Плющенко об Олимпиаде-2014: «Самое обидное, что не отсоревновался в индивидуальном зачете! Мог попасть в тройку и даже победить»

Евгений Плющенко рассказал о сложностях, которые испытал на Олимпиаде-2014.

– Это была моя четвертая Олимпиада. Опыта было очень много. Игры были особенными. Я же был спикером со Светланой Журовой и ездил в Гватемалу на преставление заявки Игр. Когда туда приехал , сомнения, что мы получим Игры, отпали вообще. Мы были вместе.

– Как тебе твой прокат в командном турнире?

– Для меня это была самая сложная Олимпиада. В 31 год из мужиков уже никто не катался. За девять месяцев до этого меня прооперировали. Четыре месяца я должен был лежать, но я форсировал подготовку, вышел через два месяца, поэтому конструкция в спине разрушилась.

Самая ответственная Олимпиада. Не было никогда такого праздника. В первый день командного турнира стал вторым, во второй – первым!

Я понимал, что мне нужно было выйти на лед в соревнованиях одиночников. Я боролся со здоровьем. Я начинал с одинарных прыжков, потом двойные, на четверных я боялся, что конструкция просто разрушится и упадет в трусы. Даже во время тренировок. Мишин был всегда рядом, контролировал нагрузки, прислушивался ко мне.

Самое обидное, что не отсоревновался в индивидуальном зачете! Мог попасть в тройку и даже победить. Ведь все откатались очень плохо, но я не мог даже просто ходить!

Когда прошел командный турнир, меня поздравил Владимир Путин. Столько было слов радостных от всех! Но когда я снялся с соревнований, я стал антигероем в один день. Коллеги из мира фигурного катания начали злорадствовать. Мы прожили все вместе с Яной ( ).

У нас была тренировка короткой программы в шесть утра, я упал с каскада 4-3-3. Почувствовал острую боль. Мне сделали обезболивание. Решил попробовать дальше. Вышел на разминку снова. Боли страшнейшие. Проваливается нога. Я подумал о том, что раз сейчас не могу, то что будет дальше.

Я отказался. Написал бумагу. Ее доктор получил. Меня должны были поменять в индивидуальных соревнованиях. Были спортсмены: , , . Но потом мы столкнулись тем, что на базе в Сочи ни одного спортсмена не было. Я дал дорогу Ковтуну. Но его не могли найти, мне сказали, что он не брал трубки. И тогда я говорю, что буду пробовать, и мы пошли это делать.

Это очень сложный этап! Прошу людей быть добрее! Бывает, что отказывает организм!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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