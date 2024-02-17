Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин завершил карьеру

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года Александр Самарин объявил о завершении карьеры.

Сегодня фигурист выступил с произвольной программой на Спартакиаде в Магнитогорске. После первой разминки он идет на пятом (последнем) месте.

«Зачем юлить? Это означает окончание (карьеры). Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», – сказал 25-летний спортсмен.

Самарин также является победителем и призером этапов международного Гран-при.