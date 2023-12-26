Александра Трусова выступила с новым номером под песню «Любовь, похожая на сон» в шоу «Волшебство на льду»
Александра Трусова выступила с новым номером в ледовом шоу.
Серебряный призер Олимпиады-2022 представила показательный под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой в шоу «Волшебство на льду» в Москве.
ну и репертуар у нее был - эксклюзивный, только любую одну ее песню иной артист ждет всю жизнь, и если она случается, то остается в истории навсегда
Лучше бы скатала Рахманинова или Кукушку.