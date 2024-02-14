Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде. Фигуристка снялась по медицинским показаниям

Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде в Магнитогорске.

По информации «Р-Спорта», Муравьева снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Фигуристка подтвердила, что пропустит турнир.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте.

На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!» – написала Муравьева в телеграм-канале.