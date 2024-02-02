Фетисов о допинге Валиевой: «У нее есть понимание, как это могло произойти. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке»

Фетисов заявил, что у Валиевой есть понимание, как допинг попал в ее организм.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Мне очень жалко. Я встречал Камилу с , не совсем правильное решение было – вернуться не с командой, а одной. Помню ее глаза, девочки, которая пострадала ни за что.

Годы спустя это повторный удар. Нужно сделать все, чтобы поддержать ее. Она должна быть на публике, среди людей, не закрываться. Все делать, чтобы она не чувствовала себя виноватой.

Наверное, сразу не смогли найти аргументов, когда все это произошло. Шанс побороться есть, апелляционные моменты. 15‑летняя девочка не отвечала за происходящее на подготовке.

У нее есть понимание, как это могло произойти», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной