Фетисов о допинге Валиевой: «У нее есть понимание, как это могло произойти. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке»
Фетисов заявил, что у Валиевой есть понимание, как допинг попал в ее организм.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
«Мне очень жалко. Я встречал Камилу с Олимпиады, не совсем правильное решение было – вернуться не с командой, а одной. Помню ее глаза, девочки, которая пострадала ни за что.
Годы спустя это повторный удар. Нужно сделать все, чтобы поддержать ее. Она должна быть на публике, среди людей, не закрываться. Все делать, чтобы она не чувствовала себя виноватой.
Наверное, сразу не смогли найти аргументов, когда все это произошло. Шанс побороться есть, апелляционные моменты. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке.
У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной
Если есть понимание, то должна быть и ответственность.
Шалун разбил камнем окно в классе, и заявил - "Я понимаю как это произошло, но отвечать не буду, маленький ещё".
Уверен, что тутберидзе и её банду вызывали на ковер после Олимпиады и всю картину знают от и до
У нас государство ставит задачи по золоту. И не очень заботится о методах
"Не попадетесь - получите плюшки, попадетесь - это ваши проблемы" - так было до валиевой, так будет и после
Камила полностью воплотила в жизнь свою программу "девочка на шаре". Сейчас ее вернут на холст.
Вы реально не понимаете, что ли ? Если у нее есть понимание должны знать все . В первую очередь те кто остался без золота в команде. Должны , что бы понимать жертва системы или результат ее ошибки .
И думаю, что вопросы по подбору адвокатов следует задавать ему. Он конечно сам не занимался этим, а кому-то поручил. И должен был курировать дело.
Надо будет обратить внимание, сохранит ли он должность после выборов. Если нет, то все очевидно будет. Хотя ВВП не справившихся на одном участке обычно просто переставляет на другой.
Я то как раз полагал что при кураторстве на таком уровне будтет более-менее хорошо исходя из того как быстро организовали в Пекине отмену временного отстранения. Там было сделано четко и быстро, сразу же протокол и даже видео заседания отправили всем сторонам. И потом КАС же поддержал позицию и решение ДАК.
Но тогдашние адвокаты Камилы отказались после начала СВО.