Ирина Слуцкая о хейте и СМИ: «Чем более говняную фразу ты обговнишь, тем больше набежит коршунов, которым нужно высказаться»

Ирина Слуцкая рассказала об отношении к хейту.

– Недавно ты сказала, что аксель американца неинтересен, потому что привыкла смотреть и болеть за наших.

– Сразу хочу сказать, что одно издание все перевернуло. Контекст был абсолютно другой. Я эту историю обсуждала, выкладывала у себя в соцсетях, восхищалась, говорила: «Как здорово!»

Когда в очередном интервью мне задали этот вопрос, объяснила, что уже все сказала и на сегодня это не сенсация, не вижу смысла рассуждать, потому что все уже обсудили. Кстати, с Таней Малининой, мамой Ильи, совсем недавно общалась.

На тот момент интервью было абсолютно про другое, я сказала, что в данной ситуации я не вижу смысла это обсуждать.

– Как ты вообще относишься к переворачиванию своих слов и хейту?

– Мы же знаем, что есть определенные издания, которые если не перевернут – ты им просто неинтересен. Беря любое интервью, выцепят любое предложение, вывернут так, как им нужно, потому что в комментариях сидят обиженные жизнью люди. И чем более говняную фразу ты обговнишь – извините за мой французский, – тем больше набежит коршунов, которым нужно высказаться.

Ну что можно сделать с людьми, у которых в жизни все плохо? Я могу им только сказать: «Ребята, любите эту жизнь, сделайте что-то, что вас наконец удовлетворит». А этот хейт был, есть и будет. А че с ним бороться-то? – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью