Заседание совета ISU, где примут решение по результату командного турнира Олимпиады-2022, пройдет 7 февраля
Стало известно, когда примут решение о судьбе командных медалей Олимпиады-2022.
«Р-Спорт» со ссылкой на Первый канал сообщает, что 7 февраля пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где примут решение по результату олимпийского командного турнира.
Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева в составе сборной России заняла первое место.
Амеры скажут отдать им медали, так и сделают ...
До него были только Волосожар - Траньков и Вёртью - Мойр.
Им даже недопуск в Норвегию на этап был ок
В идеале б было оставить без золота эту олимпиаду, или засчитать хоть с дисконтом результат Трусовой(как самый слабый из наших) из личного выступления