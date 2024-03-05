Слуцкая о Тутберидзе в шоу «Большие девочки»: «Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет»

Теги Ирина Слуцкая телевидение сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Ирина Слуцкая высказалась об Этери Тутберидзе в роли телеведущей.

Этери Тутберидзе ведет шоу «Большие девочки» на канале «Пятница»…

– Супер!

– Как такой жесткий и требовательный тренер справится с ролью наставника для девушек, которым предстоит серьезная работа над собой?

­– Мне кажется, у нее похудеют все. У них шансов не будет, ха-ха, – сказала Слуцкая в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

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25 комментариев
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Валиева чтото не похудела.
+15
-8
+7
Ответ Ann P
То то 2 из 3 девушек, что ушли, захотели домой, мол им тяжело и некомфортно. А одна сбежала посреди недели, аж семья приехала и увезла ее
А на что они рассчитывали когда туда шли?
Лежать на диване, жрать фастфуд и смотреть как килограммы испаряются?
+14
-7
+7
Когда же станет общим местом, что важно не столько похудеть, сколько поддерживать вес потом. И вряд ли шоу в этом поможет
+7
-2
+5
Ответ Ann P
То то 2 из 3 девушек, что ушли, захотели домой, мол им тяжело и некомфортно. А одна сбежала посреди недели, аж семья приехала и увезла ее
Ну вот поэтому они такие жирные
+6
-1
+5
Ответ Лилия
Когда же станет общим местом, что важно не столько похудеть, сколько поддерживать вес потом. И вряд ли шоу в этом поможет
Чтобы потом поддерживать вес, сначала надо все-таки похудеть.
Или Вы знаете другой способ?
+9
-5
+4
Ответ Лека-Лека
Чтобы потом поддерживать вес, сначала надо все-таки похудеть. Или Вы знаете другой способ?
чтобы поддерживать вес потом, нужно устранить психологические и поведенческие проблемы, которые ведут к нарушению пищевых привычек. много лет смотрела, как один когда-то близкий человек нажирает по ночам и напивает по выходным и вечерам легким алкоголем килограммы, а потом в припадке желания похудеть голодает и тренируется как проклятый, скидывая за пару месяцев по 10-15 кило. зрелище не для слабонервных, знаете ли. стоит ли говорить, что утраченные такими жестокими способами кг возвращались обратно моментально, как только сила воли заканчивалась
+4
0
+4
у них и так по жизни шансов-то немного
+4
-1
+3
Мы видели такие шоу на зарубежных девочках. Все кончается операцией на желудке
+5
-2
+3
Очень слабая и неинтересная передача. Усложняют как могут, оттого и неинтересная. А могла бы быть гениально проста
+3
0
+3
Поверю в эффективность методики только если к Этери придут и похудеют тренер Слуцкий и комментатор Уткин😂
+2
0
+2
Ответ Лека-Лека
Все, что Вы написали, не отменяет основной задачи: нужно похудеть. А как этого достичь - сам решает за себя каждый человек. И как поддерживать себя в форме - тоже.
худеть драконовскими мерами, которые демонстрируют в шоу, бесполезно. хуже того - вообще вредно. жаль, что это транслируют в массы. не знаю, смотрели ли вы хоть один эпизод, я пыталась глянуть из интереса посмотреть на ЭТ в новом амплуа, тк скзт. и не смогла, тк видела подобное своими глазами
+4
-2
+2
Ответ Лилия
Когда же станет общим местом, что важно не столько похудеть, сколько поддерживать вес потом. И вряд ли шоу в этом поможет
Их до сих пор консультируют специалисты проекта, а уж дальше сами, всë от них самих зависит.
+2
0
+2
Ответ kate_ko
худеть драконовскими мерами, которые демонстрируют в шоу, бесполезно. хуже того - вообще вредно. жаль, что это транслируют в массы. не знаю, смотрели ли вы хоть один эпизод, я пыталась глянуть из интереса посмотреть на ЭТ в новом амплуа, тк скзт. и не смогла, тк видела подобное своими глазами
А что за драконовские методы то? Кормили их 5 раз в день. Такого разнообразного рациона они после проекта не могут себе позволить, о чем сами говорят.
+1
0
+1
То то 2 из 3 девушек, что ушли, захотели домой, мол им тяжело и некомфортно. А одна сбежала посреди недели, аж семья приехала и увезла ее
+4
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Ответ Лека-Лека
Чтобы потом поддерживать вес, сначала надо все-таки похудеть. Или Вы знаете другой способ?
Не всякий способ похудеть позволяет потом поддерживать вес. И такими методами лучше не худеть вообще, потому что вес вернется с добавкой, плюс стресс, плюс опыт неудачи.
Повторю: не надо худеть, если известно, что удержать вес не удастся.

В пересказе первого эпизода были слова Этери к участнице, которая меньше всех похудела за первую неделю: "У вас уже был успешный опыт, вы сбросили 30 кг (или 50, неважно), поэтому мы верим, что и покинув сейчас проект вы добьетесь своей цели". Ну вот нет, похудение на 30 кг, которые быстро вернулись, - это не называется успешный опыт. И те, кто худел, это прекрасно понимают
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Ответ kate_ko
худеть драконовскими мерами, которые демонстрируют в шоу, бесполезно. хуже того - вообще вредно. жаль, что это транслируют в массы. не знаю, смотрели ли вы хоть один эпизод, я пыталась глянуть из интереса посмотреть на ЭТ в новом амплуа, тк скзт. и не смогла, тк видела подобное своими глазами
Я не смотрю. Но люди сами пошли на шоу. Понятно изначально было что там будет. Захотелось помелькать в телевизоре. Это их проблемы.
На самом деле нужно желание, сила воли и система.
Ну и еще стоит подумать о здоровье. Лишний вес рождает большие проблемы.
Каждый делает выбор сам.
+1
-1
0
Ответ kate_ko
чтобы поддерживать вес потом, нужно устранить психологические и поведенческие проблемы, которые ведут к нарушению пищевых привычек. много лет смотрела, как один когда-то близкий человек нажирает по ночам и напивает по выходным и вечерам легким алкоголем килограммы, а потом в припадке желания похудеть голодает и тренируется как проклятый, скидывая за пару месяцев по 10-15 кило. зрелище не для слабонервных, знаете ли. стоит ли говорить, что утраченные такими жестокими способами кг возвращались обратно моментально, как только сила воли заканчивалась
Все, что Вы написали, не отменяет основной задачи: нужно похудеть.
А как этого достичь - сам решает за себя каждый человек.
И как поддерживать себя в форме - тоже.
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Ответ Николай Козлов
Валиева чтото не похудела.
У Камилы пубертат, стресс... Пройдёт этот период, стабилизируется и похудеет обязательно.
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Ответ Ann P
То то 2 из 3 девушек, что ушли, захотели домой, мол им тяжело и некомфортно. А одна сбежала посреди недели, аж семья приехала и увезла ее
Так это условие программы, что в конце недели один участник должен покинуть проект.
Все участницы это знали.
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Опять звучит "жесткий тренер" в вопросе. Шишкина точно посещала тренировки в Хрустальном?
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Эти бегемоты похудели бы и одни если бы перестали жрать и записались в зал.
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Так почему Ирине не пойти самой на это шоу? тоже не тростночка. Или боится операции на желудке?
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Спорц, сделай свое ютюб-шоу. Какие-то левые люди мусолят футбол и фигурку, и еще на рекламе зарабатывают.
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