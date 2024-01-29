Заседание совета ISU, где примут решение по результату командного турнира Олимпиады-2022, пройдет 7 февраля

Теги сборная России допинг ISU Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Стало известно, когда примут решение о судьбе командных медалей Олимпиады-2022.

«Р-Спорт» со ссылкой на Первый канал сообщает, что 7 февраля пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где примут решение по результату олимпийского командного турнира.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева в составе сборной России заняла первое место.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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37 комментариев
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Да могли бы уже сегодня лишить, чего тянут? Или это ,,подарочек" к 10-летию Сочинских игр?
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+14
Ну какова красота. Под годовщину подгадали, да?
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Очень жаль Сашу, Настю, Марка, Вику и Никиту. И тем сильнее злость на чиновников, которые это допустили.
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Да заберут у нас медаль!
+8
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+5
Ответ Маргарита Михайловна
Валиеву так медалей уже лишили. К сожалению остальную команду тоже лишат.
Не лишат, а не дадут. Медалей никогда не было.
+4
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+4
Ответ gold-for-zagitova
Да заберут у нас медаль!
А её давали?
+7
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Можно не ждать 7 февраля, итог уже понятен)
Амеры скажут отдать им медали, так и сделают ...
+7
-5
+2
Ответ Христиан Юла
Это не всё. После официального перераспределения наград Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббел, Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, обязательно ПРЕДЪЯВЯТ - судебный иск Федерации фигурного катания России и Национальному олимпийскому комитету РФ. В котором будет рассчитано до пенни, сколько они солидарно потеряли финансовых средств из-за умышленного допинга К. Валиевой. Указанная в иске сумма материального ущерба (и морального вреда) будет с шестью нулями и от неё будет не уйти и не скрыться.
И правильно сделают. Некоторые без контрактов и межалей остались в течение этого времени. Но скорее всего ничего они подавать не будут
+6
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+2
Решение уже давно принято
+4
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+2
Ответ Александр Пашков
Я что-то не пойму, кто будет решать судьбу командника, ИСУ или МОК, везде пишут по разному
ИСУ будет утверждать результаты, а МОК объявлять победителей и призёров и вручать медали.
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Нейтан Чен будет первым одиночником, кто оформит дубль - личное и командное золото на одной Олимпиаде.
До него были только Волосожар - Траньков и Вёртью - Мойр.
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где Валиева в составе сборной России заняла первое место." --- Ну, хватит уже этой чуши!
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Ответ Aqva
Комментарий удален пользователем
Хватает только на четвертое 😁
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И так уже все понятно. Просто формальное мероприятие.
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Ответ Sky Smoker
Ну какова красота. Под годовщину подгадали, да?
Её должна была дисквалифицировать РУСАДА, которая затянула этот процесс до нельзя и не сделала свою работу.
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Ответ Блинчик
Хватает только на четвертое 😁
На 3 вроде бы. На 1 балл больше, чем у канадцев, если от 74 отнять по 10ке за 2 проги. У Канады 53.
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Ответ Гроссмейстер Д
Да могли бы уже сегодня лишить, чего тянут? Или это ,,подарочек" к 10-летию Сочинских игр?
Надо показать видимость хорошо работающей юридической системы
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Ответ Ленар Ахмадуллин
Барбарой им по губам проведут
Скорее Светланой Юрьевной.
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Ответ Мороженко
Надеюсь, медаль оставят. Четкого регламента у Ису нет
Этого не может быть, потому что этого не может быть вовсе.
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Ответ FS.Nika1
Можно не ждать 7 февраля, итог уже понятен) Амеры скажут отдать им медали, так и сделают ...
да они сами без амеров очень сильно "любят" Россию.
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Ответ Aqva
Комментарий удален пользователем
ЧЕТВЕРТОЕ только будет
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Sports.ru открывает вакансию трафик-менеджера по делу Валиевой!
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До свидания командное золото...
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Эта конторка понятно, как решит
Им даже недопуск в Норвегию на этап был ок
В идеале б было оставить без золота эту олимпиаду, или засчитать хоть с дисконтом результат Трусовой(как самый слабый из наших) из личного выступления
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Я не судья. Но ребята без медалей.. Кто виноват? Вопрос конечно никогда не получит ответ..
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Капец. Им ещё и советоваться надо, какие кому медали вручать! А без совета прям не ясно.
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Комментарий удален пользователем
Это не всё. После официального перераспределения наград Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббел, Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, обязательно ПРЕДЪЯВЯТ - судебный иск Федерации фигурного катания России и Национальному олимпийскому комитету РФ. В котором будет рассчитано до пенни, сколько они солидарно потеряли финансовых средств из-за умышленного допинга К. Валиевой. Указанная в иске сумма материального ущерба (и морального вреда) будет с шестью нулями и от неё будет не уйти и не скрыться.
+9
-9
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Я что-то не пойму, кто будет решать судьбу командника, ИСУ или МОК, везде пишут по разному
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