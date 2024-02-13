Три команды, состав помогут определить болельщики и журналисты, пройдет баттл элементов и конкурс капитанов: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию
Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию-2024.
В Кубке Первого канала выступят три команды. В каждой из команд будет по четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.
Турнир проводится в короткой и произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в следующих дополнительных конкурсах:
– баттл элементов (детали будут опубликованы дополнительно);
– конкурс капитанов;
– челлендж болельщиков.
Приглашенным на турнир юниорам (юношам) разрешено исполнение четверных прыжков в короткой программе.
Также снимаются все ограничения на предписанные элементы короткой программы юниоров (юноши и девушки). Произвольная программа у юниоров (юноши и девушки) проходит по правилам юниорских соревнований.
Каждую команду возглавляет капитан. Цвет каждой команды назначается по итогам жеребьевки.
По шесть одиночников и одиночниц попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по три юниора и юниорки – по результатам первенства России (1-3 места), один спортсмен – по итогам голосования болельщиков, один – по итогам голосования СМИ, один – по выбору ФФКР.
По три спортивные пары и танцевальных дуэта попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по одной паре и одному дуэту – по результатам голосования болельщиков, по итогам голосования СМИ и по выбору Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Голосование болельщиков пройдет в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» с 15.00 19 февраля по 12.00 21 февраля. Список спортсменов, участвующих в голосовании, и результаты голосования будут опубликованы там же.
В случае, если спортсмены / спортивные пары / танцевальные дуэты получат одинаковое количество голосов, то к участию в турнире будут приглашены те, кто занял более высокое место на чемпионате России-2024 или Спартакиаде по решению Первого канала и ФФКР.
Голосование среди СМИ путем передачи 1 голоса в каждом из видов программ от каждого СМИ пройдет 21-22 февраля. Участвовать в голосовании будут ТАСС, РИА Новости, РБК, «Спорт-Экспресс», Чемпионат.com, Sport24, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец».
Составы команд будут сформированы на драфте команд 1 марта по выбору капитанов.
Каждый спортсмен или спортивная пара / танцевальный дуэт выступает только в короткой или только в произвольной программе. Спортсмены, выступающие в произвольной программе, также принимают участие в баттле элементов, спортсмены, выступающие в короткой программе – в челлендже болельщиков.
Состав участников от каждой команды на каждый вид программы определяют члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном.
В каждом виде программы предусмотрены запасные участники, которые в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и проведения жеребьевки приглашаются к участию.
В случае необходимости замены участника после проведения официальных тренировок и жеребьевки члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном назначают участника на замену из состава членов соответствующей команды. В этом случае замещающие спортсмен или пара / танцевальный дуэт участвуют и в короткой, и в произвольной программе.
Баллы за выступления в короткой и произвольной программах начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачет начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество очков.
Очки в общекомандный зачет за баттл элементов / челлендж болельщиков / конкурс капитанов начисляются по итогам занятого каждой командой места в каждом конкурсе.
В случае, если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за программу, они делят соответствующее место и набирают соответствующее количество очков.
В случае, если кто-то из одиночников / спортивных пар / танцевальных дуэтов не сможет завершить выступление, то этот спортсмен / спортивная пара / танцевальный дуэт набирает минимальное количество очков, доступное в своем виде программы.
В случае, если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего турнира, применяются следующие тай-брейкеры:
– более высокое место занимает команда, набравшая максимальное количество баллов по итогам второго дня соревнований (произвольные программы, челлендж болельщиков / конкурс капитанов);
– более высокое место занимает команда, чей капитан принес большее количество очков своей команде в конкурсе капитанов.
Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге.
3 команды, цвет по жребию, конкурс капитанов, элементов, про замены сказали. Все это люди высказывали, когда был опрос в телеграмм.
Но пока всё, что успела выхватить,--мне нравится! Учтено многое из того, о чём я писала в соцсетях уже с первого сезона шоу, очень рада! Будем теперь дочитывать, выяснять нюансы...
Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом.
С капитанами не до конца понятно. Раз они есть с самого начала и набирают команды сами, то значит, они будут назначенными. А вот будут ли они действующими? Хотя подождите,--если они принимают участие в Конкурсе капитанов, то должны быть действующими--по логике вещей... Надеюсь, этот конкурс всё же будет на льду?)))