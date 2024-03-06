Собянин вручил почетную грамоту Тутберидзе по случаю Международного женского дня

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетную грамоту тренеру Этери Тутберидзе.

вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жительницам города, а также поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта.

«Добрый день, красивые, умные, талантливые! Поздравляю вас с наступающим Женским днем и заслуженными наградами, государственными наградами, наградами города Москвы.

От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником и в вашем лице – всех женщин Москвы.

Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких. Мы вас любим, обожаем, желаем вам счастья, здоровья и успехов!» – сказал мэр российской столицы.

За вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в Москве, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, почетной грамоты правительства Москвы удостоена .