
0
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