Ирина Слуцкая о хейте и СМИ: «Чем более говняную фразу ты обговнишь, тем больше набежит коршунов, которым нужно высказаться»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Илья Малинин брань Фигурное катание

Ирина Слуцкая рассказала об отношении к хейту.

– Недавно ты сказала, что аксель американца Ильи Малинина неинтересен, потому что привыкла смотреть и болеть за наших.

– Сразу хочу сказать, что одно издание все перевернуло. Контекст был абсолютно другой. Я эту историю обсуждала, выкладывала у себя в соцсетях, восхищалась, говорила: «Как здорово!»

Когда в очередном интервью мне задали этот вопрос, объяснила, что уже все сказала и на сегодня это не сенсация, не вижу смысла рассуждать, потому что все уже обсудили. Кстати, с Таней Малининой, мамой Ильи, совсем недавно общалась.

На тот момент интервью было абсолютно про другое, я сказала, что в данной ситуации я не вижу смысла это обсуждать.

– Как ты вообще относишься к переворачиванию своих слов и хейту?

– Мы же знаем, что есть определенные издания, которые если не перевернут – ты им просто неинтересен. Беря любое интервью, выцепят любое предложение, вывернут так, как им нужно, потому что в комментариях сидят обиженные жизнью люди. И чем более говняную фразу ты обговнишь – извините за мой французский, – тем больше набежит коршунов, которым нужно высказаться.

Ну что можно сделать с людьми, у которых в жизни все плохо? Я могу им только сказать: «Ребята, любите эту жизнь, сделайте что-то, что вас наконец удовлетворит». А этот хейт был, есть и будет. А че с ним бороться-то? – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

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47 комментариев
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Человек высокой культуры, депутат, есть на кого равняться молодым фигуристам!
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"В комментариях сидят люди, обиженный жизнью...", то ли дело мы, элита,- подумала Слуцкая.
Хотя обид на жизнь у неё много.
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Это что за быдло?!
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Слуцкой просто надо поменьше говянных фраз говорить, чтоб потом не приходилось переобуваться в воздухе. Но для этого нужен интеллект побольше чем у табуретки, а Слуцкой это не грозит.
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Ответ Olga.t
"В комментариях сидят люди, обиженный жизнью...", то ли дело мы, элита,- подумала Слуцкая. Хотя обид на жизнь у неё много.
Слуцкой ли вякать? Вечная обиженка с нытьем что ее бедную засудли на олимпаде))
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в этом куске интервью Ирины прекрасно все: и обиженные люди в комментариях, и фeкальный французский, и "это другое")
а может быть, критика случается, потому что кто-то просто запутался в стульях, на которые хочет сесть? ну, как вариант
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Какая терминология! Сразу видно культурного человека!
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А Слуцкая и рада стараться, чтобы дать повод, чтобы её обсуждали.
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Фекальная тема в почете у элиты ФК), вроде красивейший вид спорта, не понимаю.
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ну что сказать? Slutская
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Ответ Delirium
Ира- спортсменка, люди с хорошим образованием и воспитанием в спорте редкость.
И понять, что допустимо в интервью, а что нет, не позволяет воспитание или отсутствие хорошего образования...
Маленьким детям с раннего возраста объясняют элементарные правила поведения!
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И это пример людям? Человек высоких моральных стандартов? Печально. Когда люди в высоких кабинет общаются так, то как должны общаться люди на улицах?
А после этого мы смотрим шортсы с людьми из Советского Союза и восхищаемся их чистой и грамотной речью.
О времена, о нравы..
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Это с заседания Думы речь?
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Депутат, что с нее возмешь? еще и детей воспитывает.
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Говно, извините
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Вот это она говнеца накинула. Говняная натура.
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Ответ Delirium
Вы интервью то послушайте, нет там никакого гопничества.
Если эти слова произнесены спокойным тоном и с милой улыбкой, по сути они останутся оскорбительными. Даже не знаю, что хуже...
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Ну вообще она сказала " неинтересно " потому что Илья американец,а не потому что тему уже обсудили
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Коршуны обычно налетают. А набегают говнюки какие-нибудь
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Изысканная речь высококультурного человека
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Депутат от единой россии, дамы и господа
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То что журналисты могут выворачить понятно. Понятно и то, что Ирина совсем не воспринимает критику, даже объективную. И получается, что те кто думает не так как она - убогие люди.... Ну что тут скажешь...
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Даже футболистам может дать фору
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Опытная хабалка.
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цицеронша
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Говняные новости опять какие-то спортс
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Коршуны обычно летят, а не бегут. Хотя в данном случае это не существенно.
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Ожидаемо комментарии вокруг своего любимого слова. О чем, собственно, Слуцкая и сказала.
А по смыслу: узнаю "определенные издания"...
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Тяжело похоже ей, если вещи такие говорит. Поправиться ей надо после вчерашнего.
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Ответ MichelJfox
Говняные новости опять какие-то спортс
)))
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