Татьяна Тарасова: «Судьба слишком жестока к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что «судьба слишком жестока» к Камиле Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг, а ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела. Трагедия!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

73 комментария
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Пусть посмотрит на, например, неизлечимо больных детей. Вот к кому судьба действительно жестока. А у Валиевой так.. Вообще, у нее все в шоколаде, вон как ее серьезные люди поддерживают, далеко не у каждой титулованной фигуристки это есть..
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Виновных искать уже не будем? Быстро Татьяна Анатольевна заднюю дала!
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Оказывается можно и так:
"Я не хочу комментировать дело Валиевой. Вокруг имени Камилы много хайпа, я не хочу в этом участвовать", - сказала Ласицкене журналистам.
Хорошо бы многим последовать этому примеру, и особенно если нечего сказать путного.
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Когда вещи нельзя называть своими именами, то остаётся пенять на судьбу.
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Теперь судьба злодейка
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Ничто не мешает Камиле заниматься любимым делом. Просто без камер, журналистов и чиновников приходить на каток, придумывать номера и показывать их друзьям. Или дело в том, чтобы быть известным и получать призовые ?
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CAS: Мадемуазель Валиева, откуда в вашем организме взялся триметазидин?
Камила: Это судьба!
CAS: Четыре года и без медалей.
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Люди виноваты, а не судьба-злодейка. Но они ушли от ответственности.
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В этом деле у судьбы есть свои имена, фамилии и должности...
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Уже надоело, каждое причитание о тяжёлой судьбе Ками читать. Всё у неё будет хорошо.
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Трагедия, когда миллионерша прекрасно живет? А не трагедия когда сотни тысяч людей погибают.. Нда..
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Татьяна Анатольевна, куда подевался ваш торжествующий визг: "Эту девочку мы больше на соревнованиях не увидим!"??? Что случилось? Перед кем выслуживаетесь?
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Наконец то нашли виновного, Судьба, Фатум, злой Рок. Неужели уже и с ТАТ поработали и объяснили политику партии.
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Надо было сдаваться в феврале 2022 - сейчас бы уже была на льду.
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Ответ Спартаковец навсегда
Трагедия - это когда ничего уже нельзя исправить. Есть апелляция, и даже если ничего не получится изменить, то после завершения дисквалификации Валиевой будет 19. Все остается в ее руках, в плане спортивной карьеры.
А оно ей надо? Убивать свои колени таким весом, сидеть на жёстких диетах. Когда перед глазами есть другой пример- мероприятия,шоу,тв и даже учиться не нужно, не то,что об лёд убиваться. Если бы не было всей этой истории, вот осталась бы она после ОИ?
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Ответ Ir2019
А оно ей надо? Убивать свои колени таким весом, сидеть на жёстких диетах. Когда перед глазами есть другой пример- мероприятия,шоу,тв и даже учиться не нужно, не то,что об лёд убиваться. Если бы не было всей этой истории, вот осталась бы она после ОИ?
Вот это и самое главное, что ей и самой на 99,9 это не надо. Тем более плюшками не обидели. Теперь из неё вообще символ государственный сделали. Скоро, наверное, памятник прижизненный поставят.
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А почему её лишают любимого дела? Она ещё очень молода. Канадской фигуристке уже далеко не шестнадцать, а продолжает заниматься любимым делом.
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Титул важен, если он материально подкреплён, так учат в группе Тут-зе. С этим всё в порядке, потерь нет.
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Трагедия - это когда ничего уже нельзя исправить. Есть апелляция, и даже если ничего не получится изменить, то после завершения дисквалификации Валиевой будет 19. Все остается в ее руках, в плане спортивной карьеры.
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Молодая девушка,скоро 18 лет - вся жизнь впереди. Какая трагедия? Она что в мордовских лагерях?
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Ответ RusVector
Виновных искать уже не будем? Быстро Татьяна Анатольевна заднюю дала!
Видно попросили 😂
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ужас с чиновничьим лицом...
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+7
Ответ Atsuktuvas
Ничто не мешает Камиле заниматься любимым делом. Просто без камер, журналистов и чиновников приходить на каток, придумывать номера и показывать их друзьям. Или дело в том, чтобы быть известным и получать призовые ?
Призовые ей уже на всю жизнь вперёд выплатили )) Так что да, теперь можно на катке возле дома для друзей кататься )
+7
-1
+6
это не самое страшное в жизни. есть вещи и посерьёзнее и пострашнее. так что переживет. и мы переживем
+6
0
+6
Ответ Марио Супермарио
Татьяна Анатольевна, куда подевался ваш торжествующий визг: "Эту девочку мы больше на соревнованиях не увидим!"??? Что случилось? Перед кем выслуживаетесь?
И где Траньков с фразой "Валиева для спорта всё.."
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Ответ Ir2019
И где Траньков с фразой "Валиева для спорта всё.."
И Костомаров со словами, что ей пора на пенсию
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+5
Поехали по десятому кругу. А Пугачева так и молчит...😂
+6
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Ответ asusp527
Поехали по десятому кругу. А Пугачева так и молчит...😂
Ветлугин за нее уже высказался
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Ответ La Gushka
Это еще не конец. Всё течёт к тому, что дело ВАДА заведет и против Тутберидзе и Ко. С отстранением от работы всех, кто соприкасался с Валиевой, по крайней мере на срок расследования. Потом, достаточно многое указывает на санкции против ФФКР, РУСАДА и ОКР: ВАДА и МОК будут всеми силами пытаться доказать, что отправка на ЧЕ и ОИ команды с неподтвержденной (тут тормозила шведская лаборатория, но значения это не имеет, юридически это равно перепроверке пробы через гораздо больший, чем полтора месяца, срок от её отбора!) допинговой чистотой является сама по себе НАРУШЕНИЕМ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ. И весомейшим аргументом будет то, что деяния ФФКР, РУСАДА и ОКР имели КРИТИЧЕСКИЕ последствия. А кончится дело, вероятно, баном вышеназванных организаций.
Всё течёт к тому, что дело ВАДА заведет и против Тутберидзе и Ко.
Потом, достаточно многое указывает на санкции против ФФКР, РУСАДА и ОКР.
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И что же указывает на это?
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Ответ Чёрный тюльпан
В подавляющем большинстве случаев сам выбирает свою судьбу, делая выбор при той или иной ситуации, что приводит его к какому-то конечному результату, а то выставляют так, будто всё для Валиевой было предрешено заранее, небось звёзды предсказали. Вот дети, которые рождаются с серьёзными заболеваниями решений никаких не предпринимают, за них как раз решает природа, а точнее наследственность их родителей. В какой-то момент жизни Камила банально могла отказаться от похода на занятия фигурным катанием, пойдя заниматься музыкой или ещё чем-то. Позже она могла бросить спорт ради учёбы и таких примеров море. Да, в этом случае она оставалась ребёнком, но даже у ребёнка есть выбор, хоть он, конечно, порой ограничен решениями своих родителей. Осталась только объявить великомученицей и причислить к лику святых.
А почему она должна была бросать спорт?
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