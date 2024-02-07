Плющенко об Олимпиаде-2014: «Самое обидное, что не отсоревновался в индивидуальном зачете! Мог попасть в тройку и даже победить»

Теги Сергей Воронов Евгений Плющенко Сочи-2014 сборная России Владимир Путин Алексей Мишин Константин Меньшов мужское катание Яна Рудковская Максим Ковтун командные соревнования Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал о сложностях, которые испытал на Олимпиаде-2014.

– Это была моя четвертая Олимпиада. Опыта было очень много. Игры были особенными. Я же был спикером со Светланой Журовой и ездил в Гватемалу на преставление заявки Игр. Когда туда приехал Владимир Путин, сомнения, что мы получим Игры, отпали вообще. Мы были вместе.

– Как тебе твой прокат в командном турнире?

– Для меня это была самая сложная Олимпиада. В 31 год из мужиков уже никто не катался. За девять месяцев до этого меня прооперировали. Четыре месяца я должен был лежать, но я форсировал подготовку, вышел через два месяца, поэтому конструкция в спине разрушилась.

Самая ответственная Олимпиада. Не было никогда такого праздника. В первый день командного турнира стал вторым, во второй – первым!

Я понимал, что мне нужно было выйти на лед в соревнованиях одиночников. Я боролся со здоровьем. Я начинал с одинарных прыжков, потом двойные, на четверных я боялся, что конструкция просто разрушится и упадет в трусы. Даже во время тренировок. Мишин был всегда рядом, контролировал нагрузки, прислушивался ко мне.

Самое обидное, что не отсоревновался в индивидуальном зачете! Мог попасть в тройку и даже победить. Ведь все откатались очень плохо, но я не мог даже просто ходить!

Когда прошел командный турнир, меня поздравил Владимир Путин. Столько было слов радостных от всех! Но когда я снялся с соревнований, я стал антигероем в один день. Коллеги из мира фигурного катания начали злорадствовать. Мы прожили все вместе с Яной (Рудковской).

У нас была тренировка короткой программы в шесть утра, я упал с каскада 4-3-3. Почувствовал острую боль. Мне сделали обезболивание. Решил попробовать дальше. Вышел на разминку снова. Боли страшнейшие. Проваливается нога. Я подумал о том, что раз сейчас не могу, то что будет дальше.

Я отказался. Написал бумагу. Ее доктор получил. Меня должны были поменять в индивидуальных соревнованиях. Были спортсмены: Воронов, Ковтун, Меньшов. Но потом мы столкнулись тем, что на базе в Сочи ни одного спортсмена не было. Я дал дорогу Ковтуну. Но его не могли найти, мне сказали, что он не брал трубки. И тогда я говорю, что буду пробовать, и мы пошли это делать.

Это очень сложный этап! Прошу людей быть добрее! Бывает, что отказывает организм!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Олимпиада, которая разрушила имидж Плющенко: как и почему он снялся за минуту до проката (есть 6 версий!)

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

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27 комментариев
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Какой Плющенко наглый.
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«Мог попасть в тройку и даже победить». Что? Меньше пить надо🤦🏻‍♀️ какой же бред.
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Наша песня хороша, начинай сначала. Всё виноваты, Ковтун, шурупы, телефон, только не Плющенко, что страна осталась без медали ОИ
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Хочу смеяться 5 минут
+9
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Я великий, да и сын у меня, чего там, чемпион!
Не много ли величия?
Корона не давит?
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0
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зачетный наброс🤣
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Ответ Howard Norfolk
Наша песня хороша, начинай сначала. Всё виноваты, Ковтун, шурупы, телефон, только не Плющенко, что страна осталась без медали ОИ
С языка сняли. Хотя ,если честно, то виноваты не только Плющенко с Мишиным, но и члены федерации, не вникнувшие в правила.
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Фантазер... ты меня называла)))
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Ух, как же я на него матерился! Мы специально брали бидеты на него на одиночку, а он испугался. В команднике мог пьяным как угодно выступить, а очную испугался
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а где коронная фраза, что он дернул Чена?
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Плющенко даже в Ванкувере уделали. Уж молчал бы и не позорился.
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Ответ Darth_Pershman
С языка сняли. Хотя ,если честно, то виноваты не только Плющенко с Мишиным, но и члены федерации, не вникнувшие в правила.
Неправда. Сразу после ЧР Чинкванта обратился к ФФКР и чётко подчеркнул, что замену у мужчин сделать нельзя, только по медпоказаниям и со справкой от медиков ИСУ, подтверждающей свежую травму.
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Мог бы быть в тройке , а мог бы победить, конструкция в трусах помешала
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Фу.
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Он даже Лайсачека не смог обыграть, а все туда же
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Да-да, и в Солт-Оейке мог победить, и в Ванкувере 🤡🤡🤡🤡 но всё что-то не так - то колдун, то новые правила...
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Вот наглец)
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ну и актер)
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Старые песни о главном
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Ответ Katerina Sunny
Какой Плющенко наглый.
В его случае это уже даже не второе, а сто тридцать первое счастье.
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Ответ Урагана Эриксен
«Мог попасть в тройку и даже победить». Что? Меньше пить надо🤦🏻‍♀️ какой же бред.
Победить, конечно, не мог, но 2 и 3 вполне мог бы быть, если бы не пробле со здоровьем.
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Ответ Howard Norfolk
Наша песня хороша, начинай сначала. Всё виноваты, Ковтун, шурупы, телефон, только не Плющенко, что страна осталась без медали ОИ
Согласна почти во всём, кроме того, что страна осталась без медали. Её бы в любом случае не было бы. И если бы он не снялся, то на бронзу у него шанс точно был, кто ж заранее знал то , что они все попадают)))
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Ответ Darth_Pershman
С языка сняли. Хотя ,если честно, то виноваты не только Плющенко с Мишиным, но и члены федерации, не вникнувшие в правила.
А если бы и вникли, чтобы изменилось?
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Ответ Ir2019
А если бы и вникли, чтобы изменилось?
В теории, если бы Плющ умерил эго и сразу после командника состряпали справку, что травмировался, вроде можно было вызвать того же Ковтуна.
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