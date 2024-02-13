Три команды, состав помогут определить болельщики и журналисты, пройдет баттл элементов и конкурс капитанов: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию

Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию-2024.

В Кубке Первого канала выступят три команды. В каждой из команд будет по четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.

Турнир проводится в короткой и произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в следующих дополнительных конкурсах:

– баттл элементов (детали будут опубликованы дополнительно);

– конкурс капитанов;

– челлендж болельщиков.

Приглашенным на турнир юниорам (юношам) разрешено исполнение четверных прыжков в короткой программе.

Также снимаются все ограничения на предписанные элементы короткой программы юниоров (юноши и девушки). Произвольная программа у юниоров (юноши и девушки) проходит по правилам юниорских соревнований.

Каждую команду возглавляет капитан. Цвет каждой команды назначается по итогам жеребьевки.

По шесть одиночников и одиночниц попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по три юниора и юниорки – по результатам первенства России (1-3 места), один спортсмен – по итогам голосования болельщиков, один – по итогам голосования СМИ, один – по выбору ФФКР.

По три спортивные пары и танцевальных дуэта попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по одной паре и одному дуэту – по результатам голосования болельщиков, по итогам голосования СМИ и по выбору Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Голосование болельщиков пройдет в телеграм-канале « катание на Первом» с 15.00 19 февраля по 12.00 21 февраля. Список спортсменов, участвующих в голосовании, и результаты голосования будут опубликованы там же.

В случае, если спортсмены / спортивные пары / танцевальные дуэты получат одинаковое количество голосов, то к участию в турнире будут приглашены те, кто занял более высокое место на чемпионате России-2024 или Спартакиаде по решению Первого канала и .

Голосование среди СМИ путем передачи 1 голоса в каждом из видов программ от каждого СМИ пройдет 21-22 февраля. Участвовать в голосовании будут ТАСС, РИА Новости, РБК, «Спорт-Экспресс», Чемпионат.com, Sport24, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец».

Составы команд будут сформированы на драфте команд 1 марта по выбору капитанов.

Каждый спортсмен или спортивная пара / танцевальный дуэт выступает только в короткой или только в произвольной программе. Спортсмены, выступающие в произвольной программе, также принимают участие в баттле элементов, спортсмены, выступающие в короткой программе – в челлендже болельщиков.

Состав участников от каждой команды на каждый вид программы определяют члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном.

В каждом виде программы предусмотрены запасные участники, которые в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и проведения жеребьевки приглашаются к участию.

В случае необходимости замены участника после проведения официальных тренировок и жеребьевки члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном назначают участника на замену из состава членов соответствующей команды. В этом случае замещающие спортсмен или пара / танцевальный дуэт участвуют и в короткой, и в произвольной программе.

Баллы за выступления в короткой и произвольной программах начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачет начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество очков.

Очки в общекомандный зачет за баттл элементов / челлендж болельщиков / конкурс капитанов начисляются по итогам занятого каждой командой места в каждом конкурсе.

В случае, если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за программу, они делят соответствующее место и набирают соответствующее количество очков.

В случае, если кто-то из одиночников / спортивных пар / танцевальных дуэтов не сможет завершить выступление, то этот спортсмен / спортивная пара / танцевальный дуэт набирает минимальное количество очков, доступное в своем виде программы.

В случае, если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего турнира, применяются следующие тай-брейкеры:

– более высокое место занимает команда, набравшая максимальное количество баллов по итогам второго дня соревнований (произвольные программы, челлендж болельщиков / конкурс капитанов);

– более высокое место занимает команда, чей капитан принес большее количество очков своей команде в конкурсе капитанов.

Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге.