Виталий Мутко: «Сотникова на Олимпиаде-2014 так потрясла, что корейцы до сих пор в шоке. Но мы видели, что она выиграла абсолютно объективно»

Теги Виталий Мутко Татьяна Волосожар Максим Траньков Сочи-2014 сборная России Александр Горшков Аделина Сотникова Нина Мозер Ксения Столбова Федор Климов Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Виталий Мутко поделился воспоминаниями о выступлениях фигуристов в Сочи-2014.

– Фигурное катание я очень люблю. Царство небесное Александру Георгиевичу Горшкову, мы с ним подружились в Ванкувере, я отсидел все соревнования там. Мы смотрели очень много прокатов, он так переживал за результат!

Мы многое сделали для фигурного катания: лед построили специально для них в Новогорске, чтобы вообще никто не мешал. Развели их с шорт-треком – это очень важно. В женском одиночном катании до этого не было медалей.

Олимпиада в Сочи стала переломной, после нее нас понесло, потому что поняли, что нужно делать – создали несколько групп. У Этери Георгиевны собственный центр появился. У Нины Мозер был собственный центр. То есть мы пошли по таким центрам, давая ячейки сборным командам.

Командник в фигурном катании уже был опробован на каком-то международном турнире. Ни у одной страны мира такого набора спортсменов не было – явная заявка на золотую медаль.

В фигурном катании у нас была Липницкая – лидер, который выигрывал чемпионат России, чемпионат Европы. В парном катании – чемпионы мира Волосожар и Траньков. Столбова с Климовым тоже могли, если что. Мы говорили с Горшковым, тренерами, самими ребятами, как составить команду.

Я, конечно, отдавал приоритет Нине Михайловне Мозер, абсолютно доверял ей. Она – очень серьезный тренер.

Тутберидзе тоже была тогда.

– Да, но мы пошли по тому пути. Я приехал на последние тренировки у Этери Георгиевны и спросил Липницкую: «Юля, ты выдержишь и в командном, и в индивидуальном турнирах?» Та сказала, что выдержит.

В итоге Аделина Сотникова так потрясла, что корейцы до сих пор в шоке: рассказывают, считают баллы. Но мы видели, что она выиграла абсолютно объективно – по чистоте, по сложности программы, – сказал экс-министр спорта РФ.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки

4 комментария
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Он на русском так же говорит, как на английском.
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Объективность в тех результатах весьма сомнительна, высокие гое, не совсем адекватные компоненты. Да, технический набор лучше, но не настолько. Разница в двух каскад 2а3т у Сотниковой против 3с2т у Юны, и 3F2t2Lo (но с помаркой) у Сотниковой против 2а2т2Lo у Юны.
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Чё то , я не понял, Липницкая была согласна, но все равно поставили Сотникова? Зачем, тогда было спрашивать?
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