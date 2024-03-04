Камила Валиева: «Прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, надеюсь, вы меня еще увидите»

Камила Валиева рассказала, что проходит кастинги в кино и телепроекты.

Фигуристка посетила Всемирный фестиваль молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус.

«Посоветовала бы молодежи заняться всем по очереди, все попробовать. Чем больше пробуешь, тем больше опыта и легче выбрать.

Первые мои планы вне спорта – закончить школу, сдать ЕГЭ, поступить в университет.

Также сейчас прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, так что надеюсь, вы меня еще увидите», – сказала Валиева в эфире «Авторадио».

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