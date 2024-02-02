Фетисов о допинге Валиевой: «У нее есть понимание, как это могло произойти. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке»

Теги Вячеслав Фетисов сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фетисов заявил, что у Валиевой есть понимание, как допинг попал в ее организм.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Мне очень жалко. Я встречал Камилу с Олимпиады, не совсем правильное решение было – вернуться не с командой, а одной. Помню ее глаза, девочки, которая пострадала ни за что.

Годы спустя это повторный удар. Нужно сделать все, чтобы поддержать ее. Она должна быть на публике, среди людей, не закрываться. Все делать, чтобы она не чувствовала себя виноватой.

Наверное, сразу не смогли найти аргументов, когда все это произошло. Шанс побороться есть, апелляционные моменты. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке.

У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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87 комментариев
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Вот так поворот! Юристы не знают, Тутберидзе не знает, а Фетисов знает!
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+67
"У нее есть понимание, как это могло произойти" - ну знаете ли, Вячеслав Александрович, такое можно ляпать только с согласия самой фигурантки дела (надеюсь, меня не штафанут за феминитив, если вы понимаете о чем я). говорить такое огульно, это прямо очень несимпатично, и так пляска святого Витта вокруг этого дела не утихает, еще функционеры будут давать поводы для инсинуаций. прям, фу, как некультурно!
+34
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+31
Ответ Anna Partizanova
Вот так поворот! Юристы не знают, Тутберидзе не знает, а Фетисов знает!
Все все знают, но будут молчать, как белорусские партизаны.
+25
-2
+23
Пусть расскажет! Сколько можно скрывать от нас! Кто дал ей эту гадость? Неужели не дедушка? И неужели не через чай и мороженку, как рассказывала одна тренер?
+27
-6
+21
Ответ RusVector
Пусть расскажет! Сколько можно скрывать от нас! Кто дал ей эту гадость? Неужели не дедушка? И неужели не через чай и мороженку, как рассказывала одна тренер?
Это версия Фетисова, что Ками понимает как к ней попал допинг. Вот пусть Фетисов и расскажет, если он всё знает.
+12
0
+12
Удивительное помело этот Фетисов. Входит в клуб «отвечу на любой вопрос», вместе с Тарасовой, Мостовым, Васильевым и Тихоновым
+10
-1
+9
Не отвечала за происходящее, но понимание есть.???
Если есть понимание, то должна быть и ответственность.
Шалун разбил камнем окно в классе, и заявил - "Я понимаю как это произошло, но отвечать не буду, маленький ещё".
+13
-4
+9
а про происходящее на подготовке упомянул, чтобы вообще никаких шансов на апелляцию не было?
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Фетисов крайне близок к кремлю

Уверен, что тутберидзе и её банду вызывали на ковер после Олимпиады и всю картину знают от и до

У нас государство ставит задачи по золоту. И не очень заботится о методах

"Не попадетесь - получите плюшки, попадетесь - это ваши проблемы" - так было до валиевой, так будет и после
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В общем, именно так и произошло, как думала каждая кухарка. Сразу после ОИ обработали Камилу, что сейчас важна не правда, а польза. Нужно придерживаться версии, которая принесет меньшее зло, чтобы не навредить твоим любимым тренерам, любимой федерации и любимой стране. Камила великодушно согласилась и стояла до самого конца. А когда оглянулась то, вокруг себя уже никого не обнаружила. Кто-то пошел пить "чай Липтон" с "мороженым от волонтера", кто-то ушел за справкой и рецептом, но так и не вернулся. А осталась она одна и получила одна по полной. Ну, а когда уже ничего не исправить, то можно уже и поговорить, только вот кто уже будет слушать и кто будет верить.
Камила полностью воплотила в жизнь свою программу "девочка на шаре". Сейчас ее вернут на холст.
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Вы реально не понимаете, что ли ? Если у нее есть понимание должны знать все . В первую очередь те кто остался без золота в команде. Должны , что бы понимать жертва системы или результат ее ошибки .
А кто про них то думает, они по остаточному принципу, так массовка для Космоса, так что перебьются, не до них сейчас! Что там какие -то несбывшиеся надежды спортсменов. их усилия, нервы, здоровье , так .... главное утешить главного пострадавшего ..ребенка, но если ребенок все знает, так пусть ..изложит, как Фетисов вещает! Думаю, всем будет интересно, особенно членам пострадавшей по ее вине команды!?
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У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Вы реально не понимаете, что ли ? Если у нее есть понимание должны знать все . В первую очередь те кто остался без золота в команде. Должны , что бы понимать жертва системы или результат ее ошибки .
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Тот, кто не отвечает за себя, не должен участвовать во взрослых соревнованиях.
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Ключевая фраза "15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке." ТАК НАЙДИТЕ, НАКОНЕЦ ,ТЕХ ,КТО ОТВЕЧАЛ!
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Ответ kate_ko
"У нее есть понимание, как это могло произойти" - ну знаете ли, Вячеслав Александрович, такое можно ляпать только с согласия самой фигурантки дела (надеюсь, меня не штафанут за феминитив, если вы понимаете о чем я). говорить такое огульно, это прямо очень несимпатично, и так пляска святого Витта вокруг этого дела не утихает, еще функционеры будут давать поводы для инсинуаций. прям, фу, как некультурно!
Какой слог!!! Моё почтение.)
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Ответ Лариса Шевкун
Ключевая фраза "15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке." ТАК НАЙДИТЕ, НАКОНЕЦ ,ТЕХ ,КТО ОТВЕЧАЛ!
А чего их искать? Они известны: тренерша и ее подчиненные.
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А уехала Камила тогда из аэропорта в машине помощника президента по спорту.
И думаю, что вопросы по подбору адвокатов следует задавать ему. Он конечно сам не занимался этим, а кому-то поручил. И должен был курировать дело.
Надо будет обратить внимание, сохранит ли он должность после выборов. Если нет, то все очевидно будет. Хотя ВВП не справившихся на одном участке обычно просто переставляет на другой.
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"У нее есть понимание, как это могло произойти" - это что-то новенькое! До сих пор озвучивалось, что никто не знает как, а также домыслы с хейтерской и противоположных сторон. А Камила молчит. И про возможности апелляции озвучивалось, что их практически нет
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Так что же вы сразу не дали ей сказать о том, как это могло произойти, а заставляли молчать! Сделали ее невыездной, а теперь даете слово
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Сейчас в чарты вернулась Murder on the Dancefloor, где певица Софи Эллис-Бекстор избавляется от конкурентов на танцполе, подсыпая им отраву в напитки в том числе. Первая версия должна была быть, я считаю.
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Ответ Alexander Rakhilkin
Удивительное помело этот Фетисов. Входит в клуб «отвечу на любой вопрос», вместе с Тарасовой, Мостовым, Васильевым и Тихоновым
Он и сам-то он не очень понял,что сказал
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Ответ alexnew
- У нее есть понимание, как это могло произойти - Дедушка таблетки давил на столе?
Ну и к чему этот супер юмор?
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Ответ alexnew
Она уже рассказала про дедушку. Если вдруг сейчас скажет, что дедушку придумали, то получается она врала. Тогда почему сейчас не соврет? Если она скажет, что врала, то все последующие ее слова надо делить на 10... А карьеру это ее не спасет уже...
Вот и молитесь,чтобы молчала )
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Ответ RusVector
Весь персонал Хрусталя - тренерский, медецинский, уборщиков и конечно, спортсменов должны были давно проверить на детекторе! Если это дело останется не раскрытым, это будет последней каплей в доверии к нашим спортивным чиновникам!
Детектор лжи не является истиной в последней инстанции и не может быть каким-то доказательством для суда.
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Ответ Anna Partizanova
Вот так поворот! Юристы не знают, Тутберидзе не знает, а Фетисов знает!
😂
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Неужели Камила начнёт говорить? Давно пора
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Вы реально не понимаете, что ли ? Если у нее есть понимание должны знать все . В первую очередь те кто остался без золота в команде. Должны , что бы понимать жертва системы или результат ее ошибки .
У тех, кто остался без золота, тоже есть понимание, даже 2 понимания: 1) как это могло произойти с Камилой, 2) что об этом надо молчать, "чтобы не навредить твоим любимым тренерам, любимой федерации и любимой стране. "
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Ответ alexnew
На повышение пойдет. У нас обычно если кто-то совсем все завалил так, что уже все требуют его в отставку, то его повышают.
Он был министром транспорта до этого. В помощниках у ВВП куча бывших министров.
Я то как раз полагал что при кураторстве на таком уровне будтет более-менее хорошо исходя из того как быстро организовали в Пекине отмену временного отстранения. Там было сделано четко и быстро, сразу же протокол и даже видео заседания отправили всем сторонам. И потом КАС же поддержал позицию и решение ДАК.
Но тогдашние адвокаты Камилы отказались после начала СВО.
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Ответ Железная Леди
Встречать фигуристов это обязанность Депутатов -хоккеистов?
Вам жалко что ли?
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Ответ necto
Он и сам-то он не очень понял,что сказал
Наоборот. Он практически открытым текстом сказал, что Камилу просто подставили. И, естественно, запретили говорить правду. И подтвердил, фактически, что Камила сидела на фарме. Естественно, не по своей воле. И... опять побежали по кругу, потому как ей приказали молчать.
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