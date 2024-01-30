Елена Чайковская: «Решение ISU позорное! И в случае с Валиевой, и в случае с медалями командного турнира»
Чайковская назвала позором решение лишить Россию золота командного турнира Игр-2022.
Сборная России по фигурному катанию после дисквалификации Камилы Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. Решение принял Международный союз конькобежцев.
«Решение позорное! И в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями.
Единственное, что могу сказать: позор!» — сказала Елена Чайковская, являющаяся главным тренером сборной России по фигурному катанию.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
И зачем этому виду вообще главный тренер?
- Соблюдает антидопинговые правила и осуществляет контроль за соблюдением тренерским составом и спортсменами антидопинговых правил.
- Обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним
Вот с кого, оказывается можно спросить.