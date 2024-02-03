Татьяна Тарасова: «Судьба слишком жестока к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела»
Татьяна Тарасова заявила, что «судьба слишком жестока» к Камиле Валиевой.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг, а ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела. Трагедия!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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"Я не хочу комментировать дело Валиевой. Вокруг имени Камилы много хайпа, я не хочу в этом участвовать", - сказала Ласицкене журналистам.
Хорошо бы многим последовать этому примеру, и особенно если нечего сказать путного.
Камила: Это судьба!
CAS: Четыре года и без медалей.
Потом, достаточно многое указывает на санкции против ФФКР, РУСАДА и ОКР.
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И что же указывает на это?