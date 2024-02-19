Косторная о начале отношений с Куницей: «Это было как по учебнику – мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, пальто носили, муж с пакетами шел»

Алена Косторная рассказала, как начались ее отношения с Георгием Куницей.

– Когда ты поняла, что Гоша – не просто партнер? Когда возникла симпатия?

– Мы поехали на репетиции к шоу. Он стул за мной задвинет, пальто возьмет, придержит, дверь откроет всегда, не дает чемоданы возить. Даже если мы ругаемся, я злюсь и верещу, он не дает тащить что-то тяжелее цветов или моей сумки.

И я такая: блин, ну бывают же такие люди, ничего себе, где ты раньше был?

– А кто-то уже разбил твое сердце?

– Не то чтобы разбил, не сошлись – и не сошлись.

А это было как по учебнику – мой идеал: я всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, чтобы за мной пальто носили, чтобы я приходила в магазин, делала «ах» – и дальше муж с пакетами шел. И тут я думала: а ты точно реальный? Может, я чего-то придумываю?

И он везде со мной был. В 2 часа ночи делать справку собаке? Поехали!

– И ты уже начинаешь понимать, что между вами «чиуауа»?

– Типа того.

– А кто первый сказал заветное, что нравишься или давай гулять за ручку?

– Он просто везде был со мной, и не было переходного момента: давай встречаться или еще что-то. Помню, как раз у Ани Щербаковой сижу, и она спрашивает: ну что у вас там с Гошей? Отвечаю: да не знаю. Я спрашиваю у него: ну так это? И он: ну вроде как да. Говорю: ну прикольно.

– Ты прямо спросила: а мы мутим или как?

– Я говорю: Гош, ну ты везде со мной таскаешься.

– Тебе, что, таскаться больше не с кем?

– Ну типа того, да. Мы с девчонками тогда как раз освободили себе вечер, сидим – я, Аня, Даша Усачева и Аня Фролова. Мы в один момент очень плотно общались, сейчас нас всех разнесло, но мы все равно общаемся. И они спрашивают: ну так че, рассказывай. Я начинаю рассказывать, они меня спрашивают, а я им говорю: сейчас и узнаем. Время – около часа ночи, я пишу целый трактат про «тебе таскаться не с кем больше, что ли?». На том и все.

– И он тебе написал...

– Да, написал, что мы встречаемся. Я говорю: прекрасно.

– «Спасибо, что я об этом узнала».

– Да, – сказала в интервью Ляйсан Утяшевой.