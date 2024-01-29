Заседание совета ISU, где примут решение по результату командного турнира Олимпиады-2022, пройдет 7 февраля

Стало известно, когда примут решение о судьбе командных медалей Олимпиады-2022.

«Р-Спорт» со ссылкой на Первый канал сообщает, что 7 февраля пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев ( ), где примут решение по результату олимпийского командного турнира.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева в составе сборной России заняла первое место.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн