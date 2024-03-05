Слуцкая о Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет»
Ирина Слуцкая высказалась об Этери Тутберидзе в роли телеведущей.
– Этери Тутберидзе ведет шоу «Большие девочки» на канале «Пятница»…
– Супер!
– Как такой жесткий и требовательный тренер справится с ролью наставника для девушек, которым предстоит серьезная работа над собой?
– Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет, ха-ха, – сказала Слуцкая в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».
«Ну все, красотка стоит». Премьера Тутберидзе-ведущей в шоу про лишний вес
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Лежать на диване, жрать фастфуд и смотреть как килограммы испаряются?
Или Вы знаете другой способ?
Повторю: не надо худеть, если известно, что удержать вес не удастся.
В пересказе первого эпизода были слова Этери к участнице, которая меньше всех похудела за первую неделю: "У вас уже был успешный опыт, вы сбросили 30 кг (или 50, неважно), поэтому мы верим, что и покинув сейчас проект вы добьетесь своей цели". Ну вот нет, похудение на 30 кг, которые быстро вернулись, - это не называется успешный опыт. И те, кто худел, это прекрасно понимают
На самом деле нужно желание, сила воли и система.
Ну и еще стоит подумать о здоровье. Лишний вес рождает большие проблемы.
Каждый делает выбор сам.
А как этого достичь - сам решает за себя каждый человек.
И как поддерживать себя в форме - тоже.
Все участницы это знали.