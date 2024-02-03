Татьяна Тарасова: «Судьба слишком жестока к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела»

Татьяна Тарасова заявила, что «судьба слишком жестока» к Камиле Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг, а ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу – любимого дела. Трагедия!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной