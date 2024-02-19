Косторная о начале отношений с Куницей: «Это было как по учебнику – мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, пальто носили, муж с пакетами шел»

Теги сборная России пары Ляйсан Утяшева Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, как начались ее отношения с Георгием Куницей.

– Когда ты поняла, что Гоша – не просто партнер? Когда возникла симпатия?

– Мы поехали на репетиции к шоу. Он стул за мной задвинет, пальто возьмет, придержит, дверь откроет всегда, не дает чемоданы возить. Даже если мы ругаемся, я злюсь и верещу, он не дает тащить что-то тяжелее цветов или моей сумки.

И я такая: блин, ну бывают же такие люди, ничего себе, где ты раньше был?

– А кто-то уже разбил твое сердце?

– Не то чтобы разбил, не сошлись – и не сошлись.

А это было как по учебнику – мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, чтобы за мной пальто носили, чтобы я приходила в магазин, делала «ах» – и дальше муж с пакетами шел. И тут я думала: а ты точно реальный? Может, я чего-то придумываю?

И он везде со мной был. В 2 часа ночи делать справку собаке? Поехали!

– И ты уже начинаешь понимать, что между вами «чиуауа»?

– Типа того.

– А кто первый сказал заветное, что нравишься или давай гулять за ручку?

– Он просто везде был со мной, и не было переходного момента: давай встречаться или еще что-то. Помню, как раз у Ани Щербаковой сижу, и она спрашивает: ну что у вас там с Гошей? Отвечаю: да не знаю. Я спрашиваю у него: ну так это? И он: ну вроде как да. Говорю: ну прикольно.

– Ты прямо спросила: а мы мутим или как?

– Я говорю: Гош, ну ты везде со мной таскаешься.

– Тебе, что, таскаться больше не с кем?

– Ну типа того, да. Мы с девчонками тогда как раз освободили себе вечер, сидим – я, Аня, Даша Усачева и Аня Фролова. Мы в один момент очень плотно общались, сейчас нас всех разнесло, но мы все равно общаемся. И они спрашивают: ну так че, рассказывай. Я начинаю рассказывать, они меня спрашивают, а я им говорю: сейчас и узнаем. Время – около часа ночи, я пишу целый трактат про «тебе таскаться не с кем больше, что ли?». На том и все.

– И он тебе написал...

– Да, написал, что мы встречаемся. Я говорю: прекрасно.

– «Спасибо, что я об этом узнала».

– Да, – сказала Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой.

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне кажется, уже и поклонники Алёны с некоторой настороженностью принимают новость о её интервью. Такая элегантная и утонченная на льду как спортсменка, а откроет рот - ощущение, будто интеллектуальное развитие лет в 12 остановилось.
+63
-7
+56
Ответ Девушка Безимени
какими пакетами)
С надписями «ля ты крыса»))) сначала подпишет пакет, а потом с ним таскается 🤣
+51
-3
+48
Какая же хрень в голове у женщин. Муж с пакетами...
+40
-6
+34
Господи, смотришь на фигуристок на льду - какая красота! Как раскроют рот - хоть святых выноси. Есть конечно исключения, но они исчезающе малы.
+34
-5
+29
Я помню чудное мгновенье,
Пришла чиуауа, все дела
+26
0
+26
Алёна, ты очень наивна. Личная жизнь должна оставаться личной, а не публичной. В этом и есть суть счастливой семейной жизни.
+26
-3
+23
Алену понесло
+26
-4
+22
Все ясно, подкаблучник этот Гоша
+30
-8
+22
Идти что ли Ангела пересмотреть и в очередной раз удивиться, это точно Алена? Как удалось тренерам из этого чертенка создать Ангела на льду и заставить всех восторгаться. Я не верю что Алена изменилась, просто ее держали в ежовых рукавицах, и дома и на тренировках , а потом все это вырвалось наружу и сейчас не остановить
+15
-3
+12
Все закончится, когда у Куницы кончатся деньги на ее "ах" 😅
+15
-4
+11
Я в очередной раз поражаюсь долготерпению Тутберидзе и её умению закрывать девочкам рот и выглядеть пристойно, пока они у неё тренируются. Мы с одного интервью Алёны офигеваем, а представьте, слушать этот нефильтрованный поток детской непосредственности каждый день на катке.
+14
-4
+10
Сразу поняла, что Куница - мой идеал: стройное тело длиной от 40 до 80 см, мех пушистый, ммм...
+10
0
+10
Ответ Amneris
Сейчас набегут счастливые маматьки троих ангелят и прочие жены со следами побоев на фэйсе и скажут, что Гоша - каблук. По факту, оба специфические и история с дизайнером костюмов была очень некрасивой (даже с учетом отшибленности самой швеи), но если им комфортно, и Алена чувствует себя, как за каменной стеной, то, как говорится, вай нот?
"Он стул за мной задвинет, пальто возьмет, придержит, дверь откроет...."
"Ругаемся, я злюсь и верещу, он не дает тащить что-то тяжелее цветов или моей сумки ..."
Вспомнилось:
"Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спосылать за делом,
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей,
Высокий идеал московских всех мужей" .....
+11
-1
+10
- Вроде я тебя типа того...
- Та же фигня
+9
0
+9
Надеюсь, что Алёна хотя бы на этом остановится, без дальнейших подробностей семейной жизни. Уже столько наболтала, что самой должно быть стыдно.
Такая красивая девушка, шикарная фигуристка (в ЖО), ей лучше загадочно улыбаться и молчать.
+14
-5
+9
Вот уже решила кажется всё рассказать...
Но как же это всё глуповато выглядит ((
+13
-5
+8
А теперь переводим на русский, короче каблук ей нужен. По Кунице кстати видно, что он такой и есть)
+17
-9
+8
сэсэмэсил, что встречаемся, и как честный человек был обязан жениться
+7
-1
+6
Это видимо из серии:Почему девушки выбирают плохих парней? Здесь видимо все наооборот, почему парень выбрал плохую... Загадка
+7
-1
+6
А ты ему что ? Чем его жизнь улучшаешь ты ? Давно кажется, что игра в одни ворота. Поиграется и выкинет, а там на горизонте другой такой же лисица нарисуется, готовый по первому щелчку пакеты в зубы взять и расстелиться ковриком. Или наоборот нормального мужика захочется, который не пресмыкается и утихомирит взбалмошную бабу себе на уме. В любом случае кажется, что Куница это временный персонаж в её жизни.
Она даже сейчас его не уважает.
+5
0
+5
Ответ Neyron Plus
Все ясно, подкаблучник этот Гоша
Он просто правильно воспитан.
+13
-8
+5
Нашла себе слугу вообщем)))
+8
-3
+5
Ну для кого-то идеал хвостик-подкаблучник. А для такой вспыльчивой девушки такой мужчина идеальный вариант. Можно наорать, отматерить и будет всё ок.
+7
-2
+5
И он везде со мной был. В 2 часа ночи делать справку собаке? Поехали!

– И ты уже начинаешь понимать, что между вами «чихуахуа»?

– Типа того.
+4
0
+4
Ответ Tzaichiha
Он просто правильно воспитан.
Одно другого не отменяет
+4
0
+4
взяла мужика своего клоуном выставила
+4
0
+4
Ответ Tzaichiha
Почитала комменты здесь. Такое впечатление, что здесь все только с невоспитанными мужчинами общались и считают это нормой. Внимание, нежность и отношение к женщине как физически более слабой это вообще-то норма. Одновременно можно быть доминантным мужчиной, это выражается совершенно в другом -в умении принимать важные решений и обеспечении семьи во всех смыслах. Гоша очевидно, что правильно воспитан.
"Он стул за мной задвинет, пальто возьмет, придержит, дверь откроет...." Ну вот тут я согласна, разве это подкаблучник? В моем мире это вообще нормальное поведение для мужчин. Скоро дойдем до того, что если не бьет каждый день, то подкаблучник.
Я далеко не со всеми высказываниями Алены и Гоши согласна, но тут-то что не так?
+6
-2
+4
Ребята в отношениях и то Алёна умудряется выставить Гошу каким то подкаблучником, хотя уверена что сама Алёна в своих словах не видит ничего плохого. Боюсь представить что она будет про него рассказывать, когда они расстанутся.
+6
-2
+4
Неделя Косторной на спортсе... Спартакиада закончилась, всем спасибо.
+7
-3
+4
Посмотрел кто брал вью. Сразу стало понятно. Та ещё лярва.
+7
-4
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий