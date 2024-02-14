Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде. Фигуристка снялась по медицинским показаниям

Теги сборная России Спартакиада женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде в Магнитогорске.

По информации «Р-Спорта», Муравьева снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Фигуристка подтвердила, что пропустит турнир. 

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте.

На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!» – написала Муравьева в телеграм-канале. 

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114 комментариев
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Ну, хоть не травма, а то совсем печально было бы. Скорейшего выздоровления!
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Ответ EmperorNazer
Выходит, интрига в женских соревнованиях умерла окончательно. Муравьева была единственной, кто мог бы побороться с Петросян за первое место. Теперь разве что интересно будет глянуть, смогут ли Синицына и/или Фролова зацепиться за пьедестал. Соне здоровья.
А Дашу Садкову вы вообще не рассматриваете на пьедестал? Так же, как и Алину Горбачёву?
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Жаль, здоровья Соне. Нужно было финал гран-при в начале декабря проводить, пока все были в строю
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Соне здоровья.
Но сезон плохой в плане выбытия по разным причинам элитных одиночниц. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Жилина, теперь Муравьева(
Любая из них была бы украшением любого турнира мира.
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Жаль.
Здоровья!
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Выходит, интрига в женских соревнованиях умерла окончательно. Муравьева была единственной, кто мог бы побороться с Петросян за первое место. Теперь разве что интересно будет глянуть, смогут ли Синицына и/или Фролова зацепиться за пьедестал. Соне здоровья.
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Бегут люди с этой спартакиады. Через раз или заболели, или травмировались, или операцию решили сделать.
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Последний шанс Рудковского накрылся.
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Очень жаль. Хотелось бы увидеть Соню .
Крепчайшего ей здоровья.
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Ответ Леди Брэкнелл
Вы же только что написали, что ее сломал ЕП, причем причмокивая еще от удовольствия. Что, заднюю пришлось включать?
У вас слишком богатая фантазия на причмокивания. Информация о том, что Муравьева заболела, а не снялась по травме, появилась позже того, как я написал первый комментарий о ее снятии.
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Софья поправляйся по скорее ⛸️
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В итоге получилась спартакиада сильнейших без сильнейших))
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Ответ V__k
Сильнейшая на спартакиаде Петросян и она на месте
Не всё на одной Петросян держится, там еще вон Гуменник снялся. Мура вот сегодня тоже. До этого Куницы, они хоть и не сильнейшие в парах, но смотреть на Алену всегда интересно.
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Ответ Алёна Вода
А Дашу Садкову вы вообще не рассматриваете на пьедестал? Так же, как и Алину Горбачёву?
Алину штормит весь сезон, ни разу квад не сделала. Даша непонятно в каком состоянии, после ЧР нигде не была, пропустила прыжковый чемпионат, хотя имеет квад.
Но потенциально они, конечно, претенденты на медали.
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Жаль!
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Ответ Уфимские ведомости
Про снятие Ками с турнира раньше высказывались, что испугалась юниоров. Мура потеряла форму, но все сочувствуют.
Она после болезни. Гуменник тоже испугался?
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Здоровья Сонечка!Правильный подход-лучше долечиться.
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Очень жаль (
Соне здоровья!
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Да что же такое....интрига умерла...Но отменять поездку в Магнитогорск из Екатеринбурга не буду
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Жаль ,без тебя Софья борьба за медаль высшей пробы среди фигуристок сокращается !
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Ответ Gelios77
Что шоу расписаны на пол года вперед и Плющ снял ее с соревнований что б не отвлекалась?
Соня в интервью очень подробно рассказала, что в шоу участвует по остаточному принципу и для нее главное соревнования.
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Ответ Gelios77
Что шоу расписаны на пол года вперед и Плющ снял ее с соревнований что б не отвлекалась?
Она участвовала в шоу только в Новогодние праздники
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Эпидемия какая-то. Здоровья Соне и всем!
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Соне здоровья. Очень жаль, что так получилось. Всегда есть снятия перед турнирами и всё равно неожиданно.
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Здоровья Соне.
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Маленький выиграет с разницей в 35 очков.

Женская гонка стала наименее интересной на турнире.
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Ответ Gelios77
Что шоу расписаны на пол года вперед и Плющ снял ее с соревнований что б не отвлекалась?
Она в шоу участвует реже, чем Семененко. Только в новогодних и в межсезонье.
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Ответ Уфимские ведомости
Про снятие Ками с турнира раньше высказывались, что испугалась юниоров. Мура потеряла форму, но все сочувствуют.
А если сравнить актуальную форму Муры и Ками. При том, что они ровесницы.
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Ответ Алёна Вода
Видно триксель опять предательски пропал....
Хватит гадости писать
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Что-то на Спартакиаде остаётся всё меньше и меньше участников. Печально...
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