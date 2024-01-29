Малинин чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате США, но сдвоил два квада и упал с четверного лутца

Теги чемпионат США сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин второй раз подряд выиграл чемпионат США по фигурному катанию.

В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель и четверной лутц, после чего сдвоил четверной риттбергер. Далее сделал четверной сальхов. 

Во второй половине он упал с четверного лутца, сделал «бабочку» на четверном тулупе и исполнил секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп. 

За технику Малинин набрал 95,10 балла, общая оценка за прокат – 185,78 балла. 

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7 комментариев
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Такое ощущение, что Илья прыгнул свою фишку - 4А, а дальше просто перешёл в режим лёгкого пофигизма, так как особо соревноваться было не с кем. Собственно, рвать жилы там было действительно незачем.
+4
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+4
Оценки - лютое позорище. 91+ компов за программу с падением и двумя бабонами, протокол просто пестрит нарушениями правил (9,5 за катание, 9,5 за презентацию) - чистый цирк. И вы ещё что-то про наших судей говорите
+7
-3
+4
В начале программы уже запыхался, после первого сорванного квада ехал и ржал сам над собой, далее уже как на тренировке, то сорвет, то вытащит сложный каскад. Ладно, парень молодой. Самое главное сейчас учиться на своих ошибках
+3
0
+3
Ответ Юркин Клоп
Может его так на пик формы выводят к ЧМ, и на ЧЧК он не едет второй год подряд
Да физически то вроде готов, может дело в настрое
+2
0
+2
Ответ ретроградный меркурий
Оценки - лютое позорище. 91+ компов за программу с падением и двумя бабонами, протокол просто пестрит нарушениями правил (9,5 за катание, 9,5 за презентацию) - чистый цирк. И вы ещё что-то про наших судей говорите
А где конкретно нарушение? Десяток там нет, 9.75 нет
+3
-1
+2
Второй год подряд так срывать Чемпионат(
Ладно хоть в этот раз более менее довольный
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Второй год подряд так срывать Чемпионат( Ладно хоть в этот раз более менее довольный
Может его так на пик формы выводят к ЧМ, и на ЧЧК он не едет второй год подряд
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