Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин завершил карьеру
Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года Александр Самарин объявил о завершении карьеры.
Сегодня фигурист выступил с произвольной программой на Спартакиаде в Магнитогорске. После первой разминки он идет на пятом (последнем) месте.
«Зачем юлить? Это означает окончание (карьеры). Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», – сказал 25-летний спортсмен.
Самарин также является победителем и призером этапов международного Гран-при.
Бывали моменты, когда кроме тебя у нас не было никого и ты держал удар за всю нашу мужскую одиночку.
Удачи, в добрый путь!
Удачи Саше!
Было классно.
У нас любят больше ругать чем хвалить
Но ты большой молодец, удачи в будущем!
Обычно долго тянут резину, а тут сразу после выступления объявил
Ну спасибо за честность! Саша оставил свой след в ФК
Саше здоровья и удачи!
Все логично - он больше мучился, чем катался
Ну ладно, удачи, успехов в дальнейшей жизни.