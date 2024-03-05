Слуцкая о Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет»

Ирина Слуцкая высказалась об Этери Тутберидзе в роли телеведущей.

– ведет шоу «Большие девочки» на канале «Пятница»…

– Супер!

– Как такой жесткий и требовательный тренер справится с ролью наставника для девушек, которым предстоит серьезная работа над собой?

­– Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет, ха-ха, – сказала в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

«Ну все, красотка стоит». Премьера Тутберидзе-ведущей в шоу про лишний вес

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери