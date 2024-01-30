Елена Чайковская: «Решение ISU позорное! И в случае с Валиевой, и в случае с медалями командного турнира»

Теги Елена Чайковская сборная России допинг Олимпиада-2022 командные соревнования дисквалификации Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Чайковская назвала позором решение лишить Россию золота командного турнира Игр-2022.

Сборная России по фигурному катанию после дисквалификации Камилы Валиевой лишилась золота командного турнира фигуристов и переместилась на третье место. Решение принял Международный союз конькобежцев. 

«Решение позорное! И в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями.

Единственное, что могу сказать: позор!» — сказала Елена Чайковская, являющаяся главным тренером сборной России по фигурному катанию. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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82 комментария
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Позор, это то что Вы до сих пор на своем посту
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Позор- за два года не объяснить, как допинг попал в организм.
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Наказали за допинг, который даже сами не отрицают. Действительно позор!
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И это главный тренер? Ужас
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Наш главный тренер сборной по ФК считает дисквал за допинг позорным решением, так и запомним. Ещё вопросы есть по поводу того, почему им не стыдно за допинг скандал? У меня нет
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Ответ Katerina Sunny
Позор- за два года не объяснить, как допинг попал в организм.
И как в число участников командного турнира попала фигуристка с непроверенной пробой?
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Позор ФФКР, что всё это допустило, что с непроверенными пробами отправили на Олимпиаду главную звезду , позор, что за 2 года никто ничего не объяснил, и Вам позор в первую очередь, как главному тренеру .
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Ответ alexnew
Горшков бы не пережил такой позор, впрочем, он и не пережил, в буквальном смысле. Но Коган тут не причем.
Коган всегда не при делах, молодец, ничего не видел ничего не знаю и до сих пор не скинули его))
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И только пальтовая мадам будет кутить на международке,изредка заезжая за зарплатой и бонусами
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Пусть приезжает на награждение бронзой и скажет прямо чиновникам из ИСУ про позор . И швырнет эти бронзовые медали вместе с букетами им в морды. Но нет. Не поедет и не швырнет.
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А с Камилой-то почему? После экзерсисов про пирожные, неудивительно, что судьям не понравилось, что их за идиотов держат.
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Ответ encaro_one
У меня единственный вопрос, что делает в фигурном катании главный тренер Елена Чайковская, если у всех фигуристов есть свои тренеры и школы. И зачем этому виду вообще главный тренер?
Это как зачем первому каналу четверо ведущих?
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Ответ Savardus
Позор, это то что Вы до сих пор на своем посту
Горшков бы не пережил такой позор, впрочем, он и не пережил, в буквальном смысле. Но Коган тут не причем.
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Позор в спорте - это допинг.
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идите вы уже все на пенсию, сколько там средний возраст в ФФКР 80+ ?
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Позорное в том смысле, что Канаде баллы не пересчитали? Спасибо за то, что хоть третье место оставили и не стали буквоедствовать. Особенно радостно за Кондратюка, который сможет громко и гордо заявить, что он бронзовый призёр олимпийских игр
+14
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Ответ Олег Васильев
Коган всегда не при делах, молодец, ничего не видел ничего не знаю и до сих пор не скинули его))
Но подпись его под фамилиями фигуристов командного турнира, не Тутберидзе уж точно.
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Позор - это безнаказанность ЭТ!
+9
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У меня единственный вопрос, что делает в фигурном катании главный тренер Елена Чайковская, если у всех фигуристов есть свои тренеры и школы.
И зачем этому виду вообще главный тренер?
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Ну а что Елена Анатольевна ожидала, если КАС дисквалифицировал Камилу на 4 года и аннулировал все её результаты с 25 декабря 2021 года? ИСУ просто напросто привел в исполнение решение КАС.
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Ответ encaro_one
У меня единственный вопрос, что делает в фигурном катании главный тренер Елена Чайковская, если у всех фигуристов есть свои тренеры и школы. И зачем этому виду вообще главный тренер?
Как зачем? кто-то же подписал бумажку об утверждении состава на командник. Это и был главный тренер. Да и за антидопинговый инструктаж тоже главный тренер ответственнен.
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Интересной ей самой на пенсию не хочется, зачем ей все это
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Проснулась бабуля
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Ответ Black&White
Как зачем? кто-то же подписал бумажку об утверждении состава на командник. Это и был главный тренер. Да и за антидопинговый инструктаж тоже главный тренер ответственнен.
Нашел в инструкции главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации.

- Соблюдает антидопинговые правила и осуществляет контроль за соблюдением тренерским составом и спортсменами антидопинговых правил.
- Обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним

Вот с кого, оказывается можно спросить.
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И вам, Елена Анатольевна, печеньку от дедушки. Кушайте, не обляпайтесь.
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Когда вор кричит, держите вора.
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«Единственное, что могу сказать: позор!» - если это единственное что вы можете сказать, что вы делаете на этом посту?
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Это можно считать официальной позицией ФФКР?
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Позор то, что пошли на компромисс и не стали всю команду дисквалифицировать, а просто вычли результаты допингистки и оставили хотя бы бронзу?
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Ответ Андрей *
И как в число участников командного турнира попала фигуристка с непроверенной пробой?
Это интересный вопрос, конечно. Самое смешное то, что, судя по поведению американцев, они уже прекрасно знали, какая проба у Валиевой, но не не знали, кого наши поставят. Но наши не подвели...
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