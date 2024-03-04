Камила Валиева: «Прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, надеюсь, вы меня еще увидите»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что проходит кастинги в кино и телепроекты.

Фигуристка посетила Всемирный фестиваль молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус.

«Посоветовала бы молодежи заняться всем по очереди, все попробовать. Чем больше пробуешь, тем больше опыта и легче выбрать.

Первые мои планы вне спорта – закончить школу, сдать ЕГЭ, поступить в университет.

Также сейчас прохожу кастинги на киношные и телевизионные проекты. Буду развиваться в этом, так что надеюсь, вы меня еще увидите», – сказала Валиева в эфире «Авторадио». 

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63 комментария
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Надеюсь не увидим
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"....вы меня еще увидите". Звучит как угроза.
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Есть в мире страна, где репутация ничего не значит.Более того, чем она сомнительней, тем больше шансов на успех
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Закончите все это, пожалуйста...
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А я надеюсь хоть немного времени тебя не видеть и не слышать о тебе
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Главный кастинг она уже прошла..На открытии игр будущего......
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Если не получится в кино, можно попробовать себя, например, в хирургии.
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Камила, есть лайфхак, шанс попасть на олимпиаду! У Сириуса там программа целая есть. Надо только пойти в школу и налечь на математику например и можно принять участие в олимпиаде!
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Камилочка скоро выйдет замуж за депутата или министра. Лучшее - лучшим!
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Надеюсь кастинги не у Вудмана
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Ответ Graziano
Надеюсь кастинги не у Вудмана
У Ротенберга
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там тоже схуднуть не помешает
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Надеюсь,что не увидим .
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Нужно определиться с ремеслом, развиваться и совершенствоваться в нём, расширять кругозор, а не слушать мажоров которые всё пробуют. У них всё есть, и им всё предоставят. Своим популизмом только с толку сбивают. Из примеров публичных конечно же Йозе...
+8
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Спортс.ру тоже за допинг?
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Ответ Vakhore
Камилочка скоро выйдет замуж за депутата или министра. Лучшее - лучшим!
За Путина.
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Неудивительно с такой-то крышей можно заниматься чем угодно
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"Первые мои планы вне спорта". Вне. Спорта. увы...((( что, надо полагать не смогли организовать тренировочный процесс под баном? как это странно и как жаль...
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Энд зэ Оскар гоус ту Камила Валиева!
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какой то очень знакомый путь.
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У меня футболка есть. "Brazzers. Организую кастинги. Официальное трудоустройство."
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Зачем нам об этом рассказывать, Камила? Проходи честно кастинги, если у тебя талант.
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Ответ It’s my life
Зачем нам об этом рассказывать, Камила? Проходи честно кастинги, если у тебя талант.
Это не вам, это ответ на вопрос на Фестивале.
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короче. скоро со всех сторон нас окружат безызбежные...
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Ответ Graziano
Надеюсь кастинги не у Вудмана
А я надеюсь что у него😁
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Ответ Booligan
У Ротенберга
Он занят.
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Ответ Baym
Есть в мире страна, где репутация ничего не значит.Более того, чем она сомнительней, тем больше шансов на успех
Да так не только в Росси, к сожалению, происходит. В Японии, к примеру, человек, который в Европе свою девушку съел, стал автором бестселлера. Он часто приглашался на телевидение в роли эксперта, писал колонки в газету, работал ресторанным критиком.
Надеюсь не выглядит, как вотабаутизм)
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Ответ Дмитрий Лагута
За Путина.
мелковат будет
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Век бы тебя не видеть
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Ответ Xm.md
Надеюсь не увидим
Снял с языка
+2
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