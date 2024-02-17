Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин завершил карьеру

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года Александр Самарин объявил о завершении карьеры.

Сегодня фигурист выступил с произвольной программой на Спартакиаде в Магнитогорске. После первой разминки он идет на пятом (последнем) месте.

«Зачем юлить? Это означает окончание (карьеры). Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», – сказал 25-летний спортсмен.

Самарин также является победителем и призером этапов международного Гран-при.

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58 комментариев
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Спасибо тебе, Саша, за твою карьеру! И, конечно, за твою фантастическую самоиронию.
Бывали моменты, когда кроме тебя у нас не было никого и ты держал удар за всю нашу мужскую одиночку.
Удачи, в добрый путь!
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вроде ожидаемо, но грустно все равно!
Удачи Саше!
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Спасибо, Саня. Помню, как чуть не обыграл Хавьера на ЧЕ
Было классно.
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Спасибо Саша за карьеру!
У нас любят больше ругать чем хвалить
Но ты большой молодец, удачи в будущем!
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Грустно, но как и с Мишей в прошлом году, в какой-то степени ожидаемо. Однако все равно спасибо, Саша. За квадлутц, за флекс, за подпевание под музыку во время проката, за подаренную Светлане Владимировне малую медаль, за серебро ЧЕ следом за Хави, за нетоксичное соперничество. И за позитив спасибо, Саш. Удачи в жизни вне льда, жду тебя в шоу.
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Сашка, спасибо тебе за всё! В добрый путь и удачи! ❤
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ого (((
Обычно долго тянут резину, а тут сразу после выступления объявил
Ну спасибо за честность! Саша оставил свой след в ФК
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Саша, молодец! Долгая и интересная карьера! Удачи дальше по жизни)
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Я не поклонница Александра, но очень грустно, когда из спорта уходят спортсмены за которыми наблюдал много лет. Саше всего самого доброго впереди, пусть в его жизни свершится всё, что задумано!
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Грустно, конечно, когда наши фигуристы завершают. Саше большой удачи
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Пусть тут Сашу и ругали за хорео (не все), но он всё равно молодец) Чемпионат Европы 2019г. до сих пор в моей памяти.Удачи и успехов в дальнейшей жизни!
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Удачи тебе, Саша! Пп на Евро-19 была огненная, зажег так зажег, грустно, но ожидаемо, счастья и здоровья!
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Саша, спасибо за серебро ЧЕ. тогда ты был великим шоуменом, буквально)
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Грустно (
Саше здоровья и удачи!
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Спасибо за карьеру и много прекрасной музыки в программах. Удачи!
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Удачи в жизни и дальнейшем пути,это была славная охота!
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Очень, очень грустно(
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+6
Успехов на новом поприще. Все когда- нибудь кончается, но есть, что вспоминать.
+6
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+6
Всё имеет своё начало и свой конец. У Саши было интересная и успешная карьера в фигурном катании. И он для себя принял такое решение. Удачи и успеха по жизни и в дальнейшей карьере.
+6
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И всё же неожиданно. Удачи Саше в дальнейшей жизни.
+6
0
+6
Саша, спасибо за карьеру!
Все логично - он больше мучился, чем катался
+7
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+5
Это всегда грустная новость. Но, видимо, травмы мешают соревноваться. Александру удачи дальше по жизни. Пусть всё сложится.
+5
0
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Ну, что же, удачи в новом поприще. По сути Самарин реализовал свой потенциал. Не шибко одаренный в хореографии, дровосек, но это и был его стиль, которым запомнится.
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Никогда не болела за него, более того, отношение к нему довольно сложное. Но удачи) все-таки давно его знаем и смотрим его прокаты
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Очень жаль, но было ожидаемо. На льду Саша бывал разным, но скучным не был никогда, удачи ему
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Спасибо за карьеру. Были яркие моменты в ней. Жаль, что 4Т не смог прыгать из-за травмы, после этого уже не было возможности на что-то серьёзное рассчитывать без какой-либо замены.
Ну ладно, удачи, успехов в дальнейшей жизни.
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Самара! Как же без тебя?
+3
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Всего хорошего Александру Самарину!
+3
0
+3
Удачи Александру.
+3
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+3
Грустно. Буду скучать по Саше. Удачи в жизни после спорта, хочется надеяться, что мы его еще увидем в КиКе со своими спортсменами!
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