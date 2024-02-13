Три команды, состав помогут определить болельщики и журналисты, пройдет баттл элементов и конкурс капитанов: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию

Теги сборная России танцы на льду ФФКР пары мужское катание женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию-2024.

В Кубке Первого канала выступят три команды. В каждой из команд будет по четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. 

Турнир проводится в короткой и произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в следующих дополнительных конкурсах: 

– баттл элементов (детали будут опубликованы дополнительно);

– конкурс капитанов;

– челлендж болельщиков. 

Приглашенным на турнир юниорам (юношам) разрешено исполнение четверных прыжков в короткой программе.

Также снимаются все ограничения на предписанные элементы короткой программы юниоров (юноши и девушки). Произвольная программа у юниоров (юноши и девушки) проходит по правилам юниорских соревнований. 

Каждую команду возглавляет капитан. Цвет каждой команды назначается по итогам жеребьевки. 

По шесть одиночников и одиночниц попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по три юниора и юниорки – по результатам первенства России (1-3 места), один спортсмен – по итогам голосования болельщиков, один – по итогам голосования СМИ, один – по выбору ФФКР. 

По три спортивные пары и танцевальных дуэта попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по одной паре и одному дуэту – по результатам голосования болельщиков, по итогам голосования СМИ и по выбору Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Голосование болельщиков пройдет в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» с 15.00 19 февраля по 12.00 21 февраля. Список спортсменов, участвующих в голосовании, и результаты голосования будут опубликованы там же. 

В случае, если спортсмены / спортивные пары / танцевальные дуэты получат одинаковое количество голосов, то к участию в турнире будут приглашены те, кто занял более высокое место на чемпионате России-2024 или Спартакиаде по решению Первого канала и ФФКР

Голосование среди СМИ путем передачи 1 голоса в каждом из видов программ от каждого СМИ пройдет 21-22 февраля. Участвовать в голосовании будут ТАСС, РИА Новости, РБК, «Спорт-Экспресс», Чемпионат.com, Sport24, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». 

Составы команд будут сформированы на драфте команд 1 марта по выбору капитанов. 

Каждый спортсмен или спортивная пара / танцевальный дуэт выступает только в короткой или только в произвольной программе. Спортсмены, выступающие в произвольной программе, также принимают участие в баттле элементов, спортсмены, выступающие в короткой программе – в челлендже болельщиков.

Состав участников от каждой команды на каждый вид программы определяют члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном. 

В каждом виде программы предусмотрены запасные участники, которые в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и проведения жеребьевки приглашаются к участию. 

В случае необходимости замены участника после проведения официальных тренировок и жеребьевки члены каждой команды самостоятельно вместе с капитаном назначают участника на замену из состава членов соответствующей команды. В этом случае замещающие спортсмен или пара / танцевальный дуэт участвуют и в короткой, и в произвольной программе. 

Баллы за выступления в короткой и произвольной программах начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачет начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество очков. 

Очки в общекомандный зачет за баттл элементов / челлендж болельщиков / конкурс капитанов начисляются по итогам занятого каждой командой места в каждом конкурсе. 

В случае, если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за программу, они делят соответствующее место и набирают соответствующее количество очков. 

В случае, если кто-то из одиночников / спортивных пар / танцевальных дуэтов не сможет завершить выступление, то этот спортсмен / спортивная пара / танцевальный дуэт набирает минимальное количество очков, доступное в своем виде программы. 

В случае, если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего турнира, применяются следующие тай-брейкеры:

– более высокое место занимает команда, набравшая максимальное количество баллов по итогам второго дня соревнований (произвольные программы, челлендж болельщиков / конкурс капитанов);

– более высокое место занимает команда, чей капитан принес большее количество очков своей команде в конкурсе капитанов. 

Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге. 

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79 комментариев
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Весело будет. Опять три ночи у компа торчать) Я не жалуюсь есличё
+21
-5
+16
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
причём здесь Плющенко с Мишиным, нормальные болельщики болеют за спортсменов, а не тренеров, ну вам понятно дело этого не понять.
+18
-3
+15
Что за винегрет? В правила впихнули даже невпи.уемое.
+10
-3
+7
Ответ Ellen17
Что за конкурс капитанов? Как все сложно! Намудрили
Разминка, конкурс капитанов. Что там ещё в КВН было? А, музыкальный конкурс. Наверное, и его добавят )
+6
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+6
Начисление баллов по олимпийской системе. Это радует. И снятие правил у юниоров в КП интересно. Парням юниорам разрешили квады прыгать в короткой
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Правила хорошие. Длинные. Прямо как на официальных международных турнирах. Или даже лучше.
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Ответ Ольга Ив
Будет капитаном
Нет разрешено. Это будет дисквалификация на 8 лет.
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Не уловила. Eсли один капитан одиночник/ца, а другой из пар/танцев, конкурс в чем будет? В красноречии?
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Чувствую, разбираться в правилах буду по ходу))) Правильно, что юниорам разрешили четверные в короткой.
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Чет не поняла а sports.ru не имеет право голоса что ли? что то в списке СМИ их нет
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Ну и здОрово, проводили опрос и сделали как хотели болельщики :
3 команды, цвет по жребию, конкурс капитанов, элементов, про замены сказали. Все это люди высказывали, когда был опрос в телеграмм.
+5
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+4
Ого! Наворотили так наворотили!)) Тут ещё разбираться и разбираться....
Но пока всё, что успела выхватить,--мне нравится! Учтено многое из того, о чём я писала в соцсетях уже с первого сезона шоу, очень рада! Будем теперь дочитывать, выяснять нюансы...
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Люблю этот турнир. Жду с нетерпением
+5
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Ну вот, все будут катать или КП или ПП.
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Ответ Большой Влад
Нет разрешено. Это будет дисквалификация на 8 лет.
Да, вы правы.
Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом.
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+3
Ответ Oleandra
если не очень хорошо выступят на спартакиаде, то думаю не выберут Садкову, Самсонова, даже Мозалёва.. не говорю уж об Андреевой и Стрельцовой.. зато будут Агата, Ветлугин, Трофимова, даже может Сарновский..
Если что СМИ могут выбирать только из участников ЧР и Спартакиады, Никита, Кира или Агата там участвовали?
+3
0
+3
Крутейшие будут соревнования. Очень жду. Радует, что стараются вносить новое и дорабатывать правила.
+5
-2
+3
не специалисту понять тррудновато. Последние соревнования показали, что и проффессионалы ( тренеры) не всегда понимают. и еще похоже, что они написаны под любимый штаб 1канала.
+3
0
+3
Ответ Александр Шульгин
С капитанами только не понятно кто может быть и кто их назначает. И в короткой у девушек униорок можно прыгать тройной Аксель отдельно или нет. Если посмотреть по сути то можно но четко не прописали
Триксель у юниорок в КП, как я понимаю,--можно. Квады--нет (только парням, но и то уже хорошо!)
С капитанами не до конца понятно. Раз они есть с самого начала и набирают команды сами, то значит, они будут назначенными. А вот будут ли они действующими? Хотя подождите,--если они принимают участие в Конкурсе капитанов, то должны быть действующими--по логике вещей... Надеюсь, этот конкурс всё же будет на льду?)))
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+2
Ответ Ольга Ив
Будет капитаном
Исключено. Камилы не будет ни в каком качестве, скорее всего (даже ведущей)
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0
+2
Наворотили. Куча возможностей для необъективных решений
+7
-5
+2
Ответ Katerina Sunny
Ну вот, все будут катать или КП или ПП.
Да, проясняется помаленьку. А то я сначала не могла подсчитать, сколько трансляция ПП будет длиться!)) Мне казалось, что столько по-любому не покажут
+2
0
+2
Ой ой) Как то сложновато, но похоже будет интересно)
+2
0
+2
Такое сложное положение соревнований потребует и подробного разъяснения не только для болельщиков, но главное для капитанов команд, которые наверняка запутаются в этих сложных правилах и думаю ошибки неизбежны. Нам болельщикам по ходу комментаторы разъяснят, если смогут разъяснить, а вот капитанам ошибаться нельзя. В дополнении написанного федерацией надо бы еще разъяснить, что представляет собой конкурс капитанов, именно от этого зависит, кто будет капитаном, если там прыжки , то танцор не может быть капитаном. Ну и правила баттла, тоже не плохо бы разъяснить, в чем суть этого конкурса? Ну а в целом соревнования должны быть очень интересными, хотя и сложными для понимания обычному болельщику.
+1
0
+1
Ответ Владимири Йолкиннен
Баттл элементов))))))) а по-русски нельзя? Это как "Битва" школ.... просто звездец
не только прыжки и выбросы, но и твиззлы наверное будут, дорожки танцорские в этом батле. поэтому батл элементов
+1
0
+1
Ответ Лека-Лека
Наворотили. Куча возможностей для необъективных решений
А что не так? Пока вроде всё логично
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0
+1
Ответ NecoArc
Разминка, конкурс капитанов. Что там ещё в КВН было? А, музыкальный конкурс. Наверное, и его добавят )
Может что-нибудь спрашивать у капитанов буду об участнках его команды, о победителях разных лет, кто, когда был чемпионом. Только предположение. 😊
+1
0
+1
Ответ Александр Шульгин
Думаю конкурс капитанов не будет связан с фигурным катанием т.е. кататся они не будут, значит капитами назначат закончивших фигуристов
Думаю, вопросы будут им задавать : об участниках их команды, победителях прошлых лет, может про элементы. Мне так кажется.
+1
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+1
Ответ Lennuci
Не уловила. Eсли один капитан одиночник/ца, а другой из пар/танцев, конкурс в чем будет? В красноречии?
Так наверное назначат из одного вида,--и по всей видимости это будет либо МО, либо ЖО (парные виды--навряд ли)
+1
0
+1
Ответ Юлия
причём здесь Плющенко с Мишиным, нормальные болельщики болеют за спортсменов, а не тренеров, ну вам понятно дело этого не понять.
То болельщики, а то СМИ,--это ведь не одно и то же))))
+1
0
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