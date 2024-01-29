Малинин чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате США, но сдвоил два квада и упал с четверного лутца

Илья Малинин второй раз подряд выиграл чемпионат США по фигурному катанию.

В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель и четверной лутц, после чего сдвоил четверной риттбергер. Далее сделал четверной сальхов.

Во второй половине он упал с четверного лутца, сделал «бабочку» на четверном тулупе и исполнил секвенцию тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп.

За технику Малинин набрал 95,10 балла, общая оценка за прокат – 185,78 балла.