Елена Чайковская: «Решение ISU позорное! И в случае с Валиевой, и в случае с медалями командного турнира»

Чайковская назвала позором решение лишить Россию золота командного турнира Игр-2022.

Сборная России по фигурному катанию после дисквалификации Камилы Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. Решение принял Международный союз конькобежцев.

«Решение позорное! И в случае с , и в случае с медалями.

Единственное, что могу сказать: позор!» — сказала , являющаяся главным тренером сборной России по фигурному катанию.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?