Александра Трусова выступила с новым номером под песню «Любовь, похожая на сон» в шоу «Волшебство на льду»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова выступила с новым номером в ледовом шоу.

Серебряный призер Олимпиады-2022 представила показательный под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой в шоу «Волшебство на льду» в Москве.

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37 комментариев
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как всё печально, а всего-то прошло два года после ОИ. всё такое натужное, вымученное, даже в спирали чуть с ребра не слетела. ну и номер, как обычно, на коленке поставлен.
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Иногда думаю , что Пугачева пела такие песни , которые любую певицу сделали бы звездой, но нет . Мерабова петь умеет , но голос звучит неженственно , грубо и она не актриса, как Алла Борисовна.
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Ответ Anna Stefan
Небось перекрестился, когда закончился контракт.
Не фанат Трусовой, но тут креститься должна она: Марк слишком неказистый для нее
+10
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Так-то там много, кто выступил. А Арсений так вообщн зажег от души.
+13
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Ответ vanessa2021
На хореографию все таки какоето время надо, чтобы поставить в номере. А этот номер наспех за вечер поставили. Непонятно, кто эту песню предложил, такой нафталин нарыл. Явно не Саша.
Песня хорошая, сильная. Саше как раз подходит.
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Ответ Carg0
Ничего своего придумать не могут. Коляда катал у Авера "Любовь, похожую на сон" и "Кукушку". тут же собезьянничали и Трусовой Кукушку дали. А теперь и Любовь.
Саша в Китае откатала Кукушку шикарно. Глаз не отвести.
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Ответ vanessa2021
Номер действительно Саше ставили на коленке и честно об этом написали, что за вечер сделали))) Лучше бы скатала Рахманинова или Кукушку.
Надо было обязательно про любовь, что ли, катать? Тогда бы с Михайловым скатали бы "Falling in Love", его мало, где катали, а номер-то прекрасный.
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Ответ Lapo Elkann
Иногда думаю , что Пугачева пела такие песни , которые любую певицу сделали бы звездой, но нет . Мерабова петь умеет , но голос звучит неженственно , грубо и она не актриса, как Алла Борисовна.
да, чтобы она ни делала в своей жизни, а пела как никто
ну и репертуар у нее был - эксклюзивный, только любую одну ее песню иной артист ждет всю жизнь, и если она случается, то остается в истории навсегда
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Ответ Шубина
Надо было обязательно про любовь, что ли, катать? Тогда бы с Михайловым скатали бы "Falling in Love", его мало, где катали, а номер-то прекрасный.
Я тоже не совсем понимаю, зачем надо ставить номера "на коленке" когда есть много хороших показательных номеров, с поставленной хореографией.
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Ответ Прекрасная фурия
Кондратюк, чего спишь, давай действуй, пока не поздно. Такое сокровище упустил)
Вы уверены, что это ему посвящение?))
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Ответ sabina_katarina
как всё печально, а всего-то прошло два года после ОИ. всё такое натужное, вымученное, даже в спирали чуть с ребра не слетела. ну и номер, как обычно, на коленке поставлен.
Да, и на хореографию забила, не посещает, вероятно.
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Ответ vanessa2021
Непонятно, кто предложил это песню. Вряд ли Саша знает эту советкую песню. Хорошо, хоть не в исполнении Пугачевой.
Да лучше бы под Пугачеву, у нее голосище был под стать сашиной энергетике. Песня красивая, Саше, правда, идёт. В очередной раз продемонстрировали, что Саша прекрасно катает лирику, искренне и трогательно, катит мягко, легко и красиво. А сам номер обычный, такой вяло-женственный, в стиле остальных. Хореография небогата, видно, что ставили накануне. У Саши потрясающая Кукушка, которую она мало, где катала, удивительно, что ее не взяли.
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Спасибо, что не под Куклу✌
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Ответ vanessa2021
Если честно, на этом шоу все номера девушек были какието одинаковые. Только музыка менялась.
А где вы смотрите?
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Ответ sabina_katarina
как всё печально, а всего-то прошло два года после ОИ. всё такое натужное, вымученное, даже в спирали чуть с ребра не слетела. ну и номер, как обычно, на коленке поставлен.
Номер действительно Саше ставили на коленке и честно об этом написали, что за вечер сделали)))

Лучше бы скатала Рахманинова или Кукушку.
+9
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Ответ Прекрасная фурия
Кондратюк, чего спишь, давай действуй, пока не поздно. Такое сокровище упустил)
Небось перекрестился, когда закончился контракт.
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Стоит отметить, что платье замечательное, очень Саше идет.
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Саша откатала хорошо, выразительно. Но показалка сама по себе какаято проходная, ну и музыка старперская.
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Если честно, на этом шоу все номера девушек были какието одинаковые. Только музыка менялась.
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все эти шоу - сбитых летчиков
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Обычно там все посвящают Яне
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Ответ Мурманчанин37
Не фанат Трусовой, но тут креститься должна она: Марк слишком неказистый для нее
Это тоже. Неказистый и с претензией на интеллектуала))) Думаю, им обоим исполнение этого контракта далось нелегко.
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Очень красивый номер.
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лучше пугачевой эту песню исполняла только ия нинидзе
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Ответ sabina_katarina
как всё печально, а всего-то прошло два года после ОИ. всё такое натужное, вымученное, даже в спирали чуть с ребра не слетела. ну и номер, как обычно, на коленке поставлен.
Что номер "на коленке" - это как раз для Саши необычно. Спираль красивая, исполнена хорошо. Катается Саша легко и очень мягко и плавно. Кого вы там смотрите, не понятно. Вот хореография простая, а сложности минимум. 3-лутц и дупель для Саши даже сейчас - это не сложность.)
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