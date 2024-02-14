Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде. Фигуристка снялась по медицинским показаниям
Софья Муравьева не выступит на Спартакиаде в Магнитогорске.
По информации «Р-Спорта», Муравьева снялась с соревнований по медицинским показаниям.
Фигуристка подтвердила, что пропустит турнир.
«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте.
На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи!» – написала Муравьева в телеграм-канале.
Но сезон плохой в плане выбытия по разным причинам элитных одиночниц. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Жилина, теперь Муравьева(
Любая из них была бы украшением любого турнира мира.
Здоровья!
Крепчайшего ей здоровья.
Но потенциально они, конечно, претенденты на медали.
Соне здоровья!
Женская гонка стала наименее интересной на турнире.